Publikumsdebatt skapte rabalder i Norge. Nå reagerer eksperter på danskene

EM i Trondheim har blitt preget av en debatt om hvordan publikum skal heie fram laget sitt. Men det er ikke bare her hjemme dette har blitt et tema.

TRONDHEIM (Nettavisen): Det ble mye debatt i kjølvannet av at TV3-ekspert Ole Erevik gikk ut og kritiserte det norske publikum etter åpningskampen i EM.

Han omtalte det norske publikum som pinlig under en studiosending.

Trondheims-publikummet løftet seg imidlertid flere hakk til møtet med Frankrike og fikk skryt av de norske spillerne i etterkant av bragden mot franskmennene.

Debatte han likevel rast videre her hjemme og selv om Erevik har fått mye støtte, har andre vært sterkt kritisk til den tidligere målvaktens oppfordring.

Dansk ekspert: - Publikum var for stille



Et poeng i den norske debatten var måten det danske publikum oppførte seg på under VM i fjor, der Norge ble nummer to, bak vertsnasjonen Danmark. I finalen ble det pepet og buet på de norske spillerne konstant gjennom hele kampen, noe som skapte reaksjoner her i Norge. «Sånn vil vi ikke ha det her», har vært en gjenganger i debatten.

Nå kan det imidlertid se ut til at også det danske publikum trenger en liten oppstrammer. Danskene spiller nærmest på hjemmebane i svenske Malmø under dette mesterskapet, men har fått en tung åpning på turneringen.

I åpningskampen ble det tap for Island, og mandag ble det uavgjort mot Ungarn.

Nå etterlyser danske eksperter mer trykk hos danskene på tribunen.

- Det danske publikum var for stille. De må få ryddet vekk «klappølsene». Det var faktisk kun de siste to og et halvt minuttene at det var en smule press fra tilskuerne. Så vi kan enda en gang - også i år - komme med samme oppfordring, sier Daniel Svensson, som er ekspert for danske TV 2 til kanalens nettsider.

Svensson sikter til at han ønsker at publikum skal legge mer press på motstanderne.

- Selvfølgelig skal de legge press



Malmø Arena har vært velbesøkt av danske fans under det pågående EM og det var i forkant ventet at publikum skulle gi Danmark er stor fordel i kampene.

- Det er gøyere for alle hvis fansen buer, piper og hoier. Og det gjelder for fansen selv, også. Det er betydelig mer gøy å være i en hall, hvis det er trykk i den, framfor at de bare sitter der og ser på håndball, sier ekspert i dansk TV 2, Anders Eggert.

Claus Møller Jacobsen, også ekspert hos dansk TV 2, har samme oppfatning.

- Selvfølgelig skal det danske publikum legge større press på motstanderne. De skal selvfølgelig vise respekt, man skal ikke bue under nasjonalsangen, og man skal være ordentlig. Men selvfølgelig skal de legge et kjempepress, bue og pipe, hvis dommerne dømmer noe tvilsomt eller motstanderen har ballen, sier Møller Jacobsen.

Sistnevnte påpeker at han ikke ønsker det han omtaler som balkan-tilstander i hallen, der det kan bli kastet mynter og lightere på motspillere, men sier at den danske fansen bør gjøre alt det de kan komme unna med for å sette motstanderne i knipe.

FÅR KRITIKK, DE OGSÅ: Danske fans på tribunen under møtet mellom Danmark og Ungarn i Malmø mandag kveld. Foto: Tt News Agency (Reuters / NTB scanpix)

Bredelid om 2012-EM: - Helt jævlig



Nettavisen snakket tidligere i uken med TV 2s erfarne håndballjournalist Harald Bredeli og han trakk fram opplevelser i Øst-Europa han ikke satte pris på.

- Beograd, semifinale i EM i 2012, Serbia mot Kroatia, det er det nærmeste du kan komme å bruke ordet krig i sport, det var helt jævlig. 20.000 i hallen, 5000 politifolk rundt der. I sport, ikke sånn jeg vil ha det, sier Bredeli til Nettavisen.

I en Nettavisen-sak tidligere i mesterskapet påpekte Bredeli at han har respekt for Ole Ereviks uttalelser om publikum, men at han ikke har helt samme oppfatning i saken.

- At du bestemmer deg for å bruke piping som et våpen, der er ikke jeg. Jeg respekterer Ole Erevik, og skjønner hva han mener, og nesten over alt i verden så gjør de sånn, men i Skandinavia har vi hatt en helt annen supporterkultur, sa han.

Overfor Nettavisen fortalte også de norske profilene Magnus Gullerud og Torbjørn Bergerud at de til daglig er vant med helt andre tilstander i klubblaget.

Begge spiller i den tyske Bundesligaen. Bergerud beskrev det hele slik:

- De er litt mer ekstreme. Der er det buing, skriking og stygge ord gjennom 60 minutter. Så det er litt annerledes, men jeg synes stemningen var bra her.

Gullerud: - Det er livsfarlig å tro



Det at Danmark har fått det tøft innledningsvis i EM, og står i fare for å ryke ut av mesterskapet allerede i innledende gruppespill, har blitt lagt merke til i den norske leieren. Gullerud og landslagssjef Christian Berge møtte begge pressen tirsdag og ble der spurt om hva de tenker om danskenes situasjon.

- Jeg så kampen selv i går, det har vært litt overraskende kamper i EM hittil. Det er litt typisk at det skal skje sånne ting. De har gjort det vanskelig for seg selv, i hvert fall. Jeg hadde nok ikke trodd at de skulle tape de kampene, eller tape mot Island og uavgjort mot Ungarn, men sånn er det, sier Gullerud til pressen.

- Det er livsfarlig å tro at det skal gå av seg selv. Blir det jevnt så kan hvem som helst vinne og Island de vinner alltid åpningskampene sine, så det er kanskje greit at vi slapp å møte de, sier den norske linjespilleren videre.

Berge kikket også på danskenes kamp mandag kveld.

- Det er vanskelig for meg å si. Jeg så kampen i går og Ungarn spilte bra, mens Danmark spiller veldig individuelt, sier landslagssjef Berge til pressen.

Berge: - Ser ut som de sliter



I forkant av EM virket danskene i meget god form da de slo Norge og Frankrike i Golden League, men i mesterskapet har det ikke klaffet for våre naboer.

- I de oppkjøringskampene lyktes de veldig bra med mann-mann-spillet sitt og lagde veldig mye mål på det. Nå lager de mindre mål og så ser det ut til at sliter med å finne samhandling og relasjoner, sier Berge om danskene.

Berge og Norge møter Portugal til kamp tirsdag kveld i Trondheim. Med seier vil de norske gutta gå inn i hovedrunden med to poeng, noe som er en fordel.

Danmark er et av lagene Norge kan møte i hovedrunden om danskene slår Russland i siste gruppekamp og Island tar seg av Ungarn i deres møte samme dag.

Du kan følge kampen i Nettavisens livesenter fra 20.30.

