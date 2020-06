Premier League er tilbake på lørdagskupongen

Premier League og Eliteserien er endelig tilbake igjen. I tillegg så starter Championship opp igjen denne helgen. Spillestopp er klokka 15:55.

To kamper fra Eliteserien, tre kamper fra Premier League og sju kamper fra engelsk Championship er hva som venter oss denne lørdagen. Bonuspotten er på ca 1.7 millioner kroner. Innleveringsfristen er lørdag klokka 15:55.







1. Molde - Rosenborg

Klart for storkamp i Molde allerede i andre serierunde mellom de to heteste gullkandidatene i årets utgave av Eliteserien. Molde er regjerende mester etter fjorårets suverene seriemesterskap og er tippet på toppen av tabellen hos mange også i 2020. De fikk en drømmestart med 4-1 seieren i Ålesund tirsdag og slo også erkerival Rosenborg hele 3-0 her på vårparten i fjor. Leke James ble utvist i tirsdagens serieåpning og må sone i denne, mens Wolff Eikrem måtte ut midtveis i 2.omgang med en føling i låret og er forløpig usikker til denne. Hareldseid er ute for sesongen med en kneskade.

Rosenborg skuffet sine mange tilhengere i serieåpningen tirsdag med å spille 0-0 hjemme på Lerkendal mot Kristiansund BK i en sjansefattig affære i sommervarmen. De røk hele 0-3 her i fjor, men slo tilbake med 3-1 seier på Lerkendal på høsten. Dahl Reitan og Konradsen sto begge over tirsdagens første tellende kamp for året, mens Hellands leggproblemer gjør at han neppe starter i Molde lørdag kveld. Skjelbred og Børven er begge klare for klubben og vil bli sårt tiltrengte forsterkninger for Horneland, men de er foreløpig ikke spilleklare for trønderne.

Molde så langt bedre ut enn sine erkerivaler tirsdag og er normalt sett svært solide hjemme på Aker Stadion. Vi går for hjemmeseier i hatkampen. H.

2. Mjøndalen - Sarpsborg 08

Mjøndalen fikk med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Stabæk i tirsdagens serieåpning i det målløse oppgjøret på Nadderud. Sånn sett fikk Vegard Hansens en brukbart start på 2020-sesongen. De berget plassen i siste serierunde i fjor da de avsluttet med å slå Vålerenga 1-0 på hjemmebane og er tippet i de nedre regioner i de fleste forhåndstips også denne sesongen. Innbytter Betten Hansen ble utvist på tampen av det oppgjøret og må dermed sone i denne. 0-0 her i fjor.

Sarpsborg 08 imponerte i de siste kampene i oppkjøringen, men da det gjaldt som mest tirsdag ble det 0-1 tap hjemme mot Vålerenga i premieren på Sarpsborg Stadion for sin nye trener Mikael Stahre. Det er med andre en revansjelysten gjeng som gjester Mjøndalen lørdag kveld. Fjorårets to møter mellom lagene endte begge uavgjort. 0-0 her og 1-1 i Sarpsborg.

Vi tror Sarpsborg 08 reiser seg og slår tilbake i kveld. B på 96-rekkeren. På det største systemet halvgarderer vi. UB.

3. Brighton - Arsenal

Endelig er Premier League tilbake på lørdagskupongen igjen også! Brighton ligger utsatt til på 15.plass med 29 poeng og gikk ti kamper uten en trepoenger før oppholdet. To poeng skiller ned til Bournemouth under streken i det som fort kan bli en sommer der Graham Potters mannskap må kjempe for å berge plassen. Sist laget var i aksjon var 7. mars da de fikk med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Wolverhampton (0-0). Hjemme har de 4-6-4. De vant 2-1 i London i det omvendte møtet mellom lagene 5.desember i fjor, mens det ble 1-1 da disse to møttes her forrige sesong. Izquierdo er eneste mann på skadelista.

Arsenal tjuvstartet i likhet med Manchester City, Aston Villa og Sheffield United Premier League onsdag etter en drøyt tre måneder lang koronapause. De tapte 0-3 borte mot tabelltoer Manchester City og var i realiteten sjanseløse i det oppgjøret. I tillegg fikk de Xhaka og Mari skadet i den kampen og de er ute i denne. Det samme er midtstopper Luiz som ble utvist. Fra før er Chambers ute. Står med 2-8-4 borte og ligger på 9.plass med 40 poeng før turen til Brighton lørdag.

Brighton trenger poengene der de ligger utsatt til på tabellen, mens Arsenal på sin side sliter i forsvaret. Vi prøver UB. Ingen lett oppgave for et fraværstungt Gunners dette.

4. West Ham - Wolverhampton

West Ham er i poengnød der de ligger på 16.plass med 27 poeng. Kun målforskjellen skiller ned til Watford og Bournemouth - der sistnevnte ligger under den utsatte nedrykksstreken. Har skuffet hjemme denne sesongen: 4-3-7 og røk 0-2 da de gjestet Wolverhampton før jul i det omvendte oppgjøret mellom lagene. Ogbonna er usikker med skade, ellers ser det i følge rapportene greit ut hos David Moyes. I den siste kampen før oppholdet ble det 0-1 tap borte mot London-rival Arsenal.

Wolverhampton spilte 0-0 hjemme mot Brighton i den siste seriekampen de var involvert i tilbake i begynnelsen av mars. Det plasserer laget på 7.plass med 43 poeng der muligheten for spill i Europa neste sesong fortsatt er tilstede. Står med 5-6-3 borte og vant 1-0 her forrige sesong. Stiller trolig skadefritt.

En vidåpen affære. West Ham må begynne å ta poeng, men dette krever gardering. HU.

5. Bournemouth - Crystal Palace

Normalt hjemmesterke Bournemouth har havnet i trøbbel og er under nedrykksstreken når ni runder gjenstår å spille i Premier League. Kun målforskjellen skiller riktignok opp til Watford på trygg grunn i det som etter alle solemerker blir en kamp for tilværelsen. 4-5-5 hjemme, mens tre av 15 på bortebane har endt med full pott. De ga den suverene serieleder Liverpool kamp i det siste oppgjøret før koroapausen 7. mars, men måtte til slutt reise tomhendte hjem i kampen de tapte 1-2. Daniels er skadet, mens det er usikkert om Fraser får spille da han har nektet å forlenge kontrakten med klubben over sommeren. Billing og Brooks er begge usikre. 2-1 her sist sesong, mens det ble tap 0-1 i London i desember i det motsatte oppgjøret.

Crystal Palace er midt i haugen med 39 poeng og spiller dermed i Premier League også kommende sesong. Samtidig er nok avstanden opp til Europa-plassene for stor til at laget kan melde seg på i den diskusjonen. De slo nedrykkstruede Watford 1-0 hjemme i den siste kampen før oppholdet. Borte har de 4-5-5. Stiller etter rapportene skadefritt.

Motivasjonen er hos hjemmelaget som også får et lite tips. Vi sjanser på H på en krevende lørdagskupong.

6. West Bromwich - Birmingham

Denne helgen er også Championship tilbake igjen der man altså har bestemt seg for å fullføre sesongen. Allerede på åpningsdagen er det duket for et aldri så lite lokaloppgjør i Birmingham. WBA er nummer to med 70 poeng og har kun serieleder Leeds foran seg på tabellen. To lag rykker direkte opp der avstanden ned til Fulham på 3.plass i øyeblikket er seks poeng. Ni runder gjenstår. Vertene med småpene 8-7-3 hjemme på ærverdige The Hawthorns før innspurten. Det ble 3-2 seier i det omvente møtet mellom lagene før jul, samme resultat som det ble i favør WBA her forrige sesong.

Birmingham er på 16.plass med 47 poeng og det meste tyder dermed på at laget spiller i denne serien også neste sesong, selv om det fortsatt trenger noen poeng til for å være helt trygge. 6-6-7 borte. I den siste kampen før koronapausen røk de 1-3 hjemme for middelhavsfarer Reading. Tapte 2-3 her i fjor.

WBA blir et av holdepunktene på lørdagskupongen. H. Dagens kupong har en rekke nøtter å by på fra nivå to i England.

7. Sheffield Wednesday - Nottingham

Sheffield Wednesday klinket til og slo dagens motstander hele 4-0 i det motsatte oppgjøret mellom lagene i desember og vant også like godt tilsvarende møte her 3-0 forrige sesong. De er midt i haugen på 15.plass med 48 poeng og det aller meste tyder på at laget spiller på dette nivået også kommende sesong. 7-5-6 hjemme på Hillsborough. I den siste kampen før pausen gikk de på et stygt 0-5 tap borte mot Brentford på bortebane.

Nottingham gikk også på en stygg smell i den siste kampen før oppholdet da de røk 0-3 hjemme på City Ground mot Millwall og inviterte samtidig laget fra London inn i Play Off-kampen igjen. Forest er nummer fem med 60 poeng og på èn av fire Play Off-plasser i skrivende stund. Avstanden opp til West Bromwich og Leeds på direkte opprykk er dog på henholdvis ti og elleve poeng. 8-8-3 på borteben er solide tall, selv om de tapte 0-3 her i fjor.

Gjestene har mest å spille for. Det gjør at vi heller mest mot borteseieren, men helgarderer på begge systemene. HUB.

8. Luton - Preston

Luton er nestjumbo på nivå to med sine 35 poeng, men en brukbar periode før koronaoppholdet gjør at laget har seks poeng opp til Hull på sikker mark i øyeblikket. Ni runder gjenstår, så det er fortsatt mange poeng å spille om for laget som rykket opp fra League One sist sesong. 7-4-7 hjemme, mens hele 15 av 19 borte har endt med tap. I den siste kampen laget spilte 7. mars ble det målløst borte mot Wigan.

Preston har hatt en sesong over forventning. Nå skal det bli spennende å se om laget fra Deepdale greier å følge opp etter en drøyt tre måneder lang pause. Innehar den siste Play Off-plassen der de ligger på 6.plass med 56 poeng før oppstarten i Championship og har 5-5-8 borte før denne. De vant 2-1 i det omvente møtet i desember i fjor.

Begge lag har fortsatt mye å spille for. Denne er åpen, synes vi - som mange andre av kampene vi blir servert på lørdagskupongen. UB på 96-rekkeren, mens på 432-rekkeren så helgarderer vi oppgjøret.



9. Blackburn - Bristol City

To lag som kjemper for en Play Off-plass. Blackburn er nummer ti med 53 poeng, men det skiller bare tre poeng opp til Preston på den viktige 6.plassen for laget fra Ewood Park som står med svært solide 8-8-3 på eget gress så langt denne sesongen. Seks av 18 på uteebane har endt med tre poeng, deriblant 2-0 seieren over dagens motstander i Bristol før jul. Sentrale Dack er langtidsskadet og ute for resten av sesongen. I den siste kampen før oppholdet ble det 0-3 tap borte mot Derby.

Bristol City ligger tre plasser foran med to poeng mer og er et av flere lag som jakter en topp seks-plassering som gir Play Off til Premier League senere i sommer. De delte poengene hjemme mot Fulham (1-1) i den siste kampen før koronapausen og har 8-5-6 på reisende fot før møtet med Blackburn på utebane lørdag. Vant 1-0 her sist sesong.

Forsiktig tips til vertene, men dette er en av mange åpne kamper fra Championship på lørdagskupongen. HU på både 96-rekkeren og 432-rekkeren.

10. Middlesbrough - Swansea

Middlesbrough kjemper i feil ende av tabellen der de ligger på 19.plass med 41 poeng - to foran Charlton under streken. Har 6-8-5 hjemme på Riverside, mens kun tre av 18 på utebane har endt med tre poeng. Tok tre meget viktige poeng da Charlton ble slått 1-0 på bortebane i den siste kampen før oppholdet. 0-0 her sist sesong, mens det ble Swansea-seier (3-1) i det omvente møtet mellom disse to før jul.

Swansea er midt på tabellen med 53 poeng, men det er uhyre jevnt rundt midten og opp til Play Off-plassene i Championship og for gjestenes del skiller det for eksempel bare tre poeng opp til Preston i øyeblikket. 5-9-4 borte. De kommer fra 0-0 på hjemmebane mot tabelltoer West Bromwich, men i likhet med konkurrentene i denne ligaene så har de ikke vært i aksjon siden i tidlig av mars.

To lag med alt å spille for fortsatt. Prøver HU på det minste systemet, men her anbefales det å dekke opp og på 432-rekkeren så blir det HUB.

11. Queens Park Rangers - Barnsley

QPR er nummer 13 med 50 poeng, men med en god innspurt så kan faktisk de hvite og blå fra hovedstaden melde seg på i kampen om en Play Off-plass også de. Det skiller seks poeng opp til Preston som er nummer seks når ni runder fortsatt gjenstår å spille. 8-5-6 hjemme på ærverdige Loftus Road. De vant 3-1 borte mot Preston i den siste kampen før oppholdet. Cameron soner for det røde kortet sist.

Barnsley slo dagens vertskap 5-3 i det omvente møtet mellom lagene 14. desember i fjor, men ligger sist med 34 poeng og med sju poeng opp til Hull må det et aldri så lite mirakel til for at laget skal berge plassen på nivå to. Det ble 0-2 tap hjemme mot Cardiff i den siste kampen før koronaen og bore har de 3-3-12 før turen til London lørdag.

QPR får tillit - under tvil. En H. Det er nok av kamper som krever sine garderinger på denne ukens lørdagskupong.

12. Reading - Stoke

Lørdagens siste kamp er oppgjøret mellom Reading og Stoke. Vertene er nummer 14 med 48 poeng, seks poeng foran gjestene, og ligner mer og mer på en middelhavsfarer selv om de fortsatt kan blande seg inn i Play Off-kampen med en solid sommer. Tok en sterk trepoenger da de vant 3-1 i Birmingham i den siste kampen som ble spilt 7. mars. 7-2-9 hjemme.

Stoke slet lenge i bunnen av Championship, men har løftet seg et hakk og er nå nummer 17 med 42 poeng. Tre poeng skiller ned til Charlton under streken så faren er langt i fra over enda. 4-3-11 borte er heller ikke egnet til å skremme, selv om det ble solide 5-1 over Hull hjemme i den siste kampen før oppholdet.

Prøver en småfrekk B på et Stoke-lag som virker på gang.

