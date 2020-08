Raufoss vinner hjemme på Toten

Raufoss har vunnet de to første hjemmekampene denne sesongen. Vi tror også at de slår bortesvake Strømmen.

Raufoss er hissige i presset og spiller direkte. Det fikk Strømmen erfare i oppkjøringen. De ble løpt i senk og tapte 1-3 i treningskampen på Gjøvik før sesongen. Vi tror et hjemmesterkt Raufoss-lag tar sin tredje hjemmeseier på rad mandag.

Raufoss - Strømmen (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,80 (spillestopp kl. 17.55)

Kampene kommer tett som hagl i OBOS-ligaen. Raufoss spiller sin tredje kamp på én uke. De slo Kongsvinger hjemme forrige mandag, men tapte knepent 0-1 mot Sogndal på Fosshaugane fredag. Nå er totningene tilbake på Nammo Stadion, hvor de har vunnet de to første kampene. Først 3-1 mot Stjørdals-Blink på Jessheim og deretter 2-0 mot Kongsvinger.

Ryan Doghman, Emile Dadjo og Ikhsan Fandi er tilgjengelige igjen, og det blir viktig når kampene kommer tett. Snorre Strand Nilsen er fortsatt ute med en leddbåndskade. Også Solo Owusu mangler. Han sliter fremdeles med skulderen, og det er usikkert om han spiller denne uken.

Strømmen IF har hatt litt stang ut i starten av sesongen og har tapt flere jevne matcher, men romerikingene banket Sandnes Ulf 4-0 hjemme i forrige serierunde. Fra før har de også slått KFUM 2-1 på Strømmen Stadion. På bortebane derimo har de ikke fått det til å klaffe.

Strømmen har tapt alle tre bortekampene sine så langt. De tapte 0-4 mot Ull/Kisa i serieåpningen, deretter gikk de på et 0-1-tap borte mot Tromsø. Forrige bortekamp endte med et 1-2-nederlag mot nyopprykkede Stjørdals-Blink. Sist sesong tapte romerikingene 0-1 på Nammo Stadion, og vi tror heller ikke at de klarer å få med seg poeng mandag.

Strømmen starter med et ungt lag mot Raufoss. Snittalderen vil ifølge klubbens hjemmeisder være på 22 år. Det unge mannskapet får en tøff kamp på Toten. Raufoss har kun spilt to hjemmekamper, og de har vunnet begge. I de to første hjemmekampene har de ledet til pause, og vi tror på et tilsvarende scenario mandag. Oddsen på H/H-spillet er finefine 2,80.

