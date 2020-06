Premier League-aktuell spiss banker inn mål i Tyskland

Vi satser på at Patrik Schick dobler pengene våre i kveld.

Patrik Schick er på lån i RB Leipzig fra AS Roma, og den 24 år gamle tsjekkeren har gjort sine saker bra i Bundesliga-klubben. Han har startet de tre siste kampene for RB Leipzig, og han har scoret i alle tre. Totalt har tsjekkeren scoret ti mål på 19 kamper denne sesongen.



TSG Hoffenheim - RB Leipzig - Patrik Schick scorer mål 2,00 (spillestopp kl. 20.25)

RB Leipzig hadde håp om å beholde angriperen. De har en utkjøpsklausul på 29 millioner euro, men koronapandemien har fått økonomiske konsekvenser for tyskerne som ba om 50 prosent prisavslag. LaRoma24 hevder at det er avvist av AS Roma. Dermed har andre klubber kommet på banen.

Backup-spiller for Harry Kane

Tottenham er ifølge Football Italia klare til å punge ut 29 millioner euro for Schick. Jose Mourinho er på jakt etter en goalgetter som kan ta vekk presset på Harry Kane. Siden Schick er betraktet som en overskuddsspiller av Paulo Fonseca, virker han å være den perfekte backupen for Tottenham-stjernen.

Men først skal han hjelpe RB Leipzig til en Champions League-plass i Tyskland. 24-åringen er i kjempeform og har startet de tre siste kampene for RB Leipzig.

Oddsen på Schick-mål er bedrøvelig her, men med den formen han har vist kan det være verdt å prøve likevel. Han har tross alt scoret i fem av de siste seks hjemmekampene i Bundesliga. Patrik Schick-scoring gir 2,00 i odds. Det blir fredagens målscorerspill.

