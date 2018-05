Quiz: Hvor godt kjenner du egentlig Norge?

Det er klart for en ny runde i cupen, og vi har i den anledning tatt det på oss å lage en liten quiz. Utgangspunktet er lagene som deltar i runden, slik at alle spørsmålenes svar kommer fra samme område som lagene.

Alle kampene kan du for øvrig se på NA+. Den første måneden koster 1 krone om du ikke har prøvd oss før.

Dette er kampene i runde 3 av cupen:

KFUM Oslo - Lillestrøm



Skeid - Vålerenga



Bærum - Strømsgodset



Ull/Kisa - Kongsvinger



Mjøndalen - Stabæk



Notodden - Odd



Egersund - Start



Bryne - Sandnes Ulf



Nest-Sotra - Haugesund



Fyllingsdalen - Brann



Brattvåg - Rosenborg



Levanger - Ranheim



Mjølner - Bodø/Glimt



Alta - Tromsø



HamKam - Sarpsborg 08 (spilles 10/5)



Hødd - Kristiansund (spilles 10/5)



Sjekk oddsen på kampene her



Quizen begynner under. Hvert spørsmål er altså hentet fra en av kampene over, men kanskje ikke i den rekkefølgen kampene over står i. Du kan finne svaret nederst i saken eller ved å klikke på lenker som hjelper deg på vei nedover i saken.

1. Hva heter byen?

Denne katedralen ligger i en by som ligger ganske langt nord i Norge, ergo navnet Nordlyskatedralen. Første gang byen, da området, ble nevnt i skriftlige kilder er i 1520. Kommunen fikk bystatus i 2000, eller en del av kommunen fikk bystatusen (så nå er det både en by og en kommune, om du skal være pinlig nøyaktig). Kommunevåpenet er en spydspiss som symboliserer Komsakulturen.

I november 2017 vant en mann i 40-årene fra samme sted som katedralen 1 millioner kroner i Nabolaget. Her finner du svaret på hvor han kom fra hvis du ikke allerede har klart det...

2. Hva heter denne mannen?

Du kan gå hit eit steg og dit eit steg om du havner på øya der hvor mannen på bildet over ble født. Øya heter Fjørtofta, som ligger rett utenfor Brattvåg. I Brattvåg har man til og med et hus til ære for denne mannen som er kjent for Taremareby, Rokke-Gina og forteller på Romlingane.

Hva heter han?

Du kan se et videoinnslag med ham her for å få svaret.

3. Hvor kommer dette pålegget fra?

HaPå ble først lansert i 1949, og var inspirert av norske familier under krigen som karamelliserte sukret kondensert melk. For å legge det på boks introduserte den nå nedlagte fabrikken i denne byen salt og sitronsyre. Det er grunn til å tro at Knut Faldbakken, Anders Baasmo Christiansen og Ole Edvard Antonsen fikk dette som små barn...

4. Hva heter stedet i dag?

Dette korte spørsmålet baserer seg på hvor navnet kom fra, og navnet på dette stedet kom fra ordene berg og heim på norrønt som var Bergeimr. Det høyeste punktet er for øvrig 549 meter over havet, og den laveste temperaturen som er målt er -29,7 grader. Den store elven dannes av de to elvene Lomma og Isielva. Det er mulig at Fridtjof Nansen, som kommer fra stedet, badet i disse elvene...

5. Hva heter stedet?

Verdens første kommersielle fabrikk for syntetisk gjødsel ble satt i drift på dette stedet i 1905. Selv om stedet har sett flere innbyggere før er det ingen vits i å synge en blues for stedet der det ligger vakkert ved Heddalsvatnet.

6. Hvor er dette?

De fleste av oss føler nok at vi er på heimebane her.

7. Dagens vanskeligste: Hvem er dette?

Faren til denne kvinnen var telegraf, og hun ble født i Egersund (som møter Start i cupen). Hun startet som en av seks kvinner på examen artium i 1883, noen måneder etter at Cecilie Thoresen ble landets første kvinne med graden. Senere ble hun en markant kvinnesaksforkjemper , og ledet Norges kvinnesaksforening. Hun ble den første kvinnen i Folkeforbundet.

8. Dagens siste: Hva er det moderne navnet på Martestokker?

En gangvei på området kalles Justiskroken, av ganske naturlige årsaker. Det var her kamper mellom Sverre Sigurdsson og baglerne, og hertug Skule Bårdsson samlet troppene før slaget mot Håkon Håkonsson i 1240. Siste gang stedet ble brukt på måten som ga det moderne navnet var i 1815.

Alle kampene kan du for øvrig se på NA+. Den første måneden koster 1 krone om du ikke har prøvd oss før.

Dette er kampene i runde 3 av cupen:

KFUM Oslo - Lillestrøm



Skeid - Vålerenga



Bærum - Strømsgodset



Ull/Kisa - Kongsvinger



Mjøndalen - Stabæk



Notodden - Odd



Egersund - Start



Bryne - Sandnes Ulf



Nest-Sotra - Haugesund



Fyllingsdalen - Brann



Brattvåg - Rosenborg



Levanger - Ranheim



Mjølner - Bodø/Glimt



Alta - Tromsø



HamKam - Sarpsborg 08 (spilles 10/5)



Hødd - Kristiansund (spilles 10/5)



Sjekk oddsen på kampene her

Her er fasiten:

1. Alta

2. Ingebrigt Davik

3. Hamar

4. Bærum

5. Notodden

6. Ulsteinvik (Hødd)

7. Anne Bugge

8. Galgeberg