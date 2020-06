Premier League tar i bruk ny regel

Nå blir det tillatt med fem innbyttere i Premier League.

Når Premier League sparkes i gang 17. juni vil Jürgen Klopp og de andre managerne kunne benytte seg av en ny regel.

Premier League-klubbene godkjente nemlig sent torsdag kveld den nye innbytteregelen som tillater lagene å gjøre fem innbytter per kamp for resten av 2019-2020-sesongen istedenfor tre. I tillegg vil lagene ha anledning til å ha ni spillere på benken mot vanligvis syv.

Her kan du spille på de første to Premier League-kampene!

Bekymret for skader

International FA Board (Ifab), som forvalter fotballens regelverk, har gitt tommel opp for flere innbytter på grunn av et svært hektisk kampprogram og kort opphold mellom kampene. Forslaget kom opp fordi man var bekymret for skader på spillerne, siden de har hatt kort tid til å forberede seg til sesongavslutningen og mangler kamptrening. Premier League-lagene kom ikke i gang med treningen igjen før i andre halvdel av mai.

Ca. 110 millioner kroner i Eurojackpot-potten fredag. Trykk her for å levere kupongen før fredag kl. 19.00!

Dette betyr at Premier League gjør som flere andre ligaer rundt omkring i Europa. I Bundesliga har de allerede tatt i bruk innbytteregel, og i La Liga har de uttrykt at de vil tillate fem innbyttere når ligaen starter opp igjen i neste uke. Portugal derimot går mot strømmen, og kjøre videre med tre innbyttere i Primeira Liga.

For å hindre at kampene blir svært oppstykket, får hvert lag bare tre anledninger til å bytte spillere underveis i kampene, i tillegg til pausen. Det betyr at lagene kan bli nødt til å gjøre flere bytter hver hver anledning for å dra nytte av hele innbytterkvoten.

92 kamper skal vises på TV

Tre månder etter at koronakrisen stengte ned Premier League, er ligaen i gang igjen onsdag 17. juni. Da skal det først spilles to hengekamper. De to kampene er Aston Villa – Sheffield United og Manchester City – Arsenal. Når de er spilt, vil alle lagene stå med 29 kamper.

Allerede påfølgende helg kommer alle lagene til å være i aksjon igjen.

Alle de resterende 92 Premier League-kampene vil bli vist på TV. I Norge er det TV 2 som har rettighetene til kampene.

Her kan du spille på de to første Premier League-kampene:

Manchester City - Arsenal 1,35 - 5,00 - 7,50

Aston Villa - Sheffield United 2,85 - 3,35 - 2,35