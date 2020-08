Premier League-tabelltips 2020/21: Leeds

Endelig kan Leeds-fansen puste ut, og glede seg til spill i den aller gjeveste serien.

TABELLTIPSET:

13. PLASS - LEEDS

Om de siste årene skulle vært en sang for Leeds-fansen så ville det vært Danzigs Long Way Back from Hell. Laget rykket ned fra Premier League i 2004, og har brukt lang tid på å komme tilbake. Nå er storlaget tilbake i det aller gjeveste selskapet etter en god sesong i Championship.

For selv om det alltid er et lag som vinner kamper vil de aller fleste innrømme at mannen som har brukt tryllestaven for å endelig få Leeds tilbake der de skal være så er det ingen andre enn legenden Marcelo Bielsa.

Dette må du vite om Leeds

Leeds United var 100 år i 2019, og er ett av de yngre kjente storlagene. Tre ganger har Leeds blitt seriemestere, sist i 92, og laget har en FA-cupseier (1972). Klubben eies i dag av italienske Andrea Radrizzanis investeringsselskap Aser (90 prossent) sammen med San Francisco 49ers (10 prosent). Rivalene til Leeds i Premier League kommende sesong vil være Chelsea og Manchester United. For sistnevnte kan det nevnes at legenden Alex Ferguson alltid mente det var verre å møte Leeds enn å møte Liverpool...

Manager: Marcelo Bielsa

Argentineren El Loco er en legende som fotballmanager, som lever opp til sitt klengenavn. Som spiller la han opp allerede som 25-åring for å bli ungdomstrener hos Newell's Old Boys. Bielsa har senere vært manager for Argentina, Chile, Athletic Bilbao, Marseille, Lazio og Lille før han tok over Leeds i 2018. Som Leeds-manager har den mildt sagt eksentriske manageren vunnet 56 prosent av kampene.

Slik gikk det i 2019/20

Leeds starter forrykende, og var veldig gode helt fram til nyåret. Så ble det plutselig motgang med fire tap på kort tid i januar og februar. Enkelte fans hadde nok yorkshirepuddingen i halsen, men Bielsa rettet det opp igjen med fem seire på rad før koronapausen. Det ble tap i den første kampen, men så ble det full kontroll inn mot opprykk for Leeds United. I cupene ble det derimot ikke like stor suksess. Laget gikk ut i første kamp i FA-cupen (mot Arsenal), og etter to kamper i ligacupen (mot Stoke). Toppscorer ble Patrick Bamford med 16 mål.

Overganger

Inn: Helder Costa (Wolves), Illian Meslier (Lorient), Jack Harrison (nytt lån fra Man City), Joel Gerhardt (Wigan), Cody Drameh (Fulham), Rodrigo Moreno Machado (Valencia), Sam Greenwood (Arsenal), Robin Koch (Freiburg)

Ut: Ryan Edmondson (Aberdeen, lån) og Kun Yemenuzhkov (Real Union, lån)

Costa og Meslier har signert permanent etter lån, Harrison har kommet på enda ett lån mens de unge og særdeles spennende Gerhardt (spiss) og Drameh (back) har blitt hentet inn for å angripe de etablerte spillerne bakfra.

Fantasy-tips

Stuart Dallas hos Leeds har gode innlegg, og spiller relativt offensivt. Herlig pris på 4,5 kan være spennende. Som forsvarsspiller for det som var et gjerrig lag forrige sesong så kan det være veldig god valuta for pengene. Rimelige spisser er det ikke mange av i fantasy, men Patrick Bamford for 5,5 kan være et godt kjøp. Kanskje slår det tidligere stortalentet virkelig til?

Stortalentene

Nyinnkjøpene Drameh og Gerhardt er spennenede. I tillegg bør du sjekke ut back/stopper Leif Davis og den offensive vingen Ian Poveda (med 31 u-kamper for England). Alle disse er en del av førstelaget.

For oss nordmenn kan det være spennende å følge med på om Niklas Haugland kan klare å kjempe seg til noen kamper i Premier League

Kjendissupporter

Jamie Lannister, eller Nikolaj Coster-Waldau, er vel kanskje den mest kjente superfan som Leeds har i dag. Uansett hvilket lag du liker vil du like videoen over.

Forventet 11'er

Leeds spiller i en slags 3-3-1-3, som også er som en 4-1-4-1. Bielsa roterer også sjeldent, så du kan nesten regne med at det laget som starter første kamp kommer til å ligne veldig på det laget som spiller de fleste kampene. Akkurat hvordan forsvaret blir etter at Ben White er tilbake i hjemklubben etter lån er usikkerhetsmomentet, så vi har stolt på sterk ekspertise.

Den nyinnkjøpte Robin Koch er en god mann for forsvaret til Leeds om han slår til, og med rekordkjøpet av Rodrigo er det mulig at Bamford får kamp om plassen på spissplass. Han kan også brukes på kanten, og kan utfordre spillerne der.

Bielsa roterer sjeldent, og får vi rett i denne oppstillingen kan den se veldig lik ut i mange kamper.

Vurdering

Leeds er veldig spennende, og Bielsas fotball kommer til å glede også nøytrale. Var tidvis særdeles imponerende i Championship i sesongen som gikk, og har en god stamme i laget. At Leeds klarte å signere lånespillerne (Harrison kommer nok etter denne sesongen) var viktig, og Kalvin Phillips er en juvel.

Sannsynligvis blir det en liten overgang for Leeds på et noe høyere nivå, men vi tror det vil gå rimelig bra for et nyopprykket Leeds.

Leeds sesongåpner mot Liverpool på Anfield, og tror du det nyopprykkede laget vinner får du 9,2 ganger pengene. Her kan du levere ditt spill.

Pluss

En særdeles erfaren og god manager

Har en stamme i laget som fungerer som et velsmurt maskineri

Spennende spisskjøp i Rodrigo

Minus

Må erstatte årets unge spiller i Leeds, innlånte Ben White (som kan være gjort med Robin Koch)

Systemet Bielsa krever av sine spillere kan kreve mye mot de beste lagene





Vi tipper Leeds ender på en 13. plass.