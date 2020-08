Problemene fortsetter for Moss

Gnitne sunnmøringer i Brattvåg gir ikke fra seg poeng til kråkene fra Moss.

Moss har hatt det tungt de siste årene med problemer både på og utenfor banen. Det ser ikke særlig mye lysere ut i år.



Se kampen mellom Brattvåg og Moss direkte her fra klokken 13.00

Brattvåg - Moss 1,57 - 3,95 - 4,10 H (spillestopp kl. 12.55)

Klikk her for å levere dette tipset

2. divisjon, avdeling 1. Brattvåg har fått en brukbar start på sesongen. De står med to seire, én uavgjort og ett tap på de fire første kampene.

I første serierunde tapte de 1-2 borte mot Skeid, som rykket ned fra OBOS-ligaen sist sesong. Det er ikke noe å skamme seg over.

Full pott på hjemmebane

På hjemmebane står de med full pott. De har vunnet 6-0 mot et ungt Vålerenga 2-lag og slått Senja 3-1. Sunnmøringene tok også et sterkt bortepoeng da de spilte 1-1 i Finnmark mot et hardtsatsende Alta-lag. Brattvåg må gjøre endringer på laget etter seieren i Nord-Norge. Niklas Rekdal og Harmohan Singh er begge ute med skader.

Se kampen her!

Moss rykket ned til nivå tre i norsk fotball etter 2010-sesongen, og nedturen fortsetter for den gamle storheten denne sesongen. Moss er ikke et hvilket som helst ag i norsk fotball. På hele 80-tallet var Melløs-laget blant de beste lagene i Norge. De vant serien i 1987 med Nils Arne Eggen som trener og de gikk til topps i cupen i 1983.

Mistet nøkkelspillere

Før denne sesongen har Moss mistet sentrale spillere. Toppscorer Alagie Sanyang (12 mål i 2019) har sammen med Remi-André Svindland dradd til KFUM-Kam. Det har vært merkbart.

Sjekk alle dagens oddstips her!

Laget ligger på ellevteplass med like mange poeng som lagene under nedrykkstreken. Moss har fått en forferdelig start på sesongen. De har tapt tre av fire kamper så langt denne sesongen. Den eneste seieren kom borte mot Senja. Mossekråkene slo Senja 3-1. I forrige serierunde tapte Moss 0-2 mot Alta, og en skuffet MFK-trener Marijo Jovic ville ikke snakke med pressen etter kampen. Det begynner å haste med å ta poeng om ikke de skal ende i nedrykkskampen.

Sist sesong spilte disse lagene 2-2 på Sunnmøre, og Moss vant 2-1 hjemme. Vi tror det blir tøffere for mossekråkene denne gangen. 1,57 i odds på vertene er tynt, men det blir likevel vårt tips her.

Klikk her for å levere dette tipset