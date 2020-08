Premier League-tabelltips 2020/21: Fulham FC

The Cottagers rykket opp til Premier League etter en frispark-frekkis. Slik tror vi det går i sesongen som kommer.

TABELLTIPSET:

20. PLASS - FULHAM

Opprykket til Fulham betyr at vest i London har fått et derby å se fram til. Rivalen Chelseas bane, Stamford Bridge, ligger bokstavelig talt i Fulham. Det var også et derby som sikret Fulham opprykket til Premier League: Finalen i playoff mot Brentford på Wembley den 4. august.

En finale som ble avgjort med ett av de frekkeste frisparkene som er tatt på Wembley.

Fulham har hatt sitt knippe med oppturer og nedturer, og har også hatt kjente managere som Kevin Keegan, Claudio Ranieri, Roy Hodgson, Jean Tigana, Mark Hughes og Martin Jol. Årets utgave er likevel særdeles sårbar, og skal vi tro supporterne selv må det forsterkninger til om laget skal overleve.

Aleksandar Mitrovic ble toppscorer i Championship forrige sesong. Foto: Dominic Lipinski (Pa Photos)

Dette må du vite om Fulham FC

Fulham FC spiller hjemmekampene på Craven Cottage. Klubben er eid av Shahid Khan, en pakistansk-amerikansk forretningsmann som står bak Flex-N-Gate (lager bildeler). Han eier også det amerikanske NFL-laget Jacksonville Jaguars. Han kjøpte klubben fra Mohammed Al-Fayed i 2013.

Laget har ingen store titler, men to finaletap: FA-cupfinalen i 1975 (mot West Ham) og Europa League-finalen i 2010 (mot Atletico Madrid). I 2003 vant klubben Intertoto-cupen.

Scott Parker fikk 18 landskamper for England. Foto: REUTERS/Nigel Roddis

Manager: Scott Parker

For alle som har fulgt med i engelsk fotball en stund er Scott Parker et velkjent navn. Han spilte for Newcastle, West Ham, Chelsea, Tottenham og til slutt for Fulham. Etter at han la opp var han først ungdomstrener i Tottenham for han ble trener i Fulham, og senere manager fra februar 2019 da Claudio Ranieri fikk sparken i Premier League. Han rykket ned, men fikk altså laget rett opp igjen.

Scott Parker har skiftet mellom en 4 2 3 1-formasjon, og det som har vært en mer 4-3-3-formasjon i sesongen som gikk.

Slik gikk det i 2019/20

Fulham endte på en fjerdeplass i Championship, 2 poeng bak West Bromwich Albion som rykket rett opp på andreplass og 12 poeng bak serievinner Leeds. Laget tapte 11 kamper i sesongen som endte med opprykk etter playoff. I semifinalen slo Fulham ut Cardiff før det altså ble seier mot rivalen Brentford i finalen.

Overganger

Inn: Anthony Knockaert (lån fra Brighton gjort permanent), Antonee Robinson (Wigan)

Ut: Cody Drameh (Leeds)

Fantasy-tips

Joe Bryan ble Fulham-legende i playoff-finalen med sine to mål, men hadde allerede i løpet av sesongen markert seg som en offensiv venstreback. 7 målgivende og 3 mål. Koster 5 på fantasy. Fulham holdt for øvrig nullen i 15 kamper i Championship 19/20. Aleksandar Mitrović kan være en spiller å holde øye med, spesielt på draft siden det er begrenset med spisser. Står med 49 mål på 100 kamper for Fulham nå. Koster 6 i fantasy, og var toppscorer i Championship forrige sesong. Laget 11 mål sist Fulham var i Premier League.

Stortalentet

Høyrebacken Drameh kunne vært spilleren som ble nevnt her, og i et Fulham-lag hvor spillerne nesten er på alderen med manager Scott Parker er det ikke ungdommen som får mest oppmerksomhet. Der Drameh har blitt kalt den nye Ryan Sessegnon er det fortsatt litt igjen for tvillingbror Steven Sessegnon å bli den nye, vel tvillingbroren sin.

Vi setter likevel en liten stjerne ved spissen Martell Taylor-Crossdale som laget mange mål som u-spiller for Chelsea. Han signerte for Fulham før forrige sesong, og var også frampå mange ganger for andrelaget sist sesong (i PL2, som divisjonen heter).

Hugh Grant i Europaliga-kampen mellom Wolfsburg og Fulham. Mannen til høyre var daværende sjef i Volkswagen, Martin Winterkorn. Foto: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Kjendissupporter

Den kanskje mest kjente supporteren av Fulham nå er skuespilleren Hugh Grant. Han er ikke den eneste kjente skuespilleren som liker laget. Margot Robbie, Harley Quinn i Suicide Squad, er også fan.

Forventet 11'er

Vi har sett på de siste kampene laget spilte, hvem som har vært mest fast på laget sist sesong samt på overganger for å gjøre en vurdering av startelleveren. Det er likevel få lag som har treningskamper som grunnlag så det er med viss usikkerhet vi setter opp laget.

Vi har gått ut fra at Fulham FC aksepterer budet fra Villareal på André Zambo Anguissa, men om han spiller i Premier League neste år vil han nok kjempe med vår egen Stefan Johansen. Galatasaray har en opsjon på å kjøpe Jean Michaël Seri, men om han også spiller i Fulham er han nok aktuell for startelleveren. Begge spillerne var utlånt forrige sesong.

Det kan bli litt kamp om venstrebacken med kjøpet av Antonee Robinson fra Wigan, men vi tror Bryan beholder den plassen relativt enkelt.

Antatt førsteellever for Fulham FC slik vi vurderer det i august 2020.

Vurdering

Fulham FC skal på papiret være det svakeste laget i Premier League. Samtidig var laget kun to poeng bak West Bromwich Albion som rykket direkte opp i Championship.

Fulham FC startet svakt etter pandemioppholdet, men var i imponerende form de sju siste kampene i serien. Scott Parkers fotballfilosofi kan fort gi en del poeng, men selv med en erfaren amerikansk landslagsspiller på midtstopperplass (Tim Ream) er det bakover det kanskje kan røyne på. Den 23 år gamle slovakiske Rodák tok målvaktsplassen før sesongen som gikk, og er en god såkalt shot stopper.

Pluss

En spiss som lager mål

Et system som sitter for laget

Manager som er populær hos spillerne

Mye erfaring

Minus

Mangler det lille ekstra

Måtte delvis stole på innleide stjerner i fjor. Ikke erstattet, og har foreløpig ikke handlet.

Sliter veldig med forsvaret

Mye erfaring betyr også en spillerstall som begynner å mangle ungdommelig pågangsmot, for å si det på en rund måte.





Vi tipper: 20. plass

Det skal veldig mye til for at det ikke blir rett ned igjen for Fulham FC. Skal Fulhun unngå nedrykk må laget få forsterkninger før overgangsvinduet stenges. Eventuelt kan fansen håpe vi bommer like mye som vi gjorde da vi tippet Sheffield United nedenom og hjem før forrige sesong. Vi tror ikke Scott Parkers kompani har det i seg.

Fulham seriestarter mot Arsenal hjemme. Oddsen på seier på hjemmebane er 4.70, oddsen på at de overlever i Premier League er mye høyere.

Norske supportere har troen

Leder i FFC Norway, Pål Jæger Jakobsen, tror Fulham kan klare seg:

- For øyeblikket er det vanskelig å vurdere Fulhams sjanse i kommende sesong fordi vi er avhengige av et par solide signeringer for at resten av laget skal kunne vise hva de er gode for. Uten erstatter for Ream ryker vi fort ned igjen. Han holder ikke mål. Ikke Marchand heller. Kongolo kom på lån fra huddersfield for å fylle rollen på nyåret, men ble skadet etter bare en kamp. Vi har Mawson da, men han er skadet mer enn han er spilleklar, så det nytter ikke å bygge en forsvarsrekke med han, sier han til Nettavisen.

Fulham kan også få problemer framover på banen, tror Jakobsen:

- Vi har heller ikke noen reservespiss for Mitrovic , som holder PL nivå. Vi venter ennå på hva som skjer med Seri og Anguissa, to dyre midtbanespillere som leverte langt under forventingene forrige gang vi var i PL.

Kommer det forsterkninger kan det likevel bli bra:

- Tony Khan, sønn av eier og blant annet sportslig leder og vice chairman har allerede vært ute og sagt at Fulham ikke skal hente et lass med spillere som sist, men med to solide signeringer til, om ikke tre, har jeg veldig god tro på at Fulham har en god sjanse til å holde seg i ligaen. Selv om nivået er skyhøyt, ser jeg minst 3-4 lag som burde komme under Fulham på tabellen. Klarer vi i tillegg å ta poeng mot et av topplagene tror jeg de fleste Fulhamfans er veldig fornøyde.