Potten i Eurojackpot har nådd taket

Førstepremiepotten i Eurojackpot har nådd taket. Størrelsen på premien avhenger av eurokursen og antall vinnere. Skjer det denne uken?

Fredag ligger det 90 millioner euro i potten. Det blir verken mer eller mindre i euro, men beløpet i norske kroner endrer seg med valutakursen.

Norges Banks midtkurs avgjør størrelsen

Hvor mye 90 millioner euro er i norske kroner, er det Norges Banks midtkurs på trekningsdagen som avgjør.

De siste ukene har kursen gått både opp og ned. Hvor den beveger fra dag til dag vet ingen, derfor er usikkerheten stor.

Cirka 990 millioner kroner

Etter trekningen fredag 3. april gikk Norsk Tipping ut med en førstepremiepott på cirka 990 millioner kroner. Tallet er basert på en eurokurs på 11 kroner.

Kursen torsdag 2. april er på 11,20. Det tilsvarer en pott på rett over én milliard kroner, men fram til den endelige kursen som skal brukes kommer fredag kl. 16:00 kan den ha endret seg mye.

Skulle du klare fem rette hovedtall og to rette stjernetall, vil du uansett kurs vinne mye penger. Dersom det er flere som har fem pluss to rette deles potten på dem. For en alenevinner blir premien antagelig i nærheten av én milliard kroner. Hvis ingenn vinner, sendes potten videre til neste ukes trekning.

Stor andrepremiepott

Det overskytende beløpet blir ikke borte selv om førstepremiepotten når premietaket på 90 millioner euro. Det blir i stedet overført til andrepremiepotten. Det vil si at en andrepremiepotten denne uken er på cirka 188 millioner kroner.

Eurokursen en også her en viktig faktor for å fastsette det eksakte beløpet. Omsetningen er en annen, ettersom en gitt prosentandel går til hver premiepott. Andrepremiepotten deles på alle med fem pluss en rette.

Norsk millionær

Om noen vinner første- eller andrepremie er usikkert, men helt sikkert er det at en av Norsk Tippings Eurojackpot-spillere blir millionær.

Vi trekker som vanlig ut én spiller som vinner 1 million kroner og et reisegavekort på 100 000 kroner hos Berg-Hansen.