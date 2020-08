Quiz: Har du flaks?

Norsk Tipping feirer 25-årsdagen til Flax med et helt spesielt lodd.

Flax-loddet ble lansert i 1988, men Norsk Tipping tok over konsesjonen for loddet i 1995. Det feires ved å tilby et helt spesielt lodd i anledning 25-årsdagen.

De heldige vinnerne som stikker av med toppremien i JubileumsFlax kan nemlig spe på bankkontoen med 100 000 kroner i hele 25 år framover.

Vinnerne må også ta stilling til hvilken dag de ønsker premien utbetalt. En ekstra fin julaften, eller 100 000 kroner på bursdagen?

Her kan du skrape Jubileums-Flax på nett.

Konkurranse

I denne anledning trekker vi ut en vinner av ett JubileumsFlax-lodd. For å være med i trekningen må du være over 18 år og svare på spørsmålene i quizen:

For å vinne trenger vi din e-postadresse. Vi sletter den etter at du er ferdig.

Vinnersannsynlighet Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)