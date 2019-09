Pukki scorer mer enn hele Palace

For et herlig oddsprogram denne lørdagen. Det spilles åtte kamper i Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City og Tottenham er i aksjon. I tillegg er det full rulle i engelsk Championship, League One og League Two. Det utvilsomme høydepunktet er likevel den største klassiskeren i norsk fotball, oppgjøret mellom Rosenborg og Brann. Det spilles lørdag klokken 2000. Ellers spiles det kamper i alle de andre store ligaene i Europa.

Det er 14 millioner kroner i Lotto-potten denne lørdagen. Lever kupongen her før klokken 18.00!

Crystal Palace - Norwich City - Teemu Pukki scorer mål - 2,50 i odds (spillestopp kl. 1555)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Nordmenn elsker London. De elsker de britiske pubene, fotball og shopping. Norwich har ikke det samme forholdet til den engelske hovedstaden. Det er kanskje ikke så rart. Kanarifuglene er uten seier i de 19 siste Premier League-kampene i London (0-6-13). Vi må tilbake til april 2012 for å finne sist Norwich vant i Premier League i London.

Lørdag møter de et Crystal Palace-lag som er ubeseiret hjemme på Selhurst Park denne sesongen, og all statistikk tilsier at Norwich får en tøff dag på jobben i Sør-London.

Norwich har tross alt tapt tolv av de siste 13 bortekampen i toppdivisjonen, og har kun scoret tre mål borte fra Carrow Road i denne perioden.

De har kun scoret ett mål på tre bortekamper denne sesongen. Det var Teemu Pukki sitt trøstemål mot Liverpool på Anfield. Norwich tapte kampen 1-4.

Jeg tror den finske spissen kan lage problemer for Crystal Palace lørdag. Pukki har scoret seks mål i 2019-2020-sesongen så langt, og det to mål mer enn Crystal Palace har scoret totalt denne sesongen i Premier League. 29-åringen kan bli tungen på vektskålen i det som ligger an til å bli en jevnspilt kamp.

Teemu Pukki har faktisk vært involvert i åtte av Norwich sine ni ligamål denne sesongen. Han har seks scoringer og to målgivende. Uansett hvordan denne kampen ender, så er det slett ikke uannsynlig at den finske superspissen er på scoringslisten. 2,50 i odds på at Pukki scorer lørdag ettermiddag er ok. Iallfall med den scoringsfrekvensen han har hatt denne sesongen.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!