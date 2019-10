PSV går rett i angrep på Lerkendal

Det er et velfylt oddsprogram vi har foran oss denne torsdagen. De 24 kampene fra den andre runden i Europa League dominerer naturlignok oddsprogrammet, men det spilles også et par kamper fra Segunda Division i Spania. På ishockeyfronten spilles det full runde i Get-igaen og i SHL i Sverige, og natt til fredag debutere Mats Zuccarello for Minnesota Wild i NHL på bortbanee mot Nashville Predators. Ellers spilles det syv andre kamper fra NHL natt til fredag.

Rosenborg - PSV Eindhoven (Pause/fulltid dobbel) B/B - 2,75 i odds (spillestopp kl. 2055)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Rosenborg klarte bare 0-0 hjemme mot Brann i helgen, og de ligger nå på fjerdeplass i Eliteserien. De fikk heller ikke noe god start på Europa League, hvor de tapte fortjent 0-1 borte mot LASK etter at australske James Holland satte inn 1-0 for østerrikerne på overtid i første omgang. Det var et tamt Rosenborg-lag på Linzer stadion i Østerrike. De skapte nesten ingenting offensivt. LASK styrte kampen fra start til slutt.

Historien forteller at RBK nå har gått ellve gruppespillskamper uten seier (0–3–8). Ser man på de 16 siste Europa League-matchene, har trønderne tapt 12 av dem. Bare én er vunnet.

PSV er i ferd med å bygge opp et nytt lag. De startet sesongen i Æresdivisjonen litt nølende, men har vist bedre takter i de siste kampene. I helgen høvlet de over Zwolle og vant 4-0. De topper den nederlandske toppdivisjonen sammen med Ajax. Begge klubbene har 20 poeng etter de åtte første kampene.

Den nederlandske storklubben har spennende offensive spillere i Bruma, Ihattaren, Bergwijn og Malen. Alle fire holder et svært høyt nivå. De kan lage problemer for trønderne torsdag.

Rosenborg og PSV har møttes tidligere, men det var tilbake i 2004. Den gangen vant PSV begge kampene mot trønderne. I kampen på Lerkendal scoret begge lagene, men nederlenderne tok en knapp 2-1-seier.

PSV var også i Norge på sensommeren. De slo nemlig ut Haugesund i kvalifiseringen, men de fikk det ikke enkelt. Etter å ha vunnet 1-0 mot Jostein Grindhaug sine menn på bortebane, måtte det nederlandske storlaget nøye seg med 0-0 hjemme på Philips Stadium. Kampene til Haugesund viser at Rosenborg ikke er sjanseløse. Samtidig ble de spilt tidlig i sesongen, og da var ikke PSV-laget samspilt. Det er de nå.

Følg kampene i Europa League her!

PSV er uten tap på sine 13 siste kamper, og de har vist solide offensive takter i de siste kampene. De har scoret imponerende 19 mål på de seks siste kampene. Det burde være et varsku for trønderbataljonen. Gjestene er soleklare favoritter i denne kampen, selv om de spiller på bortebane. Den nederlandske Æresdivisjonen holder et høyere nivå enn den norske Eliteserien, og det tror jeg vil vises i denne kampen.

Situasjonen blir ikke bedre for Rosenborg av at stopperkjempen Tore Reginiussen trolig er ute hos trønderne. Trener Eirik Horneland antyder til Adresseavisen at det er lit sannsynlig at han blir klar til torsdagens kamp, og at han også kan komme til å gå glipp av kampen på søndag.

PSV Eindhoven er sterke offensivt, men de er ikke like solide bakover. Nederlenderne har ledet til pause i fire av de fem sist kampene. Jeg tror de kommer til å gå ut i hundre på Lerkendal. Da tror jeg det er sannsynlig at de leder etter de første 45 minuttene og at de vinner til slutt. Et slikt scenario gir flotte 2,75 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!