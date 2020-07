Ranheim og Tromsø deler poengene i toppmøtet i OBOS-ligaen

Det er to lag med full pott som møtes til tidlig toppoppgjør på Ranheim i OBOS-ligaen i kveld.

Ranheim og Tromsø har begge fått en drømmestart på tilværelsen i OBOS-ligaen med ni poeng etter tre kamper. Med Lillestrøm og Sogndals overraskende tap mandag kveld, betyr det at en eventuell vinner i denne allerede kan skaffe seg en liten luke i toppen. Vi tror det blir tett og jevnt på Ranheim.

Ranheim - Tromsø U 3,30 (spillestopp 18:55)

OBOS-ligaen. Tilsvarende møte i Eliteserien forrige sesong endte 1-2, mens Tromsø også vant det motsatte oppgjøret i nord på høstparten. Ranheim har fått en flott på start sesongen med tre strake seire. I tur orden har det blitt full pott mot Stjørdals-Blink borte, Grorud hjemme og Åsane borte - de tre nykommerne i ligaen. Kantspiller Erlien har stått over de første kampene.



Tromsø fikk til slutt hull på byllen mot Strømmens ti mann forrige mandag i kampen de vant 1-0. Dermed har Gaute Helstrups mannskap full pott også de etter tre kamper før kveldens tidlige toppmøte på Ranheim mellom de to eneste lagene i ligaen som ikke har avgjort poeng. De slo Kongsvinger 2-0 borte i sesongens eneste bortekamp så langt og har gode minner fra overtidsseieren her i fjor på nivået over.



Vi tror det blitt tett, jevnt og målfattig på Ranheim mellom topplagene. Spiller U til småpen odds.

