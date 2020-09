Premier League tabelltips 2020/21: Southampton

Southampton hadde en ekstrem ustabil sesong sist, men det virker som om manager Hasenhüttl har noe stort på gang.

TABELLTIPSET:

9. PLASS - SOUTHAMPTON

Southampton har lovet mye i mange sesonger, men har skuffet mange. Ikke minst fansen som har sett stjernene forlate klubben en etter en. Nå ser det ut som pilen peker oppover igjen, og den østerriske manageren har fått kontrakt til 2024.

Dette må du vite om klubben

St. Mary's Y.M.A. ble stiftet i 1885. 9 år senere ble klubben med i Southern League, og klubben spilte sin første FA cup-finale i 1900. Klubben fikk et internasjonalt rykte, og en representant for Athletic Bilbao, som spilte for Atlético Madrid, kjøpte 50 spillerskjorter i 1909. Noe som er grunnen til at begge lag har samme farger som Southampton den dag i dag.

I 1984 kom Southampton på andreplass i toppdivisjonen, kun 3 poeng bak serievinner Liverpool. I 1976 vant laget FA-cupen, mot Manchester United. Southampton eies i dag av Gao Jisheng, en kinesisk forretningsmann. Hans selskap, Lander Sports Development, ble tatt over av den kinesiske stat i 2019 grunnet finansielle problemer. Han har derfor sagt at han ønsker å selge klubben.

Den østerriske Jürgen Klopp? Foto: Nigel French (Pa Photos)

Manager: Ralph Hasenhüttl

Den tidligere østerriske landslagsspissen ble manager i 2007 for tyske SpVgg Unterhaching. Etter suksess i VfR Aalen og FC Ingolstadt 04 ble han manager for RB Leipzig i 2016, og styrte laget til en andreplass i deres første sesong i Bundesliga. Han tok over Southampton i 2018.

Som manager har østerrikeren blitt sammenlignet med en med samme språk, med en viss suksess i Premier League: Jürgen Klopp. Han er en spillerglad manager som jobber mye med det fysiske hos spillerne. Fotballen er heller ikke så veldig ulik.

Slik gikk det i 2019/20

Det ble en veldig ujevn sesong for Southampton med mange seire, og mange tap. Southampton var et elendig hjemmelag (nest dårligst), og veldig gode borte (tredje best).

Danny Ings laget hele 22 mål, og Ings var ekstremt sentral i det laget klarte å få til. I tillegg begynte det å rulle litt Southamptons vei når det gjaldt det kollektive. Etter koronapausen ble det bare ett tap for Southampton, hjemme mot Arsenal. Laget spilte uavgjort mot Manchester United på Old Trafford, og slo Manchester City hjemme.

Overganger

Inn: Kyle Walker-Peters (lån gjort permanent fra Tottenham), Mohammed Salisu (Real Valladolid)

Ut: Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Kornelius Normann Hansen (Stabæk), Mohamed Elyounoussi (Celtic, lån), Cedric Soares (Arsenal), Mario Lemina (Fulham, lån), Harrison Reed (Fulham)

Fantasy-tips

Danny Ings banket inn mål sist sesong, og koster 8,5 på fantasy. Selvfølgelig nok bør han vurderes, men kanskje kan Che Adams friste mer. Han var god mot slutten av sesongen, og laget mange mål. Han koster 6,5.

Stortalentet

Midtbanespilleren Will Smallbone kan ha gode ting ved seg som det er verdt å passe på. Kantspiller Josh Sims var på utlån til New York Red Bulls i fjor, og gjorde sine saker godt. En spennende spiller som har 22 u-kamper for England.

Craig David signerer en Southampton-skjorte.

Kjendissupporter

Craig David er født i Southampton, og er stor fan av klubben.

Forventet 11'er

Vurdering

Southampton så ut til å ha funnet formen på spillestil rundt jul og etter pandemipausen, men hadde noen dårligere perioder som kan være litt bekymringsfulle. Om Ings fortsetter å lage mål, og Che Adams i tillegg er farlig frampå er Southampton et lag de fleste kan frykte.

Litt usikkerhet på stopperplass kan kanskje løses ved nyinnkjøpte Salisu, kanskje på kort sikt også.

Pluss

Spennende, morsomt og offensiv fotball

Har kraftige våpen framover på banen

Minus

Kan gå på noen skikkelige smeller (0-9 mot Leicester)

Mangler defensiv trygghet i enkelte situasjoner

Vi tror på Hasenhüttl-prosjektet, og tror Southampton styrer mot en 9. plass.