PSG og Neymar slår ut Leipzig

PSG-stjernene senker Leipzig i kveld.

Det store spørsmålet er om Leipzig i sin andre sesong i Champions League klarer det Paris St. Germain ikke har maktet på tolv forsøk: Å nå en Champions League-finale. Vi tror ikke det. Leipzig-eventyret tar slutt i kveld.



RB Leipzig - Paris SG (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,45 (spillestopp kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Champions League, semifinale. Spilles på nøytral bane i Portugal. Da Leipzig møtte PSG til treningskamp før sesongen, scoret Marquinhos selvmål på tampen av kampen og fastsatte sluttresultatet til 4-2 til tyskerne. På onsdag derimot ble han den store helten, da han scoret 1-1 -målet mot Atalanta i det 90. minutt. Han var ikke den eneste frelseren i PSG-laget. Den tidligere Stoke-spilleren Eric Choupo-Moting ble matchvinner etter noen dramatiske overtidsminutter, og sendte dermed PSG til den første Champions League-semifinalen på 25 år.

Målene renner inn hos Paris

Den franske storklubben skuffet spillemessig mot det italienske overraskelseslaget, og de må heve seg flere hakk om de skal ta seg til finalen i verdens gjeveste klubbturnering. Det tror vi de gjør.

Ca. 45 millioner i Vikinglotto-potten. Lever kupongen her!

Det klabbet skikkelig for PSG mot Champions League-debutatene fra Bergamo. Det stemte verken offensivt eller defensivt. At de får to slike kamper på rad med så mye stang ut tviler jeg på. De franske gigantene har tross alt scoret i 33 Champions League-kamper på rad. De kommer til å score i kveld også.

Den franske hovedstadsklubben som har to av de dyreste spillerne i verden offensivt (Neymar og Mbappe), har muligens et målfarlig angrep, men forsvaret er akilleshælen hos PSG. De har sluppet inn 17 mål på de 20 siste utslagskampene i Champions League. Den statistikken forteller at de antakeligvis må score mer enn ett mål for å vinne mot Leipzig tirsdag.

Kun et Champions League-tap

RB Leipzig imponerte i kampen mot Atletico Madrid. De spilte sin første Champions League-kamp så sent som i 2017, da de spilte 1-1 mot Monaco, og under tre år senere kan den Red Bull-eide klubben ta seg til finalen i Champions League. Det er et eventyr.

Sjekk alle tirsdagens oddstips her!

De slo Atletico Madrid 2-1 i forrige uke, uten toppscorer Timo Werner som har dratt til Chelsea. Den tyske klubben har kun tapt én av de siste 17 kampene, og det eneste tapet i Champions League denne sesongen kom mot en annen semifinalist, Lyon.PSG får det ikke lett.

Får tilbake Mbappe

De unge laget til Julian Nagelsmann har scoret i 13 av 15 Champions League-kamper, og vi tror også at de scorer mot et PSG-forsvar som har vist klare svakhetstegn denne sesongen.

Leipzig hadde det nest beste forsvaret i Bundesliga denne sesongen, og det er verdt å merke seg at de ikke tapte mot Bayern Munchen denne sesongen. Nagelsmann er en dyktig trener og Leipzig har antakeligvis fått med seg en god porsjon selvtillit etter seieren mot Atletico. Likevel tror vi Champions League-eventyret tar slutt for tyskerne i kveld.

PSG får tilbake Angel Di Maria som har vært suspendert og Kylian Mbappe, som kom inn fra benken sist. Begge ligger an ti å starte mot Leipzig. PSG-trener Thomas Tuchel vil gi gass fra start med de offensive stjernene sine, og da tror vi PSG kan ta edelsen i løpet av de første 45 minuttene og vinne til slutt.

PSG har ledet til pause i fem av ni Champions League-kamper denne sesongen. Leipzig lå under til pause i alle tre bortekampene i gruppespillet. Vi mener det er sannsynlig at PSG leder til pause og etter 90 minutter. B/B-spillet gir 2,45 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset