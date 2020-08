Premier League tabelltips 2020/21: Brighton

Adam Lallana har forlatt seriemester Liverpool for å tilbringe tid på sørkysten i England. Kanskje er han brikken laget manglet?

TABELLTIPSET:

16. PLASS - BRIGHTON

Brighton er et lag som ikke stjeler de store overskriftene, men går nå inn i sin fjerde sesong i Premier League. De foregående har endt med 15., 17, og 15. plass. Selv om det var på hengende håret at det ikke ble nedrykk i den andre sesongen oppe igjen i det gjeveste selskapet har Brighton vært ett av lagene det har stormet mest rundt.

Dette må du vite om klubben

Seagulls kom med i serien i 1920, 19 år etter at klubben ble stiftet på sørkysten av England. Klubben hadde sin storhetstid mellom 1979 og 1983, og spilte da også i en FA-cupfinale. Laget rykket så helt ned til nivå 4, og unngikk så vidt i 1997 å falle utenfor seriesystemet. Nye eiere reddet klubben, og man begynte klatringen igjen.

Klubben største eier er den profesjonelle poker-og bettingeksperten Tony Bloom. Han har bygget opp sin formue ved hjelp av investeringer i online betting. Hjemmebanen heter Falmer Stadium.

Foto: Frank Augstein (AFP)

Manager: Graham Potter

Venstrebacken Potter var lenge spådd en lysende karriere for England, men ble aldri den stjernen på banen som mange hadde trodd. I 2010 ble han trener for svenske Östersund, som da var på nivå 4 i Sverige. Laget rykket opp i toppdivisjonen i 2015. I 2018 fikk han jobb i Swansea hvor han var en sesong før han tok over Brighton før forrige sesong. Han endte med 10 seire på 41 kamper i sin første sesong.

Slik gikk det i 2019/20

Brighton vant kun to kamper fra midten av november til pandemipausen, men hadde en god start på sesongen som gjorde at det aldri egentlig var stor fare for nedrykk. Laget ble også tidlig slått ut i cupene. Brightons store problem var det å lage mål. De to lagene som laget færre mål, Watford og Norwich, rykket ned. Neaul Maupey ble toppscorer med 10 mål.

Overganger

Inn: Adam Lallana (Liverpool), Jensen Weir (Wigan), Joel Veltmann (Ajax), Lars Dendoncker (Club Brugge)

Ut: Leon Balogun (Wigan), Anthony Knockaert (Fulham), George Cox (Fortuna Sittard), Percy Tau (Anderlecht, lån), Warren O'Hora (MK Dons, lån)

Dunk, Ryan og Duffy. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Fantasy-tips

Brighton laget ikke mange mål, men slapp heller ikke inn mange sist sesong. Faktisk slapp de inn nøyaktig like mange som Chelsea (54) i sesongen som gikk. Lewis Dunk var en forsvarer mange likte i sesongen som gikk, og er helt klart interessant igjen. Adam Lallana er verdsatt til 6,5. Noe skadeutsatt, men kan bli et offensivt våpen som Brighton trenger. Selv om Maupey ikke laget mange mål forrige sesong var han den spilleren som ga mest poeng på Brighton, og en spiss til 6,5 kan være interessant om manager Potter har fått litt mer orden på det offensive. Skriv også opp kjøpet Joël Veltman i en backrekke som sjeldent slipper inn mål. Prisen 4,5 er interessant om han blir førstevalg.

MEN: Spilleren du skal ha er målvakt Ryan. Prisen 4,5 er perfekt, og du kan kombinere ham med Button til 4 om han skulle bli skadet eller miste plassen. Du får aldri mye poeng for målvakter, og da er det greit å satse på gjerrige Brighton.

Stortalentet

Er det en ting som Brighton har så er det mange talenter. Vår egen Leo Østigård spilte godt for St. Pauli på lån i fjor (og ble bekreftet på nytt utlån etter at vi skrev denne saken), midtstopper Ben White veldig god og viktig for Leeds og midtbanespiller Jayson Molumby strålende for Millwall. I tillegg spilte svenske Viktor Gyökeres godt for St. Pauli på utlån i fjor, og fikk også sin A-lagsdebut for Sverige.

20 år gamle irske Aaron Connolly fikk 24 kamper i Premier League i fjor, og spissen debuterte også for hjemlandets A-lag. Midtbanespiller Steven Alzate debuterte også på A-laget i fjor, og 21-åringen viste veldig gode takter. Utlånte Warren O'Hora ble årets unge spiller for Brighton.

Se også opp for svenske Peter Gwargis, forsvarsspiller Haydon Roberts som har flere U-kamper for England og nyinnkjøpte Jensen Weir.

Det er ikke så rart at Brightons U23-lag slo lag som Liverpool, Manchester City, Arsenal og Tottenham i året som gikk. Skal vi velge bare en av mange talentene på Brighton så er det Steven Alzate, en virkelig god spiller. Se opp for ham.

Da klubbeier Norman Cook ga ut sitt album i 2004 forandret han navnet på stadion for en kamp til samme navn som klubben. Det er for øvrig Cook som smilder bredest der i midten.

Kjendissupporter

Vel, Fatboy Slim eier aksjer i Brighton FC så han kan vel sies å være fan. Norman Cook som han egentlig heter kan vel dermed sies å være en klar supporter.

Forventet 11'er

Brighton brukte 38 spillere i sesongen som gikk i serien, og det er vanskelig å helt sette ned hvilke 11 manager Potter sender utpå. Spesielt etter overgangen til Lallana. Vi tror stortalentet Alzate får plass.

Brighton

Vurdering

Brighton har en veldig spennende ungdomsavdeling, og mange talenter. Det ble likevel ikke den flyten man håpte på sist sesong, og selv om nedrykk aldri helt stod på tapeten ble det heller ikke en magisk sesong. Spørsmålet er om det er nok i laget til å heve seg i den kommende. Lallana er en spennende signering, og det er også Veltman. Blomstrer Alzate videre er det bare målene som mangler. Aaron Connolly er bare 20 år, og er et stort talent. Kanskje er dette sesongen han slår igjennom?

Pluss

En veldig spennende ung stall

To gode signeringer som styrker laget

Et lag som er vanskelig å slå

Minus

Potter har ikke helt bevist sine kunstner i England som han gjorde i Sverige

Unge spillere er ofte ustabile

Har få spillere som står fram på de mest grå dagene

Vi tror Brighton & Hove Albion FC nok en gang styrer seg sikkert unna nedrykk, men at de havner på en 16. plass.

Per Becker, redaktør for Brightons norske supporterklubb, er optimist før sesongen:

- Jeg tror Brighton vil overraske, og tipper dem midt på tabellen. De har gjort smarte kjøp i Adam Lallana og stopperen Joel Veltman fra Ajax. Leies Dunk har skrevet ny kontrakt, og jeg forventer minst en ny spiss før vinduet lukkes. Men et minst like godt argument, er det faktum at spillerne nå har hatt en sesong på å tilvende seg Graham Potters offensive stil.

Skal Brighton overraske er det likevel noe som må til:

- Hvis de unngår skader på nøkkelspillere og får inn en målfarlig spiss som kan danne en toppduo med Neal Maupay, tror jeg det kan bli morsomt.