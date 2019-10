Ranheim vinner nedrykksduellen

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på fire kamper fra Premier League. Manchester City, Arsenal, Chelsea og Manchester United er alle i aksjon denne søndagen. I Eliteserien skal det spilles seks kamper i kveld og i OBOS-ligaen er det full runde. I tillegg er det toppoppgjør i Serie A mellom Inter og Juventus. Håndballsesongen er godt i gang, og i kveld spilles det kamper i Rema 1000-ligaen både for kvinner og menn. Ellers er det ishockey og amerikansk fotball på den rikholdige oddsmenyen.

Ranheim - Sarpsborg 08 2,65 - 3,35 - 2,50 H (spillestopp kl. 1755)

Bunnoppgjør i Trondheim. Begge lagene igger på nedrykk. Det er mye som står på spill i kveldens kamp på Extra Arena. Dersom et av lagene tar tre poeng i denne kampen, vil de kunne klatre over nedrykksstreken.

Ranheim spilte en bra kamp mot serietoer Glimt i forrige hjemmekamp. Mushaga Bakenga sendte trønderne i føringen etter en snau halvtime, og det så ut til at Ranheim skulle beholde alle tre poengene, men to minutter på overtid utlignet Jens Petter Hauge til 1-1. Det ble også sluttresultatet.

Sarpsborg er tabeljumbo i Eliteserien. De hentet en haug med spillere i august, og de fleste trodde at østfoldingene ville kjempe seg ut av bunnkampen tidlig i høstsesongen. Det har de ikke klart. Høstmørke har i stedet senket seg over Sarpsborg, som kun har vunnet én av de siste 13 kampene. De ligger helt sist med 20 poeng, men luken opp til Mjøndalen som ligger på plassen over nedrykksstreken er bare to poeng. Det ligger an til å bli neglebiting for alle fotballgale særpinger de neste ukene. Geir Bakke sine menn har vært dårlige på bortebane i hele år, og sist de var i aksjon på fremmed gress ble de fullstendig overkjørt av Odd.

Dette er kampen ingen av lagene har råd til å tape. Sarpsborg har kun tapt én av de ni siste kampene mot trønderne, men denne sesongen taper særpingene mot alle. Jeg tror også at de taper her.

Ranheim har spilt bra i de tre siste hjemmekampene, men har fått dårlig betalt. De har hjemmebanefordelen søndag kveld, og den bør de kunne utnytte mot et Sarpsborg-lag som ennå ikke har vunnet borte denne sesongen. Gjestene har tapt de fire siste bortekampene, og vi tror de taper igjen her. H gir 2,65 i odds. Spillestopp er klokken 1755.

