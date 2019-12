Ranieri får trøbbel mot et av Europas beste hjemmelag

Cagliari er et av Europas beste hjemmelag. Sampdoria og Claudio Ranieri taper på Sardinia i kveld.

Mandagens langoddsprogram byr på fem kamper fra håndball-VM i Japan, der to av dem har spillestopp allerede kl 06.55. Norge er i aksjon mot Slovenia. På fotballfronten er det toppkamp i Championship mellom Preston og West Bromwich, det er kamp i Bundesliga, i Serie A, to kamper i portugisisk toppserie, kamp i dansk Superliga og i tyrkisk Superliga. På hockeyfronten spilles det to kamper i Hockeyallsvenskan, fem kamper i KHL og i NHL er det fem kamper natt til tirsdag.

NB! Onsdag er det ca 162 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Cagliari - Sampdoria H 2,00 (spillestopp kl 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Denne sesongen har vært fantastisk for Cagliari så langt. Laget fra Sardinia kan klatre inn på en topp fire-plassering med seier hjemme mot Sampdoria mandag.

Etter å ha hentet flere talentfulle spillere i sommer, har Cagliari blitt et topplag denne sesongen. Inspirert av Atalanta sine prestasjoner, drømmer laget fra Sardinia om å spille Champions League-fotball neste sesong.

Cagliari har en hjemmestatistikk som de fleste lagene i Serie A kan misunne dem. De har tatt 13 poeng på de fem siste hjemmekampene. Kun tre lag i de fem beste europeiske ligaene har tatt flere poeng enn Cagliari på hjemmebane i de fem siste kampene. De fire lagene er Leicester, Barcelona og Liverpool.

Claudio Ranieri tok over Sampdoria i oktober, og hans inntreden har gitt resultater. Den erfarne manageren, som har en fortid i klubber som AS Roma, Valencia, Chelsea og Leicester, har kun ett tap på de seks første kampene som Sampdoria-sjef, men fire av de seks kampene har vært spilt på hjemmebane. På bortebane har Sampdoria vært elendige denne sesongen. Gjestene har har tapt fem av seks bortekamper så langt, og målforskjellen viser 4-12.

Sampdoria reiser til Sardinia vel vitende om at de har spilt ti kamper der på rad uten å vinne. Sist de tok tre poeng på bortebane mot Cagliari var tilbake i 2007. Det begynner å bli en stund siden.

Cagliari mener alvor denne sesongen, og de skal forsøke å bygge videre på det solide spillet de har vist i starten av denne sesongen. De er ubeseiret i de elleve siste kampene i Serie A, og de står med tre strake seire på hjemmebane før mandagens kamp mot Sampdoria.

Cagliari så ut til å gå mot en ny seier i forrige serierunde borte mot Lecce, men fikk Fabrizio Cacciatore utvist for viljehands på streken i det 83. minutt. Straffen satte Gianluca Lapadula forbi den svenske keeperen Robin Olsen, men så ble både målscoreren og keeperen utvist for krangelen som oppsto etterpå.

Marco Calderoni ordnet 2-2 for Lecce på overtid i spill ti mot ni. Joao Pedro og Radja Nainggolan scoret målene for Cagliari.

Cagliari har Cragno, Pavoletti, Ceppitelli, Faragó og Birsa ute med skader, i tillegg er den svenske keeperen Robin Olsen suspendert i fire kamper etter utvisningen i kampen mot Lecce. Han blir erstattet av Rafael, mens Federico Mattiello som kommer inn for Fabrizio Cacciatore, som også fikk rødt kort.

Norske Morten Thorsby og Karol Linetty er ventet å starte på Sardinia for Sampdoria. De erstatter Fabio Depaoli og Andrea Bertolacci som begge ble skadet sist søndag.

Cagliari er solide på hjemmebane, og jeg kan ikke se at et bortesvakt Sampdoria-lag - med eller uten ny manager, skal klare å ta poeng her. 2,00 i odds på hjemmeseier er ok. Spillestopp er klokken 2040.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset