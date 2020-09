Premier League tabelltips 2020/21: Burnley FC

Sean Dyche har snart vært manager i åtte år i Burnley. Det gjør at ham er den lengstsittende manageren i Premier League.

Med bare 73 000 innbyggere er Burnley laget som kommer fra den minste byen i Premier League, men de har klart å få mye ut av små økonomiske ressurser. The Clarets er klar for sin femte sesong på rad i Premier League. I 2017-2018-sesongen endte Burnley på syvendeplass i den engelske toppdivisjonen. Det gjorde dem kvalifisert for å spille i Europa for første gang på 51 år. I 1961 var Lancashire-laget i kvartfinalen i europacupen. Den gangen røk de ut mot Hamburger SV. Fjorårets 10.-plass på tabellen var den nest høyeste plasseringen etter opprykket i 2016.

Det er totalt 92 manager i English Footbal League. Kun to av dem har lenger fartstid i jobben enn Sean Dyche. Simon Weaver har vært manager hos League Two-klubben Harrogate Town i over elleve år, mens Gareth Ainsworth, som ledet Wycombe Wanderers til Championship sist sesong, har snart vært manager i klubben i åtte år. Han har sittet 36 dager lenger i jobben enn Dyche.

Dyche har en kontrakt som binder ham til klubben ut 2021-2022-sesongen.

- Jeg er ung i managerjobben. Jeg lærer fortsatt, og jeg mener at jeg er på riktig plass, sa 49-åringen ti BBC da han signerte kontrakten for to år siden.

Dette må du vite om Burnley

Burnley startet opprinnelig som en rugby-klubb ved navn Burnley Rovers i 1881 og spilte på Calder Vale Arena. Året etter byttet klubben både idrettsgren og navn til dagens Burnley Football Club og byttet stadion til Turf Moor. Det er også viktig å poengtere at Burnley var en av tolv lag som var med å stifte the Football League i 1888. Klubbens eiere er de engelske forretningsmennene John Banaszkiewicz og Mike Garlick. Det kan se ut som at de er noen av de fattigste klubbeierne av alle i Premier League.

Laget har vunnet den øverste ligaen i England to ganger i 1920-1921-sesongen og i 1959-1960-sesongen. De har også med ett FA-cup-trofé fra sesongen 1913-1914.

Burnelys største rivaler er naboklubben Blackburn Rovers. Lokaloppgjørene mellom de to lagene kalles East Lancashire Derby.

Manager: Sean Dyche

Etter at Bournemouth rykket ned til Champions hip og Eddie Howe fikk sparken, er Sean Dyche den lengstsittende manageren i Premier League. Han har hatt jobben i over syv og et halvt år. 49-åringen har spilt for Chesterfield, Bristol City, Luton Town, Millwall, Watford og Nothampton Town. Han rykket opp med tre av de seks klubbene. Før han ble manager i Burnley ledet han Watford i Championship fra juni 2011 til juli 2012.

Etter at han kom til The Clarets i oktober 2012, har Dyche ledet klubben til to opprykk til Premier League på tre sesonger.

Slik gikk det i 2019/20

Burnely endte på 10.-plass i Premier League sist sesong, 45 poeng bak Liverpool som vant ligaen. Lancashire-laget tapte kun to av de siste 16 kampene i Premier League. Sist sesong vant de 15 kamper, det var fire mer enn i 2018-2019-sesongen. I forkant av 2019/2020-sesongen brukte Burnley omtrent 200 millioner kroner på overgangsmarkedet. Det plasserer dem blant Premier League-klubbene som har fått aller mest ut av pengene målt i poeng. Kun to klubber kan skryte av å ha brukt mindre penger per poeng.

Overganger

Inn: Will Norris (Wolverhampton), Marc Richter (Augsburg), Will Rickard, Marcel Elva-Fountaine (Reading), Connor Barrett (Leicester)

Ut: Joe Hart (Tottenham), Jeff Hendrick (frigitt), Adam Legzdins (frigitt), Aaron Lennon (frigitt), Oliver Younger (frigitt), Scott Wilson (frigitt), Joel Senior (frigitt), Ryan Cooney (Morecambe, lån), Adam Phillips (Morecambe, lån), Jordan Cropper (Chesterfield, lån)

Fantasy-tips:

Skal du gamble på at det blir skader på målvaktsplass hos Burnley kan du kjøpe Bailey Peacock-Farrell, mest fordi han koster 4. Litt mindre gambling er straffeskytter Chris Wood i angrep til 6,5.

Dwight McNeil var den yngste spilleren som startet for Burnley sist sesong. Han er 20 år. Foto: Tim Markland (Pa Photos)

Stortalentet

Venstrevingen Dwight McNeil var den yngste spilleren som fikk sjansen fra start hos Sean Dyche sist sesong. 20-åringen jaktes nå av Leicester. Burnleys nest yngste spiller til å starte i Premier League forrige sesong var 26 år gamle Charlie Taylor.

De færreste hadde hørt om McNeill og det måtte skader til for at han fikk spille, men når han først fikk muligheten så han seg ikke tilbake. En respektløs jypling med et ungdommelig driv laget trengte.

Den 23 år gamle nordirske landslagskeeperen Bailey Peacock-Farrell er en annen ung og spennende spiller i et Burnley-lag som hadde en av de høyeste gjennomsnittsalderne i startelleverene i Premier League sist sesong. Målvakten, som er et produkt av akademiet til Middlesbrough, kom til Turf Moor fra Leeds i august i fjor, men han har fortsatt ikke debutert for Burnley i Premier League. Kanskje ikke så rart siden han konkurrerer om keeperplassen med den engelske landslagskeeperen Nick Pope.

Pris Charles heier på Burnley.

Kjendissupporteren

Den utvilsomt mest kjente Burnley-supporteren er Pris Charles. I 2012 fortalte den britiske prinsen under en middag på Windsor Castle at han er lojal the Clarets-fan. Alistair Campbell, John Kettley og Sam Aston, er også fan.

Forventet 11'er

Vi har sett på de siste kampene laget spilte, hvem som har vært mest fast på laget sist sesong samt på overganger for å gjøre en vurdering av startelleveren. Det er likevel få lag som har treningskamper som grunnlag så det er med viss usikkerhet vi setter opp laget.

Det ser ut til at Burnley vil kunne stille med omtrent samme laget som sist sesong. Usikkerhetsmomentet er om de får beholde stortalentet Dwight McNeil. Dyche er kjent for sin lojalitet og lite rotasjon – på godt og vondt. Ben Gibson og Josh Brownhill er gode eksempler på det. Forest-kapteinen Benson ble hentet for £15m, men fikk nesten ikke spille og endte sesongen med å trene hos gamleklubben. Brownhill ble satt inn når Jack Cork ble skadet og leverte flere gode kamper.

Burnley

Antatt førsteellever for Burnley slik vi vurderer det i august 2020.

Vurdering

Hvordan Burnley-troppen ser ut neste sesong er fortsatt usikkert. Manager Sean Dyche har uttrykt at klubben er på jakt etter midtbanespillere (høyre og sentralt), men det letes også etter forsterkninger defensivt (høyreback og midtstopper). Det er imidlertid ingen grunn til å tro at det plutselig skal velte inn med nye spillere fra kontinentene. Dyche har uttrykt at han i hovedsak leter etter britiske spillere. På en annen side vil ikke en ny spiller få umiddelbar plass, så det blir trolig samme mannskap, samme formasjon, samme taktikk og «Burnley unchanged» de første månedene. Overraskelsen pleier å komme når en etablert brikke byttes ut og ny spilleren får sette sitt preg på spillet.

Pluss

Spisser som lager mål

Tydelig spillestil

Manager som gjør underverker med begensede ressurser

Minus

Mangler X-faktor

Forutsigbar spillestil

Mangler bredde i stallen

Vi tipper:

Det er lett å undervurdere Burnley. Det er ikke flust med stjerner i spillerstallen, men manageren har fått til underverker med den begrensede troppen og ikke minst de tilgjengelige ressursene. Sean Dyche har klart å skape et sterkt kollektiv. Et lag som løper mye og jobber beinhardt. De har en tydelig spillestil, som de har lyktes bra med. Med Chris Wood, Ashley Barnes og Jay Rodriguez har the Clarets spillere på topp som scorer mål. Laget har hatt en tendens til å skremme fansen med sine form-dupper der de plutselig havner farlig nær bunnstriden, for så å brette opp ermene og avslutte sesongen på sikker plassering. Burnley havner midt på tabellen, men det må investeres. Det blir interessant å se hvem og hvor mange de klarer å hente inn nå som inntektene er redusert på grunn av tomme tribuner.

Vi tipper Burnley ender på en 11.plass