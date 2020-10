Quiz og konkurranse med FIFA 21: Ukens beste spillere i Europa

Vi har tatt en kikk på stjernespillerne som var de beste i fotballen i uke 1 for FIFA 21.

FIFA 21 har allerede blitt tilgjengelig for de som har EA Play, og den første ukens lag er kåret. Laget ser du under, eller på video over med kortene de har i FIFA 21.

Ben Yedder Foto: Philippe Desmazes (AFP / NTB scanpix)

Ben Yedder, AS Monaco

Luis Suarez, Atletico Madrid

Vardy, Leicester

Bruno Fernandes Foto: Paul Ellis (AFP)

Bruno Fernandes, Manchester United

Gomez, Atalanta

Iniesta, Vissel Kobe

Lozano, Napoli

Dayot Upamecano

Bednarek, Southampton

Jose Fonté, LOSC

Upamecano, RB Leipzig

Benitez, Nice

Luis Suarez spiller nå for hovedstadslaget Atletico Madrid. Foto: Gabriel Bouys (AFP)

Dette er helgens kamper med TOTW 1

Ben Yedder og AS Monaco møter Brest søndag klokken 14:55. I den kampen er bortelaget, Monaco, så vidt favoritt.

Luis Suarez har gått fra Barcelona til Atletico Madrid. Hovedstadslaget møter Villareal hjemme lørdag klokken 15:55, og er storfavoritter.

Jamie Vardy og Leicester har en tidlig kamp søndag, klokken 12:55, mot West Ham. I den kampen er hjemmelaget store favoritter.

Bruno Fernandes spiller på søndag for Manchester United mot Tottenham, og i den kampen er hjemmelaget favoritter. Kampen starter 17:55.

Alejandro Gomez spiller på Atalanta. Kampen i Serie A som er deres neste er på søndag klokken 12:55. Cagliari er bortelaget, og hjemmelaget er gigantiske favoritter.

Iniesta er nå i Japan, og spiller for Vissel Kobe. Står du opp tidlig nok søndag kan du få med deg den kampen klokken 08:55, mot Yokohoma Marinos borte. Hjemmelaget er favoritter.

Hirving Lozano spiller for Napoli, og de møter Juventus borte på søndag klokken 20:40. Juventus er favoritter.

Jan Bednarek er forsvarsspiller hos Southampton. Motstander i helgen er WBA, og tidspunktet er søndag 12:55. Hjemmelaget er favoritter.

Jose Fonte er nå i LOSC, Lille. Deres kamp er borte mot Strasbourg på søndag klokken 14.55. Og bortelaget, Lille, er favoritter.

Dayot Upamecano finner du hos RB Leipzig. Hjemmelaget Leipzig møter Schalke 04 på lørdag klokken 18:55.

Målvakt Walter Benitez spiller til daglig hos Nice. Laget hans er favoritter hjemme mot Nantes lørdag 20:55.

