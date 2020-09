Quiz: Hvor mye kan du egentlig om Lotto?

Det er ingen tvil om at Lotto er en del av hverdagen vår, men hvor godt kjenner du denne lørdagsvennen?

Lørdag 12. september er det Supertrekning i Lotto. Det betyr ca. 33 nye millionærer i Norge. I tillegg kan du selvfølgelig bli Lotto-millionær dersom du får sju rette.

Du kan levere Lotto her, og dermed også være med i supertrekningen.

To deltakere vinner gavekort

Vi har laget en quiz for å sjekke hvor mye du egentlig kan om Lotto. Alle som registrerer mailen sin er med i trekningen om to gavekort på 500 kroner, vi sletter den etter konkurransen. Du må være over 18 år for å delta, og fristen er lørdag 12. september.

Slik fungerer Supertrekning



Det trekkes tilfeldig ut ca. 33 nye Lotto-millionærer blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Jo flere Lotto-rekker du har spilt, desto flere deltakelser får du. Dersom du for eksempel har levert fem rekker, så har du automatisk fem lodd med i trekningen.

Vinnersannsynlighet Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersannsynlighet. Med andre ord vil vinnersannsynligheten være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.

Antall vinnere i Supertrekning i 2019 (1 million kroner hver) var 150. I tillegg vant 5 andelsbanker (1 andelslag består av 10 personer hver - som hver seg vinner 100 000 kroner).