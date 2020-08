Premier League-tabelltips 2020/21: Newcastle

En klubb til salgs lever på drømmen om en spiss som lager mål.

TABELLTIPSET:

14. PLASS - NEWCASTLE

Fansen av Newcastle har ventet lenge på nye eiere, og da det så som lysest ut - rent pengemessig - ble det plutselig bekmørkt. Klubben har vært til salgs siden oktober 2017, og det har vært veldig mange friere. I april ble det inngått en avtale med det statlige investeringsfondet i Saudi-Arabia, men Premier League brukte lang tid på å godkjenne avtalen. Så lang tid at de potensielle nye eierne trakk seg. Kjøpet har vært særdeles kontroversielt, og ryktene skal ha det til at det ikke er helt sikkert at ikke Newcastle blir eid av staten Saudi-Arabia.

Uansett kjøp eller salg så tar Newcastle fatt på sin fjerde strake sesong i Premier League.

Dette må du vite om Newcastle

The Magpies ble stiftet i 1892, og har vunnet seriemesterskapet 4 ganger. Sist var i 1927. 6 ganger har laget vunnet cupen, men det begynner også bli en god stund siden sist: 1955.

Newcastle eies foreløpig av 55 år gamle Mike Ashley, mannen som startet og bygget opp Sports Direct. Ashley kjøpte klubben i 2007.

Steve Bruce har spilt for Manchester United, men var fan av Newcastle som ung. Foto: Owen Humphreys (Pa Photos)

Manager: Steve Bruce

Stephen Roger Bruce ble født på nyttårsaften i 1960 i Corbdrige i England. Den lille byen ligger 2,6 mil vest for Newcastle, og naturlig nok ble Bruce fan av den nærmeste store klubben.

Bruce spilte i Gillingham fra 1977 fram til 1984 da han ble kjøpt av Norwich, og ble kåret til banens beste da laget vant ligacupen i 1985. To år senere, etter stor suksess, ble han kjøpt av Manchester United. Et lag han spilte for fram til 1996, noe som betydde tre seriemesterskap, tre FA Cup-seire, en ligacup og en cupvinnercup i Europa. Bruce la opp som spiller i 1999, da som spillende manager for Sheffield United.

Bruce har senere vært manager for Huddersfield Town, Wigan Athletic to ganger, Crystal Palace, Birmingham, Sunderland, Hull, Aston Villa, Sheffield Wednesday og nå til slutt Newcastle.

Slik gikk det i 2019/20

Steve Bruce tok over Newcastle før sesongstart etter at Rafael Benitez forsvant ut dørene. Før sesongen hadde klubbet identifisert at spissplassen var der hvor det gjorde vondest, og man hentet inn Joelinton for 40 millioner pund. Det ble ingen suksess. Klubben hentet også inn kantspilleren Allan Saint-Maximin, som etter en liten innkjøringsperiode begynte å gjøre sine saker godt.

Newcastles store problem var det å lage mål, og toppscorer i serien ble Jonjo Shelvey med 6 mål. Laget endte likevel på en 13. plass etter blant annet en god periode før jul.

Overganger

Inn: Mark Gillespie (Motherwell), Jeff Hendrick (Burnley), Niall Brookwell (Liverpool)

Ut: Jack Colback (Newcastle), Rob Elliot, Jamie Sterry, Victor Fernandez (Viitorul Constanta)

Fantasy-tips

Saint-Maxim er et nydelig kjøp til kun 5,5. En spiller som var offensivt farlig mot slutten av sesongen for et lag som nesten ikke var det. Hanket bare inn 92 poeng forrige sesong, men det er all grunn til å tro at han spiller mer og vil ta flere poeng i sesongen som kommer.

Det kan være fristende å se på Joelinton til 6 som spiss, men det er en spiss som aldri har laget mange mål. Brassen har 27 mål på 139 seriekamper for sine lag, så det er nok bedre å vurdere målvakt Dubravka til 5. Han tok godt med poeng i fjor, og kommer sikkert til å gjøre det igjen.

Stortalentene

Longstaff-brødrene må nevnes her. Storebror Sean (22 år) og lillebror Matty (20 år) spiller begge på midtbanen for Newcastle. Med Sean her kan du ta med Allan Saint-Maximin, som bare er noen måneder eldre.

Skal vi dra en joker opp fra hatten er det dansken Elias Sørensen. Han er 20 år gammel, og er en notorisk målscorer. Akkurat det Newcastle mangler.

Brian Johnson, tidligere vokalist i AC/DC er fan av Newcastle. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX Foto: Sara Johannessen (NTB Scanpix)

Kjendissupporter

Brian Johnson fra AC/DC er kanskje den mest kjente som åpenhjertig har fortalt om sin kjærlighet til Newcastle. Kanskje ikke så rart siden han er født i Dunston upon Tyne. Så, for de som skal rocke? Ja, da er det vel Newcastle.

Forventet 11'er

Det er knyttet stor spenning rundt spissplassen til Newcastle. Joelinton skuffet i sin første sesong (og blir sannsynligvis forsøkt solgt), Gayle er i sin siste sesong med kontrakt og Carroll er stort sett skadet. Når det gjelder bakover er det mulig at Manquillo fortsatt holder Krafth ute, men sistnevnte har vist gode takter. Newcastle trenger en virkelig god venstreback, og selv om vi har satt opp Dummett der er han mest brukt som midtstopper.

Newcastles startoppstilling har mange usikkerhetsmomenter ved seg. Steve Bruce har også spilt i noe som kan kalles 3-5-2 eller 5-3-2, alt ettersom du tenker offensivt eller negativt.

Vurdering

Skal vi tro statistikkene så fikk Newcastle bedre betalt enn fortjent for sine sjanser skulle tilsi forrige sesong. Det betyr at ett av de lagene som laget færrest mål i året som gikk, teoretisk kanskje skulle hatt færre. Nå er ikke alle cornere mål, ballen like rund og noen ganger er ikke cup bare cup. Newcastle endte på en 13. plass i sesongen som gikk, og var nok fornøyd med det med tanke på alt rundt laget.

Steve Bruce må få orden på spissplassen, for det er ikke så aller verst rundt den plassen om han også får orden på venstrebacken (eller velger å spille med tre midtstoppere).

Likevel, gjerrige Newcastle vil karre til seg nok poeng.

Pluss

Spennende offensivt bak spissplassen

Solide bakover

Har en bred nok stall for hardt kampprogram

Minus

Mangler en spiss som lager mange nok mål

Har ingen ordentlig venstreback

Vi tipper at Newcastle ender på en 14. plass