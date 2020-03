RBK-flopp er helt Australia

Tidligere Rosenborg-spiller Besart Berisha er den mestscorende spilleren i den australske ligaen gjennom tidene. Vi tror han kan senke Perth Glory.

Koronaviruset skaper enorme utfordringer for sport og idrett verden over og tirsdag ble det kjent at fotball-EM utsettes til 2021. I tillegg er det utsettelser og innstillinger over en lav sko innen sportens verden. Det skaper selvsagt utfordringer for Norsk Tipping langoddsen, men mandag er to kamper fra den australske A-League på oddsprogrammet.

Perth Glory FC - Western United FC 1,50 - 3,90 - 5,00 B (spillestopp mandag kl. 11.25)



Det så en stund ut til at Perth Glory skulle utfordre Sydney FC i kampen om ligatittelen denne sesongen, men formen har vært forferdelig den siste måneden, og nå er sluttspillplassen i fare. Perth Glory står uten seier i de fire siste kampene, og de har i denne perioden blant annet tapt nøkkelkampene mot Melbourne City og Newcastle Jets.

Perth ligger på femteplass med 31 poeng, fire poeng foran Adelaide United og Kristian Fardal Opseth som innehar syvendeplassen. De er seks beste lagene i A-League går til sluttspillet, og med kun seks kamper igjen av seriespillet trenger laget fra den australske oljebyen tre poeng.

Legende i australsk fotball

Men de får det ikke lett mot et Western United-lag som har funnet formen i mars. Etter tre kamper på rad uten score mål i februar, har det løsnet for gjestene fra Melbourne i de to siste kampene. Western United banket Central Coast 6-2 hjemme i Melbourne 1. mars, og fulgte opp med å knuse playoffrival Adelaide United helle 5-1 på bortebane for to uker siden. Den tidligere Rosenborg-spilleren Besart Berisha har scoret fire mål i de to kampene, og er oppe i 15 mål totalt denne sesongen. Det gjør ham til den spilleren som har scoret tredje mest i den australske toppdivisjonen så langt.

Berisha var en flopp på Lerkendal, men albaneren er en helt i Australia, hvor han er den mestscorende spilleren i A-Leagues historie. Western United er den tredje klubben hans i den australske ligaen. Han har tidligere spilt for Brisbane Roar og Melbourne Victory. 34-åringen har scoret 126 mål for tre klubbene.

Rosenborgs Besart Berisha (t.h.) fosser forbi Toni Koskela (t.v.) og Magne Hoseth i debuten på Lerkendal. Han scoret to mål da moldenserne ble slått 3-1. Foto: Ned Alley / SCANPIX . Foto: Ned Alley (NTB scanpix)

Scoret to i Rosenborg-debuten

Rosenborg leide Berisha fra Burnley høsten 2008. Oppholdet i Trondheim fikk en pangstart. Spissen gikk rett innpå laget, og scoret to mål i debuten mot Molde. Tre målløse kamper senere ble han vraket, og det var begynnelsen på slutten. Albaneren måtte forlate klubben da utlånsavtalen gikk ut etter sesongen.

Nå skal han hjelpe Western United til en topp seks-passering i A-League sammen med en tidligere Premier League-profil. Alessandro Diamanti har en fortid i West Ham og Watford, og han har 17 landskamper for Italia. 36-åringen har solid erfaring som kan bli viktig i innspurten for Melbourne-klubben. Den offensive midtbanespilleren Max Burgess er en annen formspiller. Han har scoret fire mål på de to siste kampene, og han kan også gjøre ugagn mot Perth.

Kampen spilles uten tilskuere

Det omvendte møtet mellom disse to klubbene endte 1-1, og vi tror det kan bli en ny tett og jevn kamp i Perth mandag formiddag norsk tid. Likevel har vi størst tro på Western United. De har vist bedre form enn vertene de siste ukene. Perth har tross alt bare 4-2-3 på hjemmebane.

Gjestene er blant ligaens beste bortelag, og nå slipper de å høre horder av hjemmefans på tribunen. Siden kampen spilles for tomme tribuner, har ikke Perth samme hjemmebanefordelen. 5,00 i odds på bortelaget virker altfor høyt, iallfall om man ser på formen til de to lagene. Vi går for borteseier til fem ganger pengene.

