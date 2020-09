Premier League er tilbake på lørdagskupongen

En herlig tippekupong venter lørdag med tre kamper fra Premier League og to kamper fra Eliteserien.

Lørdag er det endelig klart for sesongstart i Premier League. Tre kamper fra Premier League er å finne på lørdagens tippekupong, i tillegg er det to kamper fra Eliteserien og sju kamper fra første serierunde i engelsk Championship. Bonuspotten er på ca 1,6 mill kr. Innleveringsfristen er kl 15.55.

Lørdag trekkes det ut 33 ekstra Lotto-millionærer. Trykk her for å bli med i Supertrekningen

1. Kristiansund - Viking

Christian Michelsen og hans Kristiansund rykket opp til Eliteserien før 2017-sesongen. Det har endt med 7. plass, 5. plass og 6. plass. Imponerende prestasjoner. De har levert like bra denne sesongen og etter 16 serierunder ligger KBK på 5. plass, kun ett poeng bak Rosenborg på 4. plass. Formen er upåklagelig med fem seire på de seks siste seriekampene. Er som vanlig sterke hjemme og står med 4-2-1 på sine sju første hjemmekamper. Christian Michelsen kan glede seg over skadefritt mannskap nå som også keeper Sean McDermott er tilbake etter langt skadefravær.

Viking imponerte i fjorårssesongen, men har har slitt mer denne sesongen. Vist klar bedring i det siste og slo sterke Molde 3-2 hjemme i siste seriekamp og vant 2-0 borte mot Strømsgodset nest sist. Ligger på 10. plass med 19 poeng og har ikke mer enn fire poeng ned til Start på kvalifiseringsplassen. Moderate 2-2-4 på bortebane. Adrian Pereira er på vei til PAOK og er ikke med. Bjarne Berntsen har fortsatt Runar Hove ute med skade, ellers ser det bra ut.

0-2 i 2017 og 4-2 i i fjorårssesongen i de to tilsvarende kampene i Kristiansund. Hjemmelaget skal være klar favoritt, men vi tar med en halvgardering på lørdagskupongen. HU.

2. Stabæk - Haugesund

Sju kamper på rad uten seier for Stabæk (0-4-3), men fikk en flott opptur med 2-2 borte mot Rosenborg i siste serierunde før landslagspausen. Ligger på 9. plass med 19 poeng, men har ikke bedre enn 2-3-3 hjemme på Nadderud. Viktige Emil Bohinen er ute med skade, det er også fortsatt Luc Kassi. Samuel Skytte er tilgjengelig etter å ha hentet tilbake fra Bodø/Glimt.

Haugesund med to strake seire før landslagspausen. Nest sist 3-1 seier borte mot kriserammede Aalesund og sist sterk 2-1 seier hjemme mot formsterke Vålerenga. Wadji har vært på scoringslisten i begge de kampene. Er oppe på 21 poeng og ligger på 8. plass. Moderate 2-3-3 på bortebane. Viktige Kristoffer Velde må sone karantene for gule kort.

1-2-3 på de seks siste tilsvarende på Nadderud, så Haugesund trives godt borte mot Stabæk. Begge lagene mangler sin kanskje beste spiller. Det ser åpent ut. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Liverpool - Leeds

De tre neste kampene på lørdagens tippekupong er alle fra første serierunde i Premier League og vi starter med en herlig godbit.

Liverpool med sitt første seriemesterskap på 30 år, da de tok en overlegen tittel forrige sesong. Liverpool har ikke tapt en seriekamp hjemme på Anfield siden 23. april 2017 (1-2 mot Palace) og står med 12-7-0 (17/18), 17-2-0 (18/19) og 18-1-0 i gullsesongen. Adam Lallana, Dejan Lovren og Nathaniel Clyne er solgt og Jürgen Klopp har vært svært lite aktiv på overgangsmarkedet. Konstantinos Tsimikas er faktisk eneste nykommer. Jordan Henderson er tilbake i trening, men står kanskje over lørdagens seriepremiere. Alex Oxlade Chamberlain er eneste spiller som helt sikkert er uaktuell.

Leeds er endelig tilbake etter 16 sesongen på lavere nivå. Leeds misset opprykk i 2018/19-sesongen, etter å ha ledet serien i det lengste. Men tok tilslutt en overlegen seier i Championship i vår og endte opp ti poeng foran West Bromwich på 2. plass. Den spanske landslagsspissen Rodrigo er hentet fra Valencia og Robin Koch er hentet fra tyske Freiburg. Leeds hadde ikke bedre enn 13-4-6 på bortebane i opprykkssesongen. Marcelo Bielsa kan glede seg over en helt skadefri tropp.

Liverpool har ikke gjort annet enn å vinne hjemme på Anfield de siste sesongene og selv om det er serieåpning, gir vi Liverpool full tillit på lørdagens tippekupong. H.

4. Crystal Palace - Southampton

Palace gjør seg rede for sin åttende sesong på rad i Premier League. Endte på 14. plass sist sesong, den svakeste plasseringen de foregående sju sesongene er en 15. plass. De har med andre ord vært bra klar av nedrykk i hver eneste sesong. Det var ni poeng ned til Bournemouth ved sesongslutt sist. Det er få endringer i spillerstallen fra sist sesong. Roy Hodgson har en bråte med spillere på skadelisten til seriepremieren. Gary Cahill, James Tomkins, Mamadou Sakho, Patrick Van Aanholt, Nathan Ferguson, Christian Benteke og Connor Wickham er alle uaktuelle.

Southampton innledet fryktelig svakt forrige sesong, men fra jul og ut ble det helt andre saker. Endte på 52 poeng og en flott 11. plass. Solide 5-3-2 på de ti siste seriekampene. Ralph Hasenhüttl har solgt Pierre-Emile Højbjerg til Tottenham, og blant annet hentet Mohammed Salisu fra Valladolid. Danny Ings leverte sensasjonelle 22 seriemål og Southampton leverte sterke 9-4-6 på bortebane forrige sesong. Stuart Armstrong er eneste spiller ute for Southampton.

Southampton har vunnet de tre foregående sesongene på Selhurst Park og med tanke på alle fraværene til Palace, er det bra sjanser for den fjerde lørdag. Blir heller ikke veldig stor favoritt på tippekupongen. Vi lar det stå til. B.

5. West Ham - Newcastle

Til tross for en meget solid tropp, kjempet West Ham mot nedrykk stort sett hele forrige sesong. Endte på en svært skuffende 16. plass, men hadde tilslutt fem poeng ned til Bournemouth. Tsjekkiske Tomas Soucek er hentet på permanent basis, ellers er det få endringer i troppen. West Ham med svake 6-4-9 hjemme på London Stadium forrige sesong. David Moyes kan glede seg over at han har skadefri tropp foran seriepremieren.

Alle eksperter var skjønt enige om at Steve Bruce og Newcastle kom til å rykke ned forrige sesong. Men den gamle stopperkjempen gjorde de tipsene til skamme, selv om de innledet svakt. Newcastle kom seg på beina etterhvert, og endte på 13. plass med 44 poeng og var ti poeng klar av nedrykkstreken. Callum Wilson og Ryan Frazer er hentet fra Bournemouth og må være klare forsterkninger. Newcastle med svake 5-3-11 på bortebane forrige sesong. Paul Dummett, Fabian Schar, Ciaran Clark, Matty Longstaff og Dwight Gayle er alle ute for Newcastle.

Newcastle har faktisk vunnet to av de tre siste tilsvarende i London. Men West Ham har uten tvil den største kapasiteten. Vi lar hjemmelaget stå ugardert. H.

6. Huddersfield - Norwich

De sju siste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra åpningsrunden i Championship.

Huddersfield holdt stand i Premier League i to sesonger, men endte desidert sist i 2018/19-sesongen med kun 16 poeng. Fikk et brutalt gjensyn med Championship forrige sesong og var innblandet i nedrykksstriden helt til det sist. Endte på 18. plass med 51 poeng, det skilte kun tre poeng ned til Charlton på nedrykk. Moderate 8-6-9 hjemme på Kirklees Stadium. Spanjolen Carlos Corberan er ny manager. Lite nye spillere er hentet, noen er forsvunnet. Og ingen fravær av betydning i hjemmepremieren.

Norwich nøyde seg med en sesong i Premier League, etter det overraskende opprykket etter 2018/19-sesongen. Manager Daniel Farke har imidlertid fortsatt tillit. Norwich endte desidert sist med kun 21 poeng og det var bortebane som i all hovedsak beseglet den skjebnen. Kun en seier på bortebane og 15 tap. Har stort sett troppen intakt og i tillegg hentet etablerte Championship-navn som Jordan Hugill og Kieran Dowell. Solide 12-9-2 på bortebane i opprykksesongen fra Championship. Jamal Lewis er solgt til Newcastle.

Norwich er ikke vesentlig svekket og bør unngå tap i seriepremieren. UB.

7. Bournemouth - Blackburn

Mot alle odds så overlevde Bournemouth fem sesonger i Premier League, men i vår var det slutt. Endte tredje sist med 34 poeng, men hadde kun ett poeng opp til Aston Villa. Eddie Howe er borte som manager, hans høyre hånd Jason Tindall er ny manager. Viktige spillere som Callum Wilson og Ryan Fraser er solgt til Newcastle, men Joshua King er fortsatt Bournemouth-spiller, men han er ikke med i troppen til lørdagens serieåpning og alt tyder på at King er på vei bort. Forøvrig har hjemmelaget ingen øvrige fravær.

Blackburn går løs på sin tredje strake sesong i Championship. Endte på 15. plass i 2018/19-sesongen og forbedret seg til 11. plass forrige sesong. Spissen Bradley Dack røk korsbåndet ved juletider og er fortsatt ikke klar igjen for spill, han er samtidig eneste spiller ute med skade. Manager Tony Mowbray rår likevel over ett mannskap som kan blande seg inn i playoffdiskusjonen. da må de forbedre seg litt på bortebane. 6-5-12 i 2018/19-sesongen og 7-3-13 forrige sesong, er ikke solid nok om man skal blande seg inn i topp seks.

Til tross for Bournemouth har solgt toppscorer Callum Wilson og at de mangler Joshua King, er laget blytung favoritt på tippekupongen. Vi værer en smell og spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Millwall - Stoke

Millwall rykket opp til Championship etter 2016/17-sesongen. I to av de tre foregående sesongene i Championship, har Milwall vært i nærheten av playoff. De innledet svakt forrige sesong, men etter at Gary Rowett kom inn som manager i oktober, var Millwall blant lagene som tok flest poeng. Millwall endte tilslutt på 8. plass, kun to poeng bak Swansea på den siste playoffplassen. Troy Parrott er hentet på lån fra Tottenham og ellers er mannskapet stort sett inntakt. Millwall leverte solide 10-8-5 hjemme på the Den forrige sesong. Millwall kan stille skadefritt.

Stoke rykket som kjent ned fra Premier League etter 2017/18-sesongen. Laget har ikke vært i nærheten av å ta seg tilbake til PL på de to første sesongene i Championship. 16. plass i 2018/19-sesongen og skuffende 15. plass forrige sesong. Nord-Irlands tidligere landslagssjef Michael O'Neill tok over laget i fjor høst og flere spennende spillere er ankommet. James Chester, Steven Fletcher og John Obi Mikel er solide navn på dette nivået. Bookmakerne tror Stoke er en klar topp seks-kandidat denne sesongen. Men da må de også forbedre seg på bortebane. 3-13-7 i 2018/19-sesongen og ikke veldig mye bedre med 5-5-13 i fjorårssesongen. Stoke har ingen skader i sin tropp.

Millwall vant 2-0 i tilsvarende kamp forrige sesong og skal i kraft av sin hjemmestyrke også stå som favoritt i seriepremieren. HU.

9. Queens Park Rangers - Nottingham Forest

Møte mellom to velkjente klubber for oss som har levd en stund, og de sliter begge med å komme seg tilbake til det øverste nivået.

Queens Park Rangers rykket ned fra Premier League både etter 2012/13-sesongen og etter 2014/15-sesongen og gjør seg klar for sin sjette sesong på rad i Championship. En 12. plass er beste plassering de fem foregående sesongene. Endte på 13. plass forrige sesong med 58 poeng og hadde 12 poeng opp til playoff da. Eberechi Eze var blant lagets beste spillere forrige sesong, men han er nå solgt. QPR er tippet på nedre halvdel før sesongstart. Variable 9-5-9 hjemme på Loftus Road forrige sesong.

Nottingham Forest var med i playoffkampen helt inn forrige sesong, men endte tilslutt a poeng med Swansea på 6. plass, men ett mål dårligere målforskjell. Det kom etter en total kollaps, da Forest avsluttet med kun tre poeng på sine seks siste seriekamper. Luke Freeman, Jack Colback og Lyle Taylor er klare forsterkninger og Forest er helt klart en kandidat til topp seks også denne sesongen. Solide 8-11-4 på bortebane forrige sesong.

Nottingham Forest trives ellers veldig bra på Loftus Road og har vunnet de tre foregående. UB.

10. Preston - Swansea

Alex Neil går på sin fjerde strake sesong som Preston-manager. 7. plass, 14. plass og 9. plass har han ledet laget til de tre foregående sesongene. Lå lenge an til playoff før coronapausen, men med 2-4-3 på de ni siste seriekampene, endte Preston fire poeng bak Swansea på 6. plassen. Det er få endringer i troppen før årets sesong. Preston med klart godkjente 12-4-7 hjemme på Deepdale forrige sesong.

Swansea tok altså den siste playoffplassen, men der ble det tap for Brentford. Det var sterkt av Swansea som mistet manager Graham Potter og toppscorer Oli McBurnie før den sesongen. Morgan Gibbs-White er hentet på lån fra Wolverhampton, mens Jamal Lowe er hentet fra Wigan. Swansea er rundt 10. plass i forhåndstipsene. Tapte kun fire bortekamper forrige sesong (8-11-4).

Begge de to foregående sesongene har tilsvarende kamp på Deepdale endt 1-1. Vrien kamp dette. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Derby - Reading

Philip Cocu fikk en treg start som Derby-manager forrige sesong, men Derby fikk etterhvert opp farten. Ikke minst etter at Wayne Rooney ankom klubben. Endte tilslitt på 10. plass, men er en av opprykksfavorittene foran denne sesongen. Laget er stort sett intakt og David Marshall og Mike te Wierik er begge spennende signeringer. Solide 11-8-4 hjemme på Pride Park forrige sesong. Tom Lawrence mister premieren med en skulderskade, forsvarsspilleren Krystian Bielik er langtidsskadd.

Etter sin sterke 3. plass sesongen 2016/17, har de tre siste sesongene vært en nedtur for Reading. Endte på 14. plass forrige sesong og forventningene er knapt noe større foran denne sesongen. To uker før seriestart ble Veljko Paunovic overraskende nok presentert som ny manager. Brukbare 8-7-8 på bortebane forrige sesong.

Derby med 2-1 seier i de to siste tilsvarende på Pride Park og må tåle et tungt favorittstempel i seriepremieren. Vi tror de innfrir. H.

12. Cardiff - Sheffield Wednesday

Cardiff rykket som kjent ned fra Premier League etter sesongen 2018/19, men de var ikke langt unna å ta seg tilbake på første forsøk. Endte på 5. plass og tok seg til playoff. Tapte da 0-2 i første semifinale hjemme mot Fulham, men vant bortereturen med 2-1, uten at det hjalp nok til å ta laget til opprykksfinale. Neil Harris er fortsatt manager og han har ikke mistet noen sentrale spiller før denne sesongen. Den walisiske landslagsspissen Kieffer Moore er hentet fra Wigan. Cardiff tapte kun tre hjemmekamper på Cardiff City Stadium forrige sesong (11-9-3).

Sheffield Wednesday endte på 16. plass med 56 poeng. Hadde åtte poeng ned til nedrykksstreken og 14 poeng opp til playoff. Denne sesongen starter de med 12 minuspoeng, men Wednesday har anket dommen og følgelig er ikke avgjørelsen endelig. Viktige Steven Fletcher er solgt til Stoke. Det er vanskelig å plassere Wednesday før årets sesong. 8-4-11 på bortebane forrige sesong, 6-8-9 på bortebane i 2018/19-sesongen.

Det endte 1-1 i tilsvarende kamp på Cardiff City stadium forrige sesong. Nå har vi klart mest tro på hjemmeseier. H.

96-rekker:

1. Kristiansund — Viking HU

2. Stabæk — Haugesund U

3. Liverpool — Leeds H

4. Crystal Palace — Southampton B

5. West Ham — Newcastle H

6. Huddersfield — Norwich UB

7. Bournemouth — Blackburn HUB

8. Millwall FC — Stoke HU

9. Queens PR — Nottingham F UB

10. Preston — Swansea HU

11. Derby — Reading H

12. Cardiff — Sheffield Wed H

432-rekker:

1. Kristiansund — Viking HU

2. Stabæk — Haugesund HUB

3. Liverpool — Leeds H

4. Crystal Palace — Southampton B

5. West Ham — Newcastle H

6. Huddersfield — Norwich UB

7. Bournemouth — Blackburn HUB

8. Millwall FC — Stoke HU

9. Queens PR — Nottingham F UB

10. Preston — Swansea HUB

11. Derby — Reading H

12. Cardiff — Sheffield Wed H