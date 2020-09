Premier League tabelltips 2020/21: Everton

Legendarisk manager vil hjelpe noe, men Everton har fortsatt en lang vei til toppen.

TABELLTIPSET:

10. PLASS - EVERTON

Da det første store laget i Liverpool ble delt i to flyttet det ene laget over parken. Nå venter fansen på en ny stadion ved vannkanten, og at Everton nok en gang skal spise kirsebær med de aller største. Ikke minst på grunn av en managerovergang som overrasket mange.

Everton er et lag som bygges på nytt under Ancelotti. Den konstruksjonsjobben har så vidt begynt, og vil ikke være over sesongen 20/21. Mye avhenger av nye spillere inn, og flere av spillerene som ikke har fungert ut.

Dette må du vite om klubben

Everton ble stiftet i 1872, og spilte sine hjemmekamper på Anfield. Etter en intern krangel i klubben, om alkoholservering på kampene blant annet, ble klubben delt i to. Dog etter at klubben hadde vunnet sitt første seriemesterskap i 1891. Det var det første av det som nå er totalt ni mesterskap, det siste kom i 1987. Everton har også vunnet fem ganger i FA-cupen, og cupvinnercupen i Europa i 1985.

Klubbens største eier er Farhad Moshiri, en britisk forretningsmann som flyttet fra Iran før revolusjonen. Han tjente sine penger på å være investor, og eide først en del av Arsenal. Da han solgte eierskapet i London-klubben brukte han pengene på kjøpe 49,9 prosent av Everton. Han eier nå 77,7 prosent. Den nest største eieren er Bill Kenwright, en av Englands mest suksessfulle teaterprodusenter. Han har lenge vært formann i klubben.

RØDT: Everton-manager Carlo Ancelotti fikk rødt kort etter kampen mot Manchester United. Foto: (Reuters)

Manager: Carlo Ancelotti

En av de største overraskelsene forrige sesong var muligens at managerlegenden Ancelotti tok over Everton etter at han fikk sparken i Napoli. Han erstattet Marco Silva, som var den femte manageren for klubben etter at David Moyes gikk til Manchester United.

Ancelotti var suksessfull som spiller, og fikk 26 landskamper for Italia. Hans første jobb som manager var for Reggiana i 1995. Senere har han vært sjef i Milan, Juventus, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern München og Parma. Som manager er han kjent som et taktisk geni som får et veldig godt forhold til sine spillere. Hans rolige væremåte, og underfundige humor er velkjent. Selv om også han kan bli sint...

Slik gikk det i 2019/20

Da Silva fikk sparken lå Everton på en nedrykksplass i Premier League. Hans siste kamp var et ydmykende tap mot rivalen Liverpool. Med managerbytte skiftet sesongen fasong for Everton, og det som var 0,93 poeng i snitt per kamp før Silva fikk sparken ble til 1,65 etterpå. Laget endte på 12. plass til slutt. Dominic Calvert-Lewin og Richarlison ble toppscorere (15 mål totalt hver, 13 i serien).

Overganger

Inn: Niels Nkounkou (Marseille)

Ut: Luke Garbutt, Maarten Stekelenburg (Ajax), Morgan Schneiderlin (Nice), Leighton Baines (lagt opp), Oumar Niasse, Cuco Martina, Kieran Dowell (Norwich)

Everton har ryddet i stallen, og har foreløpig kun hentet inn en ny ung venstreback. Det er likevel i skrivende stund mange spillere på vei inn.

Fantasy-tips

Richarlison som spiss til 8 er kanskje et godt kjøp. Med en gang Ancelotti begynte å bruke to spisser ble det en del flere mål på brasilianeren, og det kan fort fortsette i sesongen som kommer.

Stortalentet

Lokale Anthony Gordon fikk 11 kamper i Premier League forrige sesong, og er en veldig offensiv spiller. Jarrad Branthwaite fikk sin debut etter koronapausen, og forsvarsspilleren vil du garantert høre mer om kommende sesong. Kun 18 år gammel.

Paul & Oliver Collyer er brødrene bak Championship Manager/Football Manager Foto: Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images

Kjendissupporter

Den ene kjendissupporteren er styreformannen selv, som vi har omtalt over. I det som faktisk er mange kjendiser velger vi likevel to brødre de fleste fotballinteresserte har et forhold til: Paul & Oliver Collyer, brødrene bak Championship Manager/Football Manager.

Forventet 11'er

Det er knyttet noe spenning til hvordan Everton kommer til å stille i år, spesielt med tanke på ungguttene som slo igjennom mot slutten av fjorårssesongen.

Everton

Vurdering

Ancelotti kan få mye ut av Everton, men det er en del ting som skal klaffe. Noen spennende unggutter på vei, et angrep som faktisk til slutt i sesongen så ut til å virke og da en manager som kan sine saker. Det kan lukte litt suksess av dette laget om brikkene faller godt nok på plass.

Spørsmålstegnene ved Everton er åpenbare, og laget er ustabilt. Gylfi Sigurdsson er ikke lenger det offensive rivjernet han var, men trives i rollen som en mer dytpliggende playmaker.

Pluss

Carlo Ancelotti, uten tvil

Spennende og ungt framover

Minus

Ustabile, og delvis svake bakover

Mangler en midtbanejuvel som kan skape det helt store

Vi tror Everton er på en positiv vei, men at det for sesongen slik det ser ut nå ender med en tiendeplass.