PSG lar seg ikke stoppe av koronautbruddet

Kylian Mbappe, Neymar, Ángel Di Maria og Mauro Icardi har testet positivt for koronaviruset og spiller ikke torsdagens kamp mot Lens. Vi tror likevel at PSG vinner.

Champions League-toer Paris Saint-Germain er klar for sin første kampen i Ligue 1 torsdag. Et sterkt redusert PSG-lag møter nyopprykkede Lens på Stade Bollaert-Delelis.

Lens - Paris SG (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,40 (spillestopp kl. 20.55)

Fransk, Ligue 1. Kort tid etter seriestart i Frankrike er storklubben Paris Saint-Germain hardt rammet av koronaviruset. Kylian Mbappe og Neymar er blant spillerne som ikke er med i troppen til torsdagens bortekamp mot nyopprykkede Lens. Begge har testet positivt på koronaviruset.

Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria og Mauro Icardi har også testet positivt på COVID-19 i løpet av de siste ti dagene. Også Thiago Silva er borte. Han har byttet ut Paris med London, hvor han skal spille for Chesea kommende sesong. Det betyr at syv av spillerne Thomas Tuchel starter med mot Bayern München er ute.

Kylian Mbappe har testet positivt på COVID-19-viruset. Foto: Matthew Childs (Reuters)

Lens tapte åpningskampen

Siden koronaviruset har slått ut så mange av de offensive spillerne hos PSG, er det antydet at Tuchel vil starte i en 3-4-2-1-formasjon Der Jese Rodriguez eller Arnaud Kalimuendo blir spydspiss.

Lens rykket opp fra Ligue 2 foran denne sesongen, og de tapte første kampen 1-2 mot Nice. Den tidigere Chelsea-spilleren Gael Kakuta, som nå spiller for sin tolvte klubb i karrieren, scoret målet. Lens levert en bra prestasjon mot Nice, men vi tror de får problemer mot PSG.

Tuchel har en stor bredde i spillertroppen, og de skal være i stand til å slå Lens, selv om de må bruke halve innbytterbenken.

Innbytternes sjanse

Etter elleve kamper på rad uten tap mot hovedstadslaget, har ikke Lens vunnet noen av de ni siste kampene mot PSG. De har tapt fem kamper og spilt fire uavgjort.De har heller ikke vunnet noen av de syv siste hjemmekampene mot PSG.

Det er sikkert noen som mener at Lens har en mulighet til å vinne denne kampen på grunn av koronautbruddet i PSG-leieren, men vi tror ikke det. Tuchel har stor bredde i troppen, og denne matchen er PSG-reservenes mulighet til å vise seg frem.

Paris er ubeseiret i de 15 siste Ligue 1-kampene, og de har vunnet ti av de siste tolv bortekampene i ligaen. PSG mangler de største stjernene, men de starter med tre av de fire forsvarsspillerne fra Champions League-finalen, og de har en solid midtbane med Marco Verratti og Idrissa Gueye Offensivt kan de stille med Pablo Sarabia og Julian Draxler. PSG skal slå Lens greit.

1,62 i odds på ren borteseier er vel omtrent som forventet, men vi går for B/B-spillet. At PSG leder til pause og vinner etter 90 minutter gir 2,40 i odds. Det er et fint singelspill.

