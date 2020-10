Rashford fikser seier i kamp nummer 100

Søndagens kamp mot Arsenal blir Ole Gunnars Solskjærs kamp nummer 100 som Manchester United-manager. Vi tror United og Marcus Rashford vinner i jubileumskampen.

Manchester United er ubeseiret i 13 hjemmekamper mot Arsenal siden 0-1-tapet i september 2006. I denne perioden har de vunnet åtte kamper og spilt fem kamper uavgjort.

Manchester United - Arsenal 1,95 - 3,55 - 3,50 H (spillestopp kl 17.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Premier League. 18. desember 2018 kom Ole Gunnar Solskjær inn som José Mourinhos erstatter på Old Trafford. Han startet som vikar, men søndag leder han De røde djevlene i sin 100 kamp. Ikke alle er overbevist om at kristiansunderen er rett mann for Manchester United.

På de første 99 kampene har Solskjær 55 seire, 21 uavgjorte og 23 tap.

Fem kamper uten ligaseier på Old Trafford

Arsenal-manager Mikel Arteta opplever i likhet med Solskjær at den manglende erfaringen hans blir brukt mot ham Begge managerne trenger en seier for å stilne kritikerne.

Onsdag er det ca 164 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Manchester United har utypisk nok slitt hjemme på Old Trafford i seriestarten. De står med kun ett poeng på de tre første hjemmekampene. Sist gang de ikke klarte å vinne noen av de fire første hjemmekampene i ligaen var tibake i 1972.

United er uten en hjemmeseier i de fem siste ligakampene. Det er den engste rekken med hjemmekamper uten tre poeng siden februar 1990.

Manchester Uniteds forsvarsspiller Alex Telles har testet positivt på koronaviruset, og spiler ikke søndagens match. Anthony Martial, som scoret sitt første mål for sesongen mot RB Leipzig i Champions League, er suspendert.

Mangler krumtappen i forsvaret

Arsenal mangler viktige David Luiz som er skadet. Manager Mikel Arteta hvilte en rekke førstelagsspillerne i torsdagens Europa League-match mot irske Dundalk. De er tilbake på Old Trafford.

Arsenals midtstopper David Luiz er ute med skade, og det er vanskelige å vite om Arsena-manager Mikel Arteta vil fortsette å spile med tre bak uten brasiianeren. The Gunnars har tapt tre av de fire siste ligakampene, men det er offensivt London-klubben ikke har fått det til å klaffe så langt. Pierre-Emerick Aubameyang har ikke scoret på 483 minutter i Premier League.

Her kan du skrape Flax på nett

Vi går for United-seier i denne kampen, ti tross for at Ole Gunnar Solskjærs gutter ikke klarte å skape spesielt mye mot Chesea forrige helg. 5-0-seieren mot RB Leipzig viste at Manchester United er et bra lag, men den viste først og fremst at Marcus Rashford er en fantastisk spiller. Han scoret hat-trick på et kvarter. Søndag lager han trøbbel for Arsenal.

Onsdag er det ca 164 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

The Gunners har tapt seks av ni bortekamper. Vi tror the Gunners taper tre kamper på rad for første gang under Mikel Arteta. United-seier er 1,95. Det er absolutt spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset