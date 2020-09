Premier League tabelltips 2020/21: Wolverhampton

Ulvene kan ligge godt an om de får stokket overgangene.

TABELLTIPSET:

8. PLASS - WOLVERHAMPTON WANDERERS

I 2014 var Wolverhampton i League One, nå er laget ett av de mest spennende i Premier League. Klubben som gikk konkurs to ganger på åttitallet har nå store kinesiske pengeinteresser i ryggen, og har to syvendeplasser på rad i Premier League.

Utfordringen til Wolverhampton ligger i overgangene. Det som må kalles en Wolves-legende - Matt Doherty - er solgt, og mange av spillerne til laget er - om ryktene er riktige - kanskje på vei til andre klubber.

Dette må du vite om klubben

Wolverhampton ble stiftet i 1877, og var en av klubbene som var med på å starte serien. Klubben befinner seg i byen med samme navn, og deres største rivaler er West Bromwich Albion F.C. Med opprykket til sistnevnte får du se det oppgjøret i år.

Eierne av Wolves er Fosun international, et stort kinesisk konglomerat med eierinteresser i alt fra selskaper som Lanvin og Tom Ford til Cirque du Soleil.

Wolves har vunnet serien 3 ganger, og FA-cupen 4 ganger (ligacupen 2 ganger).

Wolverhampton Wanderers-manageren har gjort sine saker godt i Premier League Foto: Clive Brunskill/nmc Pool (Pa Photos)

Manager: Nuno Espírito Santo

I sin spillerkarriere hdde Santo god tid til å se fotball siden han ofte ble andrekeeper for lag som Porto, Dynamo Moskva og Aves. Da han la opp i 2010 ble han målvaktstrener, og fikk sin første managerjobb i 2012 for Rio Ave. Etter sjefsjobber i Valencia og Porto ble han manager for Wolverhampton i 2017.

Santo spiller i et 3-4-3-system, som kan ligne på et 5-4-1 i forsvar. Deres raske motangrep har vært en hodepine for særdeles mange lag, og farten i laget er svært høy. Santo har også valgt spillere, og utviklet spillere, som kan ikle mange roller slik at systemet kan være dynamisk opp mot hvilke lag de møter.

Slik gikk det i 2019/20

Det store problemer til Wolves før jul var å avgjøre kamper til sin fordel. Før julaften hadde Wolves 6 seire, 9 uavgjorte og 3 tap. Det ble noe bedre etter hvert, men med 14 uavgjort var det ingen tvil hvor det store problemet lå. Samtidig klarte Wolves, overraskende for mange, å gjøre det godt i Europa samtidig som laget fulgte opp sin sterke sjuendeplass fra året før. Laget ble slått ut i kvartfinalen av Sevilla, som til slutt vant.

Raúl Jiménez ble toppscorer med 27 mål, 17 av dem i Premier League.

Overganger

Inn: Matija Sarkic (Aston Villa)

Ut: Helder Costa (Leeds), Ryan Giles (Coventry, lån), Elliot Watt (Bradford), Will Norris (Burnley), Morgan Gibbs-White (Swansea, lån), Matt Doherty (Tottenham), Tsun Dai (Shzenzen), Jordan Graham, Connor Johnson, Callum Thompson

Det går mange rykter om hvem som skal ta over for Matt Doherty, men i skrivende stund er dette ikke klart.

Fantasy-tips



Raul Jimenez. Angriper til 8,5 og med 194 poeng sist. Helt klart et godt kjøp. Rúben Gonçalo Silva Nascimento Vinagre i forsvar til 4,5 er det andre gode kjøp du bør vurdere. Det ser ut til at han vil være fast, og til den prisen på et gjerrig lag er det et godt kjøp.

Stortalentet

Det 20 år gamle talentet Pedro Neto fikk sitt gjennombrudd for Wolves sist sesong, og kantspilleren er et sterkt offensivt våpen. For noen år litt mot horisonten kan du huske Luke Matheson. 17-åringen har allerede 6 U-kamper for England, og er regnet som et stortalent.

Robert Plant (Led Zeppelin) er kanskje den mest kjente store fan av Wolves. Foto: Ed Bagnall/AMA/AMA/Corbis via Getty Images

Kjendissupporter

Robert Plant har vært aktiv i klubben, og har spilt i testimonials (som over). En stor fan av Wolverhampton.

Forventet 11'er

Det er knyttet særdeles stor spenning til hvordan Wolves vil erstatte Matt Doherty, og det er sannsynlig at det kan komme inn en ny spiller her.

Vi har derfor satt opp den underliggende sannsynlige oppstillingen hvor vi er mest sikre på framover på banen.

Vurdering

Wolves har vært spennende i flere sesonger, og er et veldig godt lag. Det er likevel knyttet spenning til hvordan man erstatter en så sentral spiller som Matt Doherty, og om manager Santo signerer ny kontrakt. Ryktene skal ha det til at Wolverhampton er nødt til å selge spillere for å skaffe penger til klubben, og at Santo ikke helt er komfortabel med det.

Vi tror likevel den positive utviklingen til Wolves fortsetter, og at sesongen 2020/21 blir bra så lenge Santo fortsetter og at det blir en god erstatter for Doherty. Snur Wolves alle uavgjort-kampene til seier så...

Pluss

Et lag det er veldig vanskelig å slå

Har et solid system som sitter som en hanske

Minus

Må erstatte Doherty, usikkerhet om manageren forlenger

Liten stall som er sårbare for skader

Vi tror Wolverhampton ender på en 8. plass i sesongen 20/21