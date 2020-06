RB Leipzig er nådeløse mot FC Köln

Leipzig har vunnet tre av de fire siste kampene mot FC Köln, og i alle tre kampene de ledet til pause.

Langoddsprogrammet mandag 2. pinsedag inneholder blant annet fem kamper i den danske Superligaen. Mandagens høydepunktet er likevel Bundesliga-matchen mellom FC Köln og Leipzig.

1. FC Köln - RB Leipzig (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,25 (spillestopp kl. 20.25)

RB Leipzig jakter fortsatt en Champions League-plass. Laget ligger på femteplass, men de klatrer opp til tredjeplass med seier i mandagens bortekamp mot FC Köln.

Julian Nagelsmanns lag spilte 2-2 hjemme mot Hertha Berlin sist. Et litt skuffende resultat etter at de banket Mainz hele 5-0 på bortebane i kampen før. Laget er likevel ubeseiret i de ni siste ligakampene på rad, og i denne perioden har de blant annet møtt Bayern Munchen, Bayer Leverkusen og Borussia Monchengladbach.

Leipzig har vært spesielt gode på bortebane denne sesongen. De har kun tapt to av 14 bortekamper, og har bare sluppet inn 13 mål. Det gjør dem til det beste defensive laget på bortebane i Bundesliga, bedre enn både Bayern Munchen og Dortmund som ligger over dem på tabellen.

FC Köln har også hatt en bra sesong. De hadde åtte seire på elleve kamper fra midten av desember før Bundesliga stengte ned. Etter koronapausen har det gått trått med the Billy Goates. De har to uavgjorte og ett tap på de tre siste kampene. FC Köln har lagt under til pause i de to siste kampene, og vi tror de får det tøft mot et Leipzig-lag som jager en plass i Champions League.

Leipzig har ledet til pause og vunnet åtte av 14 bortekamper denne sesongen, og det tror vi også de klarer mot FC Köln.

Leipzig har nemlig vunnet tre av de fire siste kampene mot FC Köln, og i alle tre kampene de ledet til pause. Vi tror historien gjentar seg her. B/B-spillet gir 2,25 i odds. Det er spillbart.

