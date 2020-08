Premier League-tabelltips 2020: West Bromwich Albion

Slaven Bilic trengte ett forsøk på å styre West Bromwich Albion opp i Premier League igjen. Kan han styre laget til overlevelse?

TABELLTIPSET:

19. PLASS - WEST BROMWICH ALBION

West Bromwich Albion var ett av lagene som var med på å stifte ligaen i England, og er nå ett av fire lag i toppdivisjonen som var med. De tre andre er for øvrig Aston Villa, Wolverhampton og Everton. Da serien startet var det kun lag fra Midlands og nord i England med.

For alle som liker lokalderbyer er det nå to store du kan se fram til i sesongen som kommer: Det kanskje største er Black Country-derbyet mellom Wolves og Baggies (WBA). Det er ett av de eldste rivaloppgjørende i fotballhistorien, og der gis det ikke ved dørene.

Ikke langt bak kommer kampen mellom Aston Villa og WBA, et forrykende lokaloppgjør hvor dommerne ofte bruker store deler av kortstokken.

Begge disse kampene lever ofte sitt helt eget liv uavhengig av tabell, lagoppstilling og form.

Dette må du vite om West Bromwich Albion FC

Klubben spiller sine hjemmekamper på The Hawthorns, noe de har gjort siden 1900. Klubben ble seriemester i sesongen 1919/20, og har vunnet FA-cupen hele 5 ganger. Sist var i 1968. Klubben eies i dag av kinesiske Lai Guochuan som tjente sine milliarder på et entrepenørselskap i hjemlandet.

Manager: Slaven Bilic

Kroaten Slaven Bilic tok over WBA før forrige sesong, og styrte altså laget opp i sin første sesong. Bilic har tidligere vært manager for West Ham, Besiktas og landslagstrener for hjemlandet Kroatia. Som spiller var han i Premier League for West Ham og Everton.

Bilic spiller i en 4-2-3-1-formasjon med backer som angriper. Han er glad i at hans lag har ballen.

Slik gikk det i 2019/20

WBA endte på andreplass i Championship, og rykket med det opp. Laget endte 2 poeng foran Brentford på 3. plass, og 10 poeng bak serievinner Leeds. Det var spesielt den gode borteformen som gjorde at WBA rykket opp, med 12 7 4 på bortebane. Hjemme ble det mange uavgjortkamper.

Overganger

Inn: Matheus Pereira (lån gjort permanent fra Sporting Lisboa)

Ut: Chris Brunt (frigitt), Finn Azaz (lån til Cheltenham), Josh Griffiths (lån til Cheltenham), Nathan Ferguson (Crystal Palace), Ali Al-Habsi (frigitt).

Fantasy-tips

Pereira og Phillips hadde begge 8 mål forrige sesong, det samme hadde innlånte Diangana på venstre ving. Spissene til WBA laget ikke mange mål (Austin hadde 11 og Robson-Kanu 10).

Det er mulig Kyle Edwards tar venstrekantrollen fra innlånte Diangana, eller at laget kjøper nye nytt her.

Vi ville vurdert Pereira på fantasy. Med sine 20 målgivende i Championship forrige sesong er det spennende å se om han slår til i Premier League.

Stortalentet

Stortalentet Nathan Ferguson skrev ikke under ny kontrakt for WBA etter forrige sesong, og gikk til Crystal Palace. Kantspilleren Jonathan Leko blir derfor vårt valg her. Han ble skadet på utlån til Charlton i fjor, og ble kanskje mest kjent for å være spilleren som Casillas fra Leeds slenge rasistiske bemerkninger mot (Casillas fikk 8 kampers utestengelse).

Coveret til Eric Claptons Backless.

Kjendissupporter

Den mest kjente supporteren som WBA har hatt er nok Eric Clapton, som har på seg et supporterskjerf på coveret til albumet Backless. For oss nordmenn er det Julie Walters som i dag er den mest kjente supporteren til laget (Molly Wiltersen i Harry Potter, og kjent fra filmer som Mamma Mia, Billy Elliot og Rita).

Forventet 11'er

Vi har sett på de siste kampene laget spilte, hvem som har vært mest fast på laget sist sesong samt på overganger for å gjøre en vurdering av startelleveren. Det er likevel få lag som har treningskamper som grunnlag så det er med viss usikkerhet vi setter opp laget. Vi er usikre på hvordan Bilic vil erstatte innlånte Krovinovic på midtbanen (han var lånt inn fra Benfica forrige sesong), men har satt Diangana/Phillips inn sammen med den nok helsikre Pereira. Ryktene sier at WBA kan handle både en offensiv midtbanespiller, og en midtstopper før overgangsvinduet stenger.

Vurdering

WBA hadde en god sesong i Championship, men holdt på å snuble flere ganger på veien til Premier League. En veldig dårlig periode i desember og januar (uten seier på 7 kamper holdt på ødelegge det meste). Pereira er spennende, men laget trenger mer kraft framover og litt mer solid forsvarsjobbing for å overleve. Det vet nok Bilic også, men spørsmålet er om han får det. Det er mye erfaring fra Premier League i stallen, men spillere som Kieran Gibbs, Robson-Kanu og Charlie Austin har vel aldri vært de største stjernene.

Pluss

Et lag som sjeldent taper (kun 7 tap forrige sesong, minst i Championship)

Matheus Pereira er et offensivt fyrverkeri

Bilic har god erfaring, og gjorde det rimelig greit som West Ham-manager

Minus

Spiller ofte uavgjort

Mangler spisser som scorer (mange) mål

Slapp ikke inn mange alt for mange mål i fjor, men er forsvaret godt nok?



Tror du WBA vinner sin første hjemmekamp får du 3,90 i odds.

Vi tipper: 19. plass

Det er vanskelig å se at dette laget, slik det ser ut nå, er godt nok for Premier League. Bilic kan kanskje trylle litt, men ikke så mye som vi tror trengs for å gjøre dette virkelig bra nok.

Den norske supporterklubbens Stian Bø tror ikke det er langt unna hvor klubben ender:

- Det er vanskelig å argumentere mot at vi er klare nedrykkskandidater, så ja, jeg tror 19. plass er et godt tips. Er redd for at Villa og West Ham bedrer seg litt. Tror kampen kan bli mot Leeds, Fulham, Palace og Brighton.

Det er likevel noen lyspunkter i dagens WBA som kan overraske, om vi skal tro Bø:

- Vi rundspilte Championship i halvparten av kampene sist, men den andre halvparten viste svakheter på alle deler av banen. Johnstone i målet må ut i feltet og ta ansvar. Det bør hentes inn en stabilt god stopper. Offensivt på midten og kantene er det mye bra, men vi blir helt nødt til å få inn en ny bevegelig spiss som også kan avslutte. Håper og tror ikke vi går tilbake til Pulis-stil, må nok ligge bakpå mot topp seks, men blir nødt til å angripe mot resten.

Henrik Skaalvold, som også er fra supporterklubben til WBA i Norge, håper på de unge spillerne:

- De var vekdig stabile før koronapausen, og helt elendige etterpå. De hadde et godt forsprang, men det var mer flaks at de rykket rett opp til slutt. Mange unge spennende spillere.