Rosenborg og Samuel Adegbenro (t.h.) ble et nummer for liten i Europa League-matchen mot Sporting og Idrissa Doumbia sist torsdag. Vi tror at også Ferreira havner i samme situasjon som trønderne. Foto: Pedro Nunes (Reuters)

RBK-dødarne vinner mot bunnlaget

Sporting Lisboa har vunnet fire av de fem siste bortekampene mot Ferreira. Vi tror de vinner igjen i kveld.

