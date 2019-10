Praktfull hjemmeodds på Eintracht Frankfurt

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredag ruller klubbfotballen endelig igjen i Europa og det er klart for både Premier League, Eliteserien, La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 igjen denne helgen. Fredagen byr på en kamp fra La Liga, en kamp fra Championship, en kamp fra Bundesliga, en kamp fra Ligue 1, en kamp fra Allsvenskan og en kamp fra dansk superliga, i tillegg til full serierunde i franske Ligue 2. På hockeyfronten er det full serierunde i Hockeyallsvenskan, mens Storhamar får besøk av Narvik i Getligaen her hjemme. Natt til lørdag spilles det seks kamper i NHL.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen H 2,70 (spillestopp kl 20.25)

Tysk Bundesliga og her er det spilt sju serierunder. Brukbar start for hjemmelaget som står med 3-2-2 hittil og 11 poeng. Det gir en foreløpig 9. plass. Mistet som kjent to av sine største profiler foran denne sesongen, men har klart seg bra. Fortsatt ubeseiret hjemme i Frankfurt med 2-2-0 på de fire første. Førstekeeper Kevin Trapp er ute til over nyttår. Det er også noen andre spillere som er uaktuelle, men ingen av disse har spilt for hjemmelaget denne sesongen.

Enda bedre start for Bayer Leverkusen som kun har ett tap på sine sju første seriekamper (4-2-1), det tapet kom fjerde sist borte mot Borussia Dortmund (0-4). De to øvrige bortekampene er begge vunnet. Leon Bailey er friskmeldt og men den viktige midtbanespilleren Charles Aranguiz (startet samtlige sju seriekamper) er ny på skadelisten. Det samme er forsvarsspilleren Daley Sinkgraven, men han har kun startet to av seriekampene.

Høyst spesielle 3-0-3 på de sju siste tilsvarende. Pussig at Leverkusen er satt til klar favoritt i kveld. 2,70 på hjemmeseier ser ut som klar overodds og spilles.

