Premier League-floppen skyter Girona til La Liga

Girona og Cristhian Stuani er solide på hjemmebane. Vi tror de tar første stikk i opprykkskvaliken mot Almeria torsdag.

Cristhian Stuani ble aldri noen suksess hos Middlesbrough, men han har virkelig funnet seg til rette i Girona. Uruguay-spissen har scoret 63 mål på 90 kamper for katalanerne Vi tror han blir avgjørende om Girona skal rykke opp.

Girona - Almeria 2,00 - 2,85 - 3,55 H (spillestopp kl. 19.25)



Almeria hadde en dårlig avslutning på sesongen. De vant kun én av de siste fem kampene, og tre av dem endte med tap. De endte kun ett poeng over Girona på tabellen. Det gjør at denne playoffen er ganske åpen.

Girona rykket ned fra La Liga etter 2018-2019-sesongen, men de har nå muligheten ti å rykke direkte opp igjen. Katalanerne vil prøve å dra nytte av at de spiller første kampen på hjemmebane, og legge press på et Almeria-lag som ikke har fått det til å stemme i de siste kampene.

Toppscorer i Segunda Division

Girona var solide på hjemmebane denne sesongen. De vant 14 av 21 hjemmekamper, og de vant åtte av ni møter med topp ni-lagene. Katalanerne vant blant annet alle fire kampene mot lagene over dem på tabellen.

Den viktigste spilleren er utvilsomt Cristhian Stuani. Stuani ble en flopp i Premier League hos Middlesbrough, hvor han var fra 2015 til 2017, men han har virkelig funnet seg til rette i Girona. Uruguay-spissen ble toppscorer i Segunda Divison med 29 mål denne sesongen, og 20 av dem kom hjemme på Estadio Montivili. Stuani har vært jaktet av Barcelona, men han har valgt å bli i Girona.

Almeria tapte de to siste bortekampene denne sesongen. De tapte blant annet 0-1 her mot Girona Vertene på sin side kommer til denne kampen med en god følelse De har vunnet de fire siste hjemmekampene, og vi tror også de vinner her. Oddsen på Girona-seier er 2,00. Det er spillbart.

