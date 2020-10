Ray Clemence, Pat Rice og en legende på høyrevingen: Dette er fotballkortlaget

I en ny serie vil Sportspill ta på seg retrobrillene for å kikke på klassiske fotballkorthelter.

For alle som er gamle nok så husker man de klassiske fotballkortene. De kortene som kom før kortene faktisk hadde en spillmulighet slik de har i dag.

Den første uken har vi tatt for oss 11 fotballkort fra sesongen 1978/79. En sesong hvor Liverpool ble seriemestere.

Spisser: John Robertson og Tony Brown

Tony Brown og John Robertson. To legender fra fotballkortene.

Lagene som kom rett bak ligamester Liverpool var Nottingham Forest og WBA.

Hos de regjerende mesterne hadde John Robertson vært toppscorer i den foregående sesongen, men manager Brian Clough hos Forest hentet inn superstjernen Trevor Francis som ny spiss for litt over 1 million pund. Ikke det at kantspilleren Robertson ble direkte påvirket, hos Forest ble Garry Birtles toppscorer da Francis ikke helt slo til. Robertson endte med 63 kamper og 16 mål denne sesongen, og mange målgivende. Blant annet en legendarisk til nettopp Trevor Francis.

John Robertson spilte i Nottingham Forest fra 1970 til 1983, og igjen fra 1985/86-sesongen. Han fikk 524 kamper for laget, og ble senere assistenttrener for blant annet Celtic. Han endte på 28 landskamper for Skottland, 8 mål. Ett av dem på Ullevaal mot Norge da Skottland vant 4-0 i 1979.

Like legendarisk, men for en annen klubb, er Tony Brown. Han signerte for West Bromwich Albion i 1961, og spilte fortsatt i klubben i 1980. Utenfor The Hawthorns er det en statue av mannen som endte med utrolige 720 kamper for laget. Til tross for sin store suksess fikk han bare 1 landskamp for England. Etter at karrerien var over i WBA var han en kort stund i USA for å spille fotball på 80-tallet i en sesong, men han la opp etter et par sesonger lengre ned i divisjonene i England.

Tony Brown har fortsatt rekorden for flest kamper og flest mål for WBA.

Midtbane: Steve, Ossie, Ashley og Alan

Tre av disse var nye for sine lag i sesongen 1978/79.

Steve Carter har vi allerede skrevet om i Sportspill. Du finner litt om han i vår sak om Notts County. Tiden i Derby ble ingen suksess med en vanskelig skade. Derby på sin side klarte så vidt å unngå nedrykk sesongen 78/79 på en 19. plass.

Ashley Grimes ble signert av Manchester United fra irske Bohemians før sesongen 1977/78. I sesongen som endte med en 9. plass for Manchester-laget året etter spilte Grimes totalt 21 kamper i cup og serie, og var året etter en sentral spiller. Han fikk også landskamper for Irland, men ble nok aldri den store stjernen mange hadde spådd. Grimes endte på 107 kamper for Manchester United før han spilte for for Coventry og senere Luton. I 1989 signerte han for spanske Osasuna, ikke minst takket være et mål han laget mot Spania for Irland i 1982.

Alain Ainscow var en Blackpool-gutt på sin hals. Han signerte for klubben som ung, og spilte over 200 kamper for laget før Birmingham kjøpte ham før sesongen 1978/79 for 40 000 pund. Det ble nedrykk i hans første sesong (og opprykk igjen året etter), og Ainscow ble i klubben fram til 1981 da han signerte for Everton. Ainscow la opp i 1990 som spiller for Horwich Railway Mechanics Institute F.C.

I 1978 vant Argentina VM. Den store stjernen var Osvaldo Ardiles. Han ble signert for 750 000 pund sammen med Ricardo Villa. Tottenham endte midt på tabellen det første året, men Ossie ble en legende på laget. I 1993 ble han manager for Tottenham, men var ikke spesielt suksessfull.

Forsvar: Manny, Pat, Bob og Alan

En av disse fire var også veldig god i cricket.

Bob Hazell ble født i Jamaica, men spilte ungdomskamper for England. Hazell var regnet som et stortalent i Wolves, og var årets spiller for Wolves i 1978.

Han gikk til QPR etter en halv sesong for 240 000 pund, hvor han ble fast fram til han ble kjøpt av Leicester i 1983. Dessverre ble hans videre karriere ødelagt av skader, og han avsluttet karrieren i tredjevisjon hos Port Vale.

Hazell var den første fargede spilleren som representerte England på noe nivå, men slet etter at karrieren ble ødelagt av skade med depresjon.

Til tross for navnet så ble Manny Andruszewski født i Eastleigh, og han signerte for Southampton som unggutt. Dessverre ble han aldri fast, og han flyttet til USA i 1979. En liten tur tilbake til England før han avsluttet karrieren med å spille innendørsfotball i USA. For mange ble Manny i de 8 årene han spilte for Southampton et eksempel på det britene kaller en squad player. Han var aldri god nok, men alltid viktig. Etter at han la opp startet han sitt eget selskap for hagearbeid.

Alan Ramage signerte for Middlesbrough i 1975, og spilte i fem sesonger for klubben som forsvarsspiller. Han fikk 77 kamper for laget, men det var som cricketspiller han virkelig var stor. I 1982 ble han profesjonell cricketspiller i Sør-Afrika. Etter at han la opp både cricketkarrieren og fotballkarrieren startet han sitt eget selskap som jobbet innenfor strøm.

Sistemann ut i forsvaret er høyrebacklegenden Pat Rice. Rice vokste opp ved siden av stadion, Highbury, og ble Arsenal-spiller som 15-åring. Han var i klubben fra 1964 til 1980. Rice ble så hentet som kaptein til Watford, da ledet av Graham Taylor, i 1980 og var der fram til 1984 da han la opp. Fra 1984 til 2012 var han trener og assistentmanager for Arsenal. Nord-iren fikk 49 landskamper. Arsenal endte på 7.plass i 78/79-sesongen.

Ray Clemence. Topps All-Star

Mål: Ray Clemence

Liverpool-målvakt Ray Clemence ble seriemester i 78/79-sesongen. Liverpool hadde signert Clemence i 1967 fra Scunthorpe, og var der fram til Liverpool kjøpte Bruce Grobbelaar i 1981. Da gikk Clemence til Tottenham, hvor han nok en gang fikk suksess. Clemence endte på over 1 000 seriekamper og 125 landskamper for England. En av de virkelig store legendene i engelsk fotball.

Slik endte sesongen 1978/79

Liverpool vant altså serien foran Nottingham Forest med WBA på en tredjeplass. Arsenal vant FA-cupen, mens serietoer Forest vant ligacupen. De vant også den europeiske cupen etter å ha slått Malmö(!) i finalen.