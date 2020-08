Premier League-tabelltips 2020/21: Aston Villa

Hadde mållinjeteknologien virket som den skulle, er det ikke sikkert Aston Villa hadde spilt i Premier League i 2020/21.

TABELLTIPSET:

18. PLASS - ASTON VILLA

Hadde du spurt fans av Aston Villa den 9. juli om de trodde laget ville spille Premier League sesongen 20/21, ville nok 99 av 100 svarte nei. Laget lå da på 27. plass, og hadde ligaens nest dårligste form (kun Norwich var verre). Så fant manager Dean Smith noe tran fra skuffen. På mirakuløst vis klarte Aston Villa å karre seg over streken, og har fått en ny sesong i det aller gjeveste selskapet.

For alle som liker laget fra Birmingham har fokuset før sesongen mer eller mindre hvert en kamp om å finne et skap man kan låse Jack Grealish inn i. Barnebarnet til tidligere FA-cupvinner Billy Garray for Aston Villa har flere frierere enn Ungkaren hadde på TV. I skrivende stund er han fortsatt Villa-spiller.

Aston Villa klarte seg med 1 poeng over nedrykk. Ett poeng de sannsynligvis ikke hadde hatt om mållinjeteknologien hadde virket som den skulle da Ørjan Nyland tok med seg ballen inn i eget nett.

Av en eller annen grunn mente mållinjeteknologien i Premier League at denne ballen ikke var inne. Det var med på å gi Aston Villa det som til slutt ble et livsviktig poeng for å klare seg i Premier League. Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Dette må du vite om Aston Villa

Sju ganger har Aston Villa blitt seriemestere, men sist gang var i 1981. Laget har også sju cupmesterskap, men det siste der var i 1957. Villa er også ett av få engelske lag som har vunnet det som nå heter Champions League. Året var 1982, og motstanderen var Bayern München. Peter Withe laget kampens eneste mål, og mannen som ble født i Liverpool skrev seg dermed inn i Villa-historien.

Laget spiller sine hjemmekamper på Villa Park. Klubbens eiere er i dag Nassef Sawiris, en egyptisk forretningsmann som er afrikas fjerde rikeste (pengene kommer fra byggebransjen) og Wes Edens, en amerikansk forretningsmann som har bygget opp sine milliarder på finans. Hjemmekampene spilles på Villa Park.

Aston Villa-sjef Dean Smith mens det var publikum på banen i England. Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Manager: Dean Smith

Midstopper Dean Smith var ikke mannen som lagde de store overskriftene. Manager Dean Smith er litt av det samme. En arbeidssom mann du alltid kan stole på, som har bygget opp sin managerkarriere i Walsall, Brentford og nå til slutt Aston Villa. Med små midler har han ofte fått gode resultater. Faren til Dean Smith var Aston Villa-fan, men ble dement før hans sønn fikk jobben. Ron Smith, som han het, døde av covid-19 i mai 2020.

Slik gikk det i 2019/20

Aston Villa begynte sesongen relativt bra for et nyopprykket lag, men laget fikk etter hvert mer motgang. Dean Smith sa selv at det skyldtes mange nye spillere (Villa kjøpte 15 spillere gjennom sesongen) som det var vanskelig å få til god nok defensiv organisering med. Tiden under koronastoppen ble brukt godt, og selv om starten igjen ga tap mot lag som Chelsa, Liverpool og Manchester United viste Villa gode takter. Med en sterk sluttspurt overlevde Birmingham-laget med et nødskrik, ett poeng foran Bournemouth og Watford.

Overganger

Inn: Ben Chrisene (Exeter City)

Ut: Ross McCormack, Callum O'Hare (Coventry), Matija Sarkic (Wolves), James Chester (Stoke), Borja Bastón

Det har foreløpig vært stille på overgangsmarkedet for Villa, og det har vært mest overflødige spillere som er frigitt samt en spennende ungdomsspiller inn (Chrisene). Exeter-fansen er nok ikke like glad.

Fantasy-tips

Det beste tipset er kanskje å kjøpe Jack Grealish for å kanskje se om han går til en annen klubb. Ulvene, og ikke bare Wolves, sirkler rundt lommeboken for å kjøpe ham. Manchester United har visstnok tilbydt masse penger, Sergio Romero og sikkert noen nonstop i tillegg. Grealish koster 7, og fikk 149 poeng for Aston Villa. Viktig er det også at Villa ikke spiller i første runde, åpningskampen mot Manchester City er utsatt. Det er for øvrig ikke ment som noen fornærmelse mot Villa-fansen med annen klubb, men siden Villa ikke spiller i første runde og har diskutabelt sin beste spiss ute med skade kan det bli mer poeng på Grealish for et annet lag i starten av sesongen.

Stortalentene

Indiana Vassilev er til tross for navnet ikke øst-europeisk, men amerikansk (dog av bulgarsk avstamning). Han startet sesongen for u-laget forrykende sist sesong (4 mål på 6 kamper) og fikk også 4 seriekamper for A-laget. Vassilev har 21 U-kamper for USA.

Louie Barry er en annen spiss du bør skrive opp. 17-åringen har allerede rukket å spille for Barcelona, og har 21 mål på 20 U-kamper for England. Barry signerte for Villa i januar 2020 (fra Barcelona). Akkurat før koronapausen hadde han begynt å banke inn mål for U-lagene til Aston Villa, og det skulle ikke bli noen stor overraskelse om du om noen år leser om Louie Barry igjen.

Skriv også opp Viljami Sinisalo, den finske målvakten. Regnes som et stort målvaktstalent i sitt hjemland. På videoen over er han, og andre målvaktstalenter i PL2 fått noen høydepunkter.

Prince Andrew på kamp med Aston Villa i 2013 Foto: Laurence Griffiths/Getty Images

Kjendissupporter

Det er sikkert mange lag som har vunnet mer i det siste enn Aston Villa, men på kjendislisten er Villa høyt oppe. Prince William, Ozzy Osbourne, Tom Hanks og den tidligere statsministeren David Cameron. Imponerende nok det.

Forventet 11'er

Det går mange rykter om målvaktsplassen til Aston Villa. Pepe Reina ble leid inn da Tom Heaton ble skadet, og Ørjan Nyland regnes nok kun som en nummer 2. Wesley på spiss-plass er også skadet. Vi har satt opp en 11'er slik vi tror den vil være uten skadene. Det er også noe diskusjon rundt høyreback, samt om midstopperplassene. I tillegg er det verdt å følge med på det faktum at manager Smith visstnok får lov til å bruke kredittkortet for å kjøpe en midtbanespiller.

Vurdering

Det var virkelig på hengende håret at Villa klarte seg i sesongen som gikk. Uflaks med skader (laget brukte 4 forskjellige målvakter), og de mange nye kjøpene var ikke alle like gode. Douglas Luiz og Tyrone Mings avsluttet godt, og blir viktige i sesongen som kommer. Oppturen som laget fikk ved å kjempe seg til en sesong til i Premier League er stor, så spørs det om man klarer å bygge videre på det. Villa kastet bort ledelsen i mange kamper, og må bli mer kyniske i sitt spill skal det bli en sesong litt lengre borte fra kanten av stupet. Om den defensive tryggheten som kom de siste kampene før sesongen ble avsluttet fortsetter, kan det bli bra.

Pluss

Var mye bedre etter koronapausen enn før

Mange nye spillere har nå spilt en sesong sammen

Har en manager som er godt likt og som ikke gir opp uansett odds

Minus

Starter sesongen med sentrale skader eller spillere under opptrening

Mangler kvalitet på spissplassen

Vi tipper: 18. plass

Aston Villa kan klare seg, men da skal mye skje. Vi tror de vil slite med å gjenskape formen fra slutten av sesongen, og at problemene spesielt foran mål fortsetter. Forsvinner Grealish blir det enda tøffere.