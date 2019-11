Portugal går ut i hundre

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens oddsprogram preges av EM-kvalifiseringen. Det spilles syv kamper søndag. Flere av fotballstormaktene skal i aksjon, blant andre England, Frankrike og Portugal. Det er også kamper fra kvinnenes Superliga i England. På håndballfronten er det full fres i norsk 1 divisjon, tysk Bundesliga for kvinner og det er flere kamper fra Champions League, hvor høydepunktet her hjemme er returkampen mellom Storhamar og Tertnes.

Portugal styrer sin egen EM-skjebne. Med seier mot Luxembourg, vil portugiserne være sikret en plass i EM-sluttspillet. Dersom de spiller uavgjort eller skulle gå på et sjokktap mot fotballminiputten, vil Ronaldo & Co. være avhengig av at Serbia ikke vinner mot Ukraina.

Selv om Portugal kun har ett poeng mer enn Serbia, så holder det ikke med uavgjort for serberne. Portugiserne har en overlegen måforskjell (14 plussmål før søndagens kamper), og de har overtaket på serberne på innbyrdes oppgjør.

De regjerende europamesterne jakter sin femte seier i kvalifiseringen når de møter Luxembourg på bortebane søndag. Luxembourg overrasket positivt i bortekampen mot Serbia. De tapte knepent 2-3, men scoret to ganger mot serberne. Før søndagens kamp har de fem tap på de syv siste kvalifiseringskampene. De er fortsatt en av Europas svakeste fotballnasjoner.

Luxembourg har fire strake tap før søndagens kamp. Portugal er under press, og jeg tror de vil gå ut i hundre for å avgjøre denne kampen tidlig. Fotballminiputten har sluppet inn tre mål i de tre siste kampene i gruppespilet, og jeg tror de skal få kjørt seg mot et Portugal-lag som trenger en seier for å sikre EM-plassen. Portugiserne var solide torsdag da de banket Litauen 6-0. I den kampen scoret Cristiano Ronaldo tre av målene. Han har 98 mål for landslaget før den siste kampen i 2019.

Luxembourg har sluppet inn mål før klokken har passert 20 minutter i fire av de syv første kvalikkampene. Derfor går jeg for at det første målet i kampen scores før det er spilt 20 minutter. Et slikt scenario gir 2,10 i odds. Det er mener jeg er spiltbart.

