PSG soleklar banker på midtukekupongen

Grunnet landslagspausen er ukens midtukekupong lagt til fredag og kupongen består av en kamp fra Championship, en kamp fra La Liga, en kamp fra Segunda i Spania, en kamp i Bundesliga, en kamp i belgisk toppserie, en kamp fra Ligue 1 og avsluttes med seks kamper fra Ligue 2 i Frankrike. Bonuspotten vokser igjen er på ca 950 000 kr. Innleveringsfristen er kl 19.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Fulham - Queens Park Rangers

Midtukekupongen innledes med en kamp fra engelsk Championship. Fulham har dominert de fleste kampene sine denne høsten, men har ikke bedre enn 7-5-4 total og ligger på 7. plass med 26 poeng. Kun sju poeng skiller opp til serieleder West Bromwich. Til tross for markant spillemessig overtak hjemme mot Hull nest sist, endte det med 0-3 tap. Sterk 1-0 seier borte mot Birminghamp i siste seriekamp før landslagspausen. Totalt 4-2-2 hjemme på Craven Cottage. Aleksandar Mitrovic pådro seg sitt femte gule kort mot Birmingham og er ute med karantene i kveld. Men Tom Cairney, Harry Arter og Joe Bryan kan alle være tilbake.

Nedadgående formkurve for QPR i de siste seriekampene før landslagspausen. Kun to poeng på de fire siste og skuffende med kun 2-2 hjemme mot Middlesbrough sist. Ligger på 10. plass med 24 poeng, men er ikke ventet å kjempe om playoff. Totalt 7-3-6, mens de står med 4-0-3 på sju spilte bortekamper. Geoff Cameron pådro i likhet med Mitrovic sitt femte gule kort for sesongen i forrige seriekamp og soner karantene for QPR. Forsvarskollega Yoann Barbet er ute med skade.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende på Craven Cottage. Fulham bør unngå tap nå. HU.

2. Levante - Mallorca

La Liga og 14. serierunde. Fullt fortjent 2-1 seier borte mot Real Sociedad tredje sist, ble fulgt opp av en kruttsterk 3-1 seier hjemme mot Barcelona nest sist. Men 1-2 tap borte for hjemmesterke Athletic Bilbao i siste seriekamp før landslagspausen. Ligger på 12. plass med 17 poeng og har solide 3-2-1 på hjemmebane. Erick Cabaco (startet fire seriekamper) er eneste fravær av betydning.

Nyopprykkede Mallorca fortsetter å ta seire på hjemmebane. 3-1 seier hjemme mot Villarreal i siste seriekamp før landslagspausen, og totalt flotte 4-2-2 på åtte spilte hjemmekamper. Det er samtidig de eneste poengene laget har tatt, borte er samtlige fem kamper tapt og motstanden har ikke vært blant de tøffeste i flere av dem. Veteranen Salvo Sevilla sonet karantene mot Villerreal, men er tilbake i kveld. Ellers ser det bra ut med troppen.

Levante må stå som klare favoritter her og vi bruker Levante som en våre sikre på midtukekupongen. H.

3. Sporting Gijon - Tenerife

Spansk Segunda. Her er det totalt 22 lag og det er spilt 16 serierunder. De to øverste rykker direkte opp, mens lagene tre til seks spiller playoff om en ledig plass i La Liga. De fire nederste rykker direkte ned.

Sporting Gijon rykket ned fra La Liga etter 2016/17-sesongen og endte på 4. plass i 2017/18-sesongen, mens det ble 9. plass forrige sesong. Har ikke vært på det nivået hittil denne sesongen og ligger på 16. plass med 18 poeng, kun tre poeng klar av nedrykk. Samtidig er det kun sju poeng opp til Albacete på 6. plass. Godkjente 3-3-2 på hjemmebane. Formen viser 2-1-3 på siste seks.

Tenerife ligger femte sist med 15 poeng og har vært i en uavgjortstim i det siste med fire poengdelinger på siste seks. Er samtidig uten seier på sine åtte siste (0-4-4) og har moderate 2-2-4 på åtte spilte bortekamper.

3-0 og 2-1 de to foregående sesongene i Gijon. Begge i Segunda. Gijon taper neppe denne, men en viss U-fare er det nok. HU.



4. Borussia Dortmund - Paderborn

Tysk Bundesliga der det er spilt 11 serierunder. Borussia Dortmund nede på 6. plass etter å ha røket 0-4 borte mot Bayern München i siste seriekamp før landslagspausen. Borteproblemene fortsetter dermed for Dortmund som kun har vunnet en av seks bortekamper (1-3-2). Hjemme i Dortmund går som vanlig ting utmerket med 4-1-0 på de fem første. Totalt 19 poeng og seks poeng opp til serieleder Borussia Mönchengladbach, men kun to poeng opp til Leipzig på 2. plass. Kommende onsdag venter en svært viktig bortekamp mot Barcelona i Champions League. Thomas Delaney skadet seg i Danmarks landskamp mot Irland mandag og er ute. Delaney har dog ikke spilt fast denne sesongen. Ellers er det ingen viktige fravær for Dortmund.

Nyopprykkede Paderborn har som ventet fått det tøft og står med kun fire poeng etter de 11 første serierundene. Den eneste seieren er kommet hjemme mot Fortuna Düsseldorf. På bortebane er det kun blit ett poeng på de fem første. Paderborn har ingen fravær av betydning.

Det må være en meget god vinnersjanse for Borussia Dortmund dette. H.

5. Club Brügge - Oostende

Belgisk 1. divisjon. Club Brügge med råsterke 10-3-1 på de 14 første seriekampene og har fem poeng ned til Gent på 2. plass. Er også med i gruppespillet i Champions League og førstkommende tirsdag venter en meget viktig bortekamp mot Galatasaray. Røk på sesongens første serietap i siste seriekamp før landslagspausen da det ble 1-2 tap borte mot Antwerpen. 4-3-0 på sju spilte hjemmekamper.

Kåre Ingebrigtsen fikk en flott start som manager for Ooestende med to seire i innledningen. Det har gått veldig mye tråere etterhvert med 1-3-9 på de 13 neste seriekampene. Står med totalt 12 poeng og har svært moderate 1-1-5 på bortebane.

9-1-0 på de ti siste tilsvarende i Brügge. H.

6. Paris Saint-Germain - Lille

Til tross for tre tap på de første 13 seriekampene, har PSG allerede åtte poengs luke på toppen ned til Marseille på 2. plass. Tre 4-0 seire, en 3-0 seire og et svært overraskende 0-2 tap mot Reims på fem spilte hjemmekamper. Har full pott i Champions League og er allerede videre til sluttspillet der, således forstyrrer ikke tirsdagens bortekamp mot Real Madrid. Ander Herrera og Marco Verratti er ute, mens Neymar har trent de siste to ukene og er med i troppen til kveldens kamp. Kylian Mbpappe har slitt med sykdom denne uken, og det er usikker om han rekker kampen.

Også Lille er med i gruppespillet i Champions League. Men de står med kun ett poeng i gruppe med Ajax, Valencia og Chelsea og kan ikke gå videre. Hjemmekamp mot Ajaz venter i midtuken. Ligger på 5. plass i serien, der 17 av poeng er tatt hjemme (5-2-0). Meget svake 0-2-4 på seks spilte bortekamper. Toppscorer Victor Osimhen soner karantene for Lille, han har scoret sju av Lilles 18 seriemål.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende i Paris. Det blir nok hjemmeseier igjen. H.

7. Chateaurox - Lorient

De seks siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Ligue 2 i Frankrike. I denne divisjonen er det 20 lag, de to øverste rykker direkte opp i Ligue 1. Lagene tre til fem spiller playoff om en ledig plass. De to nederste rykker direkte ned, mens laget som ender tredje sist må spille kvalik.

Chateaurox med en moderat innledning og ligger på 16. plass med totalt 14 poeng. Kun to poeng skiller ned til Paris FC på direkte nedrykk. Svake 1-2-3 på seks spilte hjemmekamper og kun to mål er scoret på disse seks. Men står faktisk med sju poeng på de tre siste og slo Auxerre 1-0 i siste hjemmekamp.

Solid innledning for Lorient som ligger på 2. plass og direkte opprykk med sine 27 poeng. Kun ett poeng skiller opp til serieleder Lens. Etter fire kamper som kun ga to poeng, ble det 4-1 seier hjemme mot Niort i siste seriekamp. Sterke 4-2-1 på bortebane, tapet kom mot serieleder Lens (0-1).

Det endte 1-2 i tilsvarende kamp forrige sesong. Lorient har vært solide borte til nå og taper neppe. UB.

8. AC Ajaccio - Clermont Foot

Formsterke AC Ajaccio med 4-4-0 på sine åtte siste seriekamper og ligger på 3. plass med 26 poeng. Kun to poeng opp til serieleder Lens og kun ett poeng opp til Lorient på 2. plass. 3-3-1 på sju spilte hjemmekamper.

Clermont Foot henger også med på øvre halvdel. Står med 6-3-5 totalt og 21 poeng og ligger på 6. plass. Pussige 1-3-3 på hjemmebane og sterke 5-0-2 på bortebane. Ustabile 2-0-2 på de fire siste seriekampene, i den perioden er begge hjemmekampene tapt og begge bortekampene vunnet.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende. HU.

9. Grenoble - Nancy

Etter 1-3 tapet borte mot Le Havre i femte serierunde, er Grenoble ubeseiret på de ni siste med 4-5-0. Ligger på 8. plass med totalt 20 poeng og spesielle 1-4-1 på seks spilte hjemmekamper.

Nancy ligger to plasser bak på 10. plass med sine 19 poeng. Er den store uavgjortspesialisten i Ligue 2 med hele 10 poengdelinger på 14 kamper. Samtidig er det også laget med færrest tap, kun en gang har Nancy blitt slått denne sesongen. Det var borte mot Sochaux i slutten av sesongen, de fem øvrige bortekampene har alle endt uavgjort.

1-0 til Grenoble i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Nå må det vært stor sjanse for poengdeling. U.

10. Paris FC - Auxerre

Paris FC endte på en flott 4. plass forrige sesong, blant annet takket være flotte 10-8-1 på hjemmebane. Har ikke vært i nærheten av å gjenskape den prestasjonen og etter 14 serierunder, ligger laget nest sist med kun 12 poeng. Svake 1-1-4 på seks spile hjemmekamper, men tok i det minste tre viktige poeng borte mot tabelljumbo Orleans for to uker siden.

Auxerre med totalt 17 poeng etter rekken 4-5-5 og ligger på 12. plass. Men det er altså kun fem poeng ned til fredagens motstander på direkte nedrykksplass. Kun en seier på de sju siste seriekampene (1-3-3). Og kun en seier på sju spilte bortekamper (1-3-3).

2-1 og 3-0 til Paris FC i tilsvarende seriekamp i Paris de to foregående sesongene. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Niort - Rodez

Etter en flott start på sesongen med 11 poeng på de seks første seriekampene, har Niort slitt fryktelig tungt og står nå med 0-3-5 på sine åtte siste seriekamper. Har falt til 15. plass på tabellen og står med 14 poeng. Kun to poeng skiller ned til Paris FC på direkte nedrykksplass. Svake 1-3-3 på sju spilte hjemmekamper.

Nyopprykkede Rodez innledet med 3-3-1 på de sju første seriekampene, men har i likhet med Niort fått det tyngre etterhvert og tapt fem av de sju siste seriekampene. Ligger på 11. plass med 18 poeng og har vært klart best hjemme hittil (4-1-2). Kun en seier er det blitt på de sju første bortekampene (1-2-4).

Denne er vrien. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Caen - Le Mans

Caen rykket ned fra Ligue 1 i vår og innledet sesongen forsiktig for å si det mildt. Kun en av de ni første seriekampene ble vunnet og fem tapt (1-3-5). Har vist klar formforbedring i det siste etter at Pascal Dupraz overtok som manager og er ubeseiret på de fem siste seriekampene (2-3-0). Ligger på 14. plass med 15 poeng og tok sesongens første hjemmeseier mot tabelljumbo Orleans i forrige hjemmekamp. Totalt 1-3-3 på hjemmebane.

Nyopprykkede Le Mans har fått en tung start på sesongen og ligger fjerde sist med kun 13 poeng. Men avsluttet med sju poeng på de tre siste seriekampene før landslagspausen og tok sesongens første borteseier nest sist da det 1-0 borte mot Clermont Foot. De fem øvrige bortekampene er dog alle tapt.

Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Fulham — Queens Park Rangers HU

2. Levante — Mallorca H

3. Sporting Gijón — Tenerife HU

4. Borussia Dortmund — Paderborn H

5. Club Brugge — Oostende H

6. Paris Saint-Germain — Lille H

7. Châteauroux — Lorient UB

8. AC Ajaccio — Clermont Foot HU

9. Grenoble — Nancy U

10. Paris FC — Auxerre H

11. Niort — Rodez HUB

12. Caen — Le Mans HU





432-rekker:

1. Fulham — Queens Park Rangers HU

2. Levante — Mallorca H

3. Sporting Gijón — Tenerife HU

4. Borussia Dortmund — Paderborn H

5. Club Brugge — Oostende H

6. Paris Saint-Germain — Lille H

7. Châteauroux — Lorient UB

8. AC Ajaccio — Clermont Foot HU

9. Grenoble — Nancy U

10. Paris FC — Auxerre HUB

11. Niort — Rodez HUB

12. Caen — Le Mans HUB