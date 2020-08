PSG kvitter seg med forbannelsen

Champions League-eventyret til Atalanta tar slutt onsdag. Vi tror PSG tar seg til semifinalen.

Etter tre strake sesonger, hvor franskmennene har røket ut i åttendelsfinalen, er PSG denne sesongen i kvartfinalen i Champions League for første gang siden 2016. Skal det endelig lykkes for PSG å ta seg til semifinalen? Vi tror det.



Atalanta - Paris Saint-Germain - 1,85 B (spillestopp onsdag kl. 20.55)

Champions League, kvartfinale. Kampen spilles på nøytral bane på Estadio da Luz i Lisboa. I den første kvartfinalen møtes to klubber som er vidt forskjellige. De Qatar-finansierte, franske mesterne PSG barker sammen med overraskelseslaget Atalanta.

Penger er ikke alt

Den franske klubben eies av Qatar Sport Investment, som igjen eies av Qatars myndigheter og Qatars olympiske komité. Med andre ord er PSG eid av selve landet Qatar som er en styrtrik oljestat i Midtøsten.. Mens det er pumpet inn millioner av euro inn i den franske klubben for å vinne Champions League, er Atalanta laget som har kommet fra ingensteds og har tatt seg til kvartfinalen i verdens gjeveste klubbturnering med et midt-på-tabellen-budsjett i Serie A.

Selv om de tapte de tre første kampene i turneringen, er Atalanta de første Champions League-debutantene som har tatt seg til en kvartfinale i turneringen siden Leicester gjorde det samme i 2016-2017-sesongen. PSG på sin side har vært en supermakt i europeisk fotball i flere år, men til tross en gedigen pengebinge har de aldri klart å komme lenger enn til kvartfinalen i turneringen etter at sjeikene tok over klubben.

Oppkjøringen til kvartfinalen har vært ulik for de to klubbene. PSG har kun spilt to avgjørende kamper på fem måneder (finalene i Coupe de France og Coupe de la Ligue), mens Atalanta har spilt 13 kamper, hvorav ni av dem er vunnet.

Med tanke på økonomiske ressurser, er Atalata underdogen i denne matchen, uten tvil, men at franskmennene mangler Kylian Mbappe og Marco Verratti, i tillegg til at Angel Di Maria er suspendert.

Atalanta er en scoringsmaskin

Atalanta blir ingen walk over for PSG. Bergamo-klubben har vunnet de fire siste Champions League-kampene, og det er den lengste seiersrekken i turneringen sammen med Bayern München. De har også scoret åtte mål på to kamper i åttendedelsfinalen mot Valencia. Bergamo-klubben har fått erfaring med å spille Champions League og å spille foran tomme tribuner.

De møter også et PSG-lag som har et kvartfinale-kompleks. De har ikke tatt seg semifinalen i denne turneringen siden 1994-1995-sesongen. Den gangen ble de slått ut av et itaiensk lag, AC Milan. Etter 2014-2015-sesongen er PSG sine resultater i utslagsspillet svake. De har spit 16 kamper, hvoran kun fem av dem er vunnet og åtte har endt med tap. Selv om de har øst ut store penger på forsvarsspillere og stjernespisser i denne perioden, så har de sluppet inn 30 mål og kun scoret 23. De har heller aldri vunnet mot italienske ag i Champions League På seks kamper har de fire uavgjorte og to tap.

Neymar er en matchvinner

Vi forventer at dette kan bli en målrik kamp Atalanta har sluppet inn mer mål enn noe annet lag i kvartfinalene (16 mål på åtte kamper). Samtidig har PSG scoret i de siste 32 Champions League-kampene. Neymar er mannen franskmennene må stole på han. Brasilianeren har scoret tolv mål på de 16 siste utslagskampene, og vi tror han kan lage trøbbel for Atalanta.

De defensive svakhetene til PSG gir grunn til bekymring, men Thiago Silva skal være i stand til å tette igjen bakover. Det klarte de mot Lyon, og vi tror også at de klarer det i onsdagens kamp.

Etter tre strake sesonger, hvor franskmennene har røket ut i åttendelsfinalen, er PSG denne sesongen i kvartfinalen i Champions League for første gang siden 2016. At avansementet skal avgjøres i en kamp passer nok også PSG, så har hatt en tendens å rote det til for seg selv i returoppgjørene.

Atalanta var heller ikke i toppform mot sutten av Serie A-sesongen De scoret kun mer enn ett mål i én av de siste fire kampene. Vi tror de franskefavorittene innfrir. PSG-seier til 1,85 i odds er godkjent. Spillestopp er klokken 20.55.

