RBK kan gå på en ny smell mot Hornelands gamle klubb

Søndagens tippekupong består av seks kamper fra den norske eliteserien, fire kamper fra OBOS-ligaen, én kamp fra Serie A og én kamp fra Premier League. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 2,8 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Newcastle United—Manchester United

Steve Bruce og Newcastle er uten en seier siden august, og i forrige serierunde ble de smadret av Leicester. The Magpies tapte 0-5 på King Power Stadium, noe som er klubbens største bortetap på fire år .Det var mange Newcastle-supportere som var skeptisk til utnevnelsen av Bruce som ny manager, og etter kun én seier på de syv første kampene i Premier League har ikke den nye manageren blitt er populær på Tyneside.

Ole Gunnar Solskjær opplever også en tøff tid i Manchester United. De røde djevlene har kun to seire på de tolv siste ligakampene. United kommer til St. James' Park desperate etter å snu den negative trenden på bortebane. 0-0-kampen mot AZ Alkmaar i Europa League på torsdag var United sin tiende bortekamp på rad uten seier, og i Nederland klarte ikke United en gang å notere seg for et eneste skudd på mål. Solskjær sine menn har kun scoret syv mål på ni kamper siden de scoret fire mål Chelsea i serieåpningen.

Alkmaar og Rochdale har vist de siste ukene at Manchester United ikke er et lag man trenger å frykte. Situasjonen blir ikke bedre av at Solskjær trolig må klare seg uten fem sentrale spillere mot Newcastle. Paul Pogba er usikker på grunn av en ankelskade, og Anthony Martial sliter med en skade i låret. Luke Shaw er ennå ikke spilleklar, og det er også lite som tyder på at Aaron Wan-Bissaka rekker kampen mot Newcastle. Jesse Lingard er siste spilleren på skadelisten. Han fikk en strekkskade da han ble byttet inn mot AZ Akmaar. Det kan bety at Mason Greenwood starter sin første Premier League-kamp denne sesongen.

Dwight Gayle er tilbake hos Newcastle til søndagens kamp. Han vil være en solid forsterkning offensivt. Allan Saint-Maximin er aktuell fra start, mens Isaac Hayden er suspendert.

Manchester United går inn i en tøff periode. Fem av de seks neste kampene i alle turneringer spille på bortebane, og det gir ikke grunn til optimisme. Solskjær har ikke ledet klubben til tre poeng utenfor Old Trafford siden den episke triumfen mot PSG på bortebane i Champions League i mars.

At United er gjort til såpass stor favoritt i denne kampen er uforståelig med tanke på at de ikke har vunnet borte siden i vinter. Nå sliter laget også med store skaderprobemer. Newcastle er desperate etter en seier. Vi tror de har en sjanse her. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Brann—Molde

Dette skulle vært en toppkamp, men Brann har skuffet stort denne sesongen. De ligger helt nede på syvendeplass med 34 poeng, 18 poeng bak serieleder Molde. Lars Arne Nilsen sine menn har kun én seier på de siste seks kampene. Det var borte mot Lillestrøm (3-1). De har ikke vunnet hjemme i Bergen siden slutten av juli. Bergenserne har spilt 0-0 i de to siste kampene. De leverte en bra prestasjon på Lerkendal mot Rosenborg, men 0-0-kampen mot Haugesund på Brann Stadion var et langt gjesp. Kalsaas, Strand, Ordagic og Haugen er alle ute med skader.

Molde har skaffet seg et forsprang på fem poeng ned til Glimt på annenplass, og det skal mye til om ikke seriegullet havner på Aker stadion. Romsdalingene vinner på dårlige dager, og har marginene på sin side. Det var også tilfelle mot Stabæk sist. Der var Molde heldig som tok med seg alle tre poengene. De imponerte heller ikke mot LSK, men også i den kampen fikk de med seg tre poeng. De lagene som blir serimesterne har ofte den flyten som Molde har nå

Gabrielsen er ute, mens Ulland Andersen er langtidsskadd. Det er tvisomt om hurtigtoget Knudtzon spiller her. Brann blir antakeligvis litt ekstra motivert av at de møter et topplag. De har hatt et bra tak på Molde hjemme i Bergen, hvor de har vunnet fire av de siste seks kampene. Samtidig skal det sies at Brann har tapt tre av de fire siste kampene mot moldenserne, og det omvendte oppgjøret på Aker stadion endte 1-1. Med den flyten Molde har så tror jeg ikke noen av poengene blir igjen i Bergen. Vi spiller B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

3. Haugesund—Rosenborg

Haugesund har spilt uavgjort i to vanskelige bortekamper de to siste ukene. De klarte 0-0 mot Brann i Bergen, og i forrige serierunde spilte de 2-2 mot Kristiansund. Statistikken viser at de kun har én seier på de åtte siste kampene. Den kom mot et Vålerenga-lag i krise.Samtidig imponerte Jostein Grindhaug sine menn på bortebane mot Mjøndalen i cupen, hvor de vant 3-1. Haugesund kan ikke blande seg inn i medaljekampen, og de kan heller ikke rykke ned. De er egentlig ferdigspilt i ligaen. Det er cupen som teller nå. Denne kampen er likevel spesiell. Søndag vender Eirik Horneland tilbake til Haugesund for første gang som RBK-trener, og han vil ikke bli møtt av stående applaus. Etter den bråkete exiten hans er dette kampen Haugesund ikke vil tape.

Rosenborg er ute av gullkampen, de er ute av cupen og har skuffet kapitalt i Europa League. De har fortsatt mulighet til å ta medalje. Etter at Odd bare klarte uavgjort mot VIF hjemme i Skien lørdag økte sjansene. Nå er trønderne fem poeng bak Odd med en kamp mindre spilt, og de er syv poeng bak Glimt.

Reginiussen, Meling og de Lanlay spiller ikke mot Haugesund, i tillegg er Eggen Hedenstad tvilsom. Dermed er nesten hele forsvaret til RBK ute. Det vil svekke dem defensivt, tror jeg.

Haugesund har vunnet tre av de fem siste kampene mot Rosenborg, to av seirene kom under nåværende Rosenborg-trener Eirik Horneland. sin regjeringstid i sildebyen. Haugesund vant også 2-0 i det omvendte oppgjøret på Lerkendal på 16. mai. Jeg tror Jostein Grindhaug sine karer kan lage problemer for trønderne denne gangen også. Hjemmelaget har uthvilte bein, mens RBK spilte en tøff match mot PSV på torsdag. Denne kampen er åpen. Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Lillestrøm—Bodø/Glimt

Lillestrøm har fortsatt en luke på fem poeng ned til Ranheim på nedrykk. De er ikke trygge ennå, men jeg tror det skal holde til å overleve. Romerikingene var nær ved å ta poeng mot serieleder Molde forrige helg. Fire minutter på overtid var Salquist uheldig da han scoret selvmål, og det endte med tap. Det var kanarifuglenes tredje tap på de fire siste kampene.

LSK mangler Ebyie Moses. Han er fortsatt ute med problemer i kneet, og Kristoffer Ødemarksbakken må stå over kampen grunnet fire gule kort.

Glimt har ikke gitt opp ligagullet, selv om gapet frem til Molde er fem poeng. De merker at Layouni er borte. Han ble solgt til egyptisk fotball. Svensken passet perfekt inn i Glimt-laget, og det tar tid å få en annen spiller drillet inn i rollen hans. De hadde tre kamper uten seier før Slaget om Nord-Norge forrige søndag. Laget til Kjetil Knutsen kontrollerte kampen mot Tromsø fra begynnelse til slutt, og tok en helt fortjent 4-0-seier. Det hadde faktisk ikke vært noe å si på om seieren hadde vært større. Glimt må ha tre poeng for å henge med i kampen om seriegullet. Bortelaget får tillit på grunn av størst motivasjon her. B

5. Ranheim—Sarpsborg 08

Bunnoppgjør. Disse lagene ligger henholdsvis nest sist- og på sistplass når det gjenstår syv serierunder. Ranheim spilte en bra kamp mot serietoer Glimt i forrige hjemmekamp. Mushaga Bakenga sendte trønderne i føringen etter en snau halvtime, og det så ut til at Ranheim skulle beholde alle tre poengene, men to minutter på overtid utlignet Jens Petter Hauge til 1-1. Det ble også sluttresultatet.

Sarpsborg er tabeljumbo i Eliteserien. De hentet en haug med spillere i august, og de fleste trodde at østfoldingene ville kjempe seg ut av bunnkampen tidlig i høstsesongen. Det har de ikke klart. Høstmørke har senket seg over Sarpsborg, som kun har vunnet én av de siste 13 kampene. De ligger helt sist med 20 poeng, men luken opp til Mjøndalen som ligger på plassen over nedrykksstreken er bare to poeng. Det ligger an til å bli neglebiting for alle fotballgale særpinger de neste ukene. Geir Bakke sine menn har dårlige på bortebane i hele år, og sist de var i aksjon på fremmed gress ble de fullstendig overkjørt av Odd.

Dette er kampen ingen av lagene har råd til å tape. Sarpsborg har kun tapt én av de ni siste kampene mot trønderne, men denne sesongen taper særpingene mot alle. Jeg tror også at de taper her. H

6. Stabæk—Viking

Stabæk har sett bedre ut etter at Jan Jønsson gjorde comeback som trener på Nadderud. Bæringene har kun to tap på de åtte siste kampene. De er fortsatt ikke ute av nedrykkskampen, for det er bare fire poeng ned til Ranheim under streken, men det er lite som tyder på at Stabæk skal kollapse. Laget fra Bekkestua har kun tapt to av åtte hjemmekamper etter at Jønsson var tilbake på trenerbenken. Boli var viktig for dem offensivt, men unggutter som Brynhildsen og Bohinen har stått frem etter at han ble solgt til ungarske Ferencváros.

Viking har vært en ekkel motstander for bæringene de siste sesongene. Stabæk står uten seier i de fem siste kampene mot Stavanger-laget i alle turneringer, og de kan også få trøbbel på søndag.

Viking viser strålende form. De er ubeseiret i de syv siste kampene, og de har scoret to mål eller mer i alle de syv kampene. I de tre av kampene har de scoret fire ganger. I forrige bortekamp banket siddisene Vålerenga 4-0, og de fulgte opp med å høvle over Mjøndalen hjemme i Rogaland. Den seieren gjør at Viking nå står med 36 poeng. Det er 15 mer enn Mjøndalen. I kampen mot Mjøndalen gjorde Bjarne Berntsen sine karer noe de ikke har gjort før denne sesongen. For av de ti seriekampene Viking har havnet under i hittil i år, har kun den mot Mjøndalen endt med seier. To har endt uavgjort, mens det syv ganger har blitt tap.

Viking er i kjempeform, og de kan senke skuldrene til denne kampen. Stabæk får det ikke enkelt her. Samtidig har de kun tapt én av de syv siste kampene på Nadderud, men fire av dem har endt uavgjort. UB

7. Tromsø—Kristiansund BK

For femte sesongen på rad har Tromsø havnet i bunnkampen. De fire siste sesongene har de klart å overeve, men denne sesongen er det mange sterke lag i nedrykkssonen. Gutan står med tre tap på rad. At de skulle tape på Aker stadion var ingen overraskelse, men at de skulle stå igjen med null poeng etter hjemmekampen mot Godset var skuffende. I forrige serierunde fikk de juling på Aspmyra, hvor de tapte 0-4 mot Glimt.

Kristiansund er en hard nøtt å knekke. De står uten tap i de fem siste kampene, og sist de spilte på bortebane mot et av bunnlagene slo de Ranheim 2-1. I forrige bortekamp spilte de 1-1 mot Lillestrøm. I den kampen var nordmøringen det beste laget, og Kristiansund hadde fortjent alle poengene. Pellegrino har vært en hit i Kristiansund etter overgangen fra Strømsgodset.

Jeg har ikke troen på Tromsø. Kristiansund har riktignok ikke noe å spille for, men de trenger ikke å bekymre seg for nedrykk. Det betyr ikke nødvendigvis at de vil tape fotballkamper. Bortelaget får tillit her. B

8. Sandnes Ulf—Sogndal

Sandnes Ulf sto med seks tap på rad, før hjemmekampen mot Notodden i midten av september. Den kampen vant de 1-0, og deretter har de slått Tromsdalen (4-1) og Raufoss (3-1). De har nå snudd trenden, og rogalendingene spilte en bra kamp mot opprykksjagende Start i Kristiansand forrige helg. Gjestene gikk til pause med ledelse, men sørlendingen slo brutalt tilbake i annen omgang. Bengt Sæternes er på utgående kontrakt, men han vil avslutte med stil. Han trenger i så fall tre poeng i denne kampen om han skal holde liv i kvalikhåpet.

Eirik Bakke og Sogndal jakter også en kvalikplass, men formpilen peker nedover. De står uten seier i de fem siste kampene. De har to strake tap før turen til Sandnes. Først tapte sogningene borte mot Strømmen som ligger på kvalik og sist gikk de på et overraskende hjemmetap mot Nest-Sotra. Sogndal har kun to poeng opp til kvalik, men det spørs om de har noe der å gjøre denne sesongen. Det virker som de trenger mer tid på å bygge opp et slagkraftig mannskap på Fosshaugane. Begge disse lagene har skuffet meg denne sesongen. Denne matchen blir jevnspit. U

9. Kongsvinger IL—Sandefjord Fotball

To lag som har alt å kjempe for. Kongsvinger må ha tre poeng for å henge med i kampen om en kvalikplass, mens Sandefjord har fortsatt ikke gitt opp håpet om direkte opprykk. Gjestene ligger to poeng bak Start, men har én kamp mindre spilt enn sørlendingene.

Kongsvinger har kun tapt én av de siste seks kampene mot Sandefjord i alle turneringer. Tapet kom i vår da Sandefjord vant 1-0 hjemme i hvalfangerbyen. Glåmdølene har brukbare 7-3-2 på eget kunstgress.

Sandefjord er i dytten. De vinner kamper, selv om de ikke imponerer spillemessig. Det er en viktig egenskap for et lag som jakter opprykk.

Sandefjord har kun tapt én av sine tolv bortekampene, men seks av dem har endt uavgjort. Siden de har slitt litt mot KIL i de siste kampene, så tror jeg at hjemmelaget kan utfordre vestfoldingene. UB

10. Notodden—Ullensaker/Kisa

Notodden har virkelig skjerpet seg, men det blir fortsatt en tøff kamp for å overleve i OBOS-igaen. En direkte nedrykksplass og en nedrykkskvalikplass skal deles på Skeid, Strømmen og Notodden. Laget fra bluesbyen i Telemark har fire poeng ned til Skeid som er på nest sisteplass, men avstanden ned til Strømmen er bare ett poeng. Det betyr at de ikke har råd til mange feilskjær i de siste kampene.

Notodden spilte 1-1 mot Jerv i forrige serierunde. Telemarkingene tok ledesen, men gjestene fra Grimstad slo tilbake i annen omgang. Det var store forventninger til Ull/Kisa og Trond Fredriksen denne sesongen, men de har skuffet enormt. På hjemmebane har de brukbare resultater. Statistikken viser 7-4-2. Problemet er at de kun har tatt syv poeng på tolv bortekamper. De spilte 2-2 mot Aalesund i forrige serierunde, men det var hjemme. Nå venter en ny bortekamp. Selv om Ull/Kisa vant forrige bortekamp 2-1 mot Kongsvinger, så tror jeg romerikingene kan få trøbbel her. Notodden er desperate. HU

11. Aalesund—Raufoss

Aalesund rykker opp ti Eliteserien neste sesong. De ligger elleve poeng foran Sandefjord på tredjeplass med fem serierunder igjen. Sunnmøringene rotet vekk en 2-0-ledelse borte mot Ull/Kisa forrige helg. De ledet med to til det gjensto 20 minutter, men kampen endte 2-2.

Hjemme på Color Line Stadion derimot har de vært helt overlegne. De har vunnet tolv av tolv kamper og har 36-9 i målforskjell. Jeg tror ikke at Raufoss blir det første laget som slår Aalesund her.

Formkurven til Raufoss har pekt nedover en stund. De har åtte tap på de siste elleve kampene. Etter tre tap på rad, vant totningene 1-0 mot KFUM hjemme i forrige serierunde. Raufoss har falt ned til syvendeplass, men de har like mange poeng som Kongsvinger som innehar den siste kvalikplassen i øyebikket.. Dog har de et vanskelig kampprogram igjen. De skal møte Sogndal, som også slåss om en kvalikplass, og de skal i tillegg møte Strømmen og Skeid som kjemper for å overleve.

Det var mange som trodde Raufoss skulle rykke rett ned igjen, men de spådommene har de gjort til skamme. Før søndagens kamper er laget fra Toten det femte beste bortelaget i ligaen med 5-0-7, men jeg tror ikke de får med seg poeng fra Aaesund. Lars Bohinen & Co. vil vinne alle hjemmekampene. H

12. Inter—Juventus

Toppkamp i Italia. Juventus har vært overlegne i Serie A de åtte siste årene, men denne sesongen ser det ut til at de få kamp om The Scudetto.

Inter leder Serie A, to poeng foran Juventus. De har seks seire på de seks første kampene. Nå kommer den virkelige testen for Antonio Conte. Inter-treneren vet alt om dominansen til Juve siden han ledet Torino-klubben til de tre første av åtte seriemesterskap på rad. Conte vant 13 trofeer med Juventus i sin tid i Torino. Inter-fansen håper at han skal klare å skape et tilsvarende vinnerlag i Milano. Inter har allerede vunnet mot byrival AC Milan og Lazio denne sesongen, men søndagens kamp blir den tøffeste utfordringen i Serie A så langt mot et Juventus-lag som ikke har tenkt å gi fra seg hegmoniet i Italia.

Det eneste tapet så langt denne sesongen har kommet i Champions League. De ledet lenge mot Barcelona, men katalanerne ble for sterke og vant til slutt 2-1 etter to scoringer av Luis Suarez. Lukaku måtte så over kampen på Camp Nou, og det er foreløpig ikke klart om han kommer til å spille søndagens kamp på San Siro. Inter må også klare seg uten Sanchez som er suspendert. De offensive utfordringene til Inter kommer godt med for Juve som opplever en skadekrise i forsvaret. Mattia De Sciglio, Danilo og Giorgio Chiellini er alle ute med skader. Vi spiller HUB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

Spillsenterets 96-rekker

1. Newcastle United—Manchester United HU

2. Brann—Molde B

3. Haugesund—Rosenborg HB

4. Lillestrøm—Bodø/Glimt B

5. Ranheim—Sarpsborg 08 H

6. Stabæk—Viking UB

7. Tromsø—Kristiansund BK B

8. Sandnes Ulf—Sogndal U

9. Kongsvinger IL—Sandefjord Fotball UB

10. Notodden—Ullensaker/Kisa HU

11. Aalesund—Raufoss H

12. Inter—Juventus HUB

Spillsenterets 432-rekker

1. Newcastle United—Manchester United HUB

2. Brann—Molde UB

3. Haugesund—Rosenborg HUB

4. Lillestrøm—Bodø/Glimt B

5. Ranheim—Sarpsborg 08 H

6. Stabæk—Viking UB

7. Tromsø—Kristiansund BK B

8. Sandnes Ulf—Sogndal U

9. Kongsvinger IL—Sandefjord Fotball UB

10. Notodden—Ullensaker/Kisa HU

11. Aalesund—Raufoss H

12. Inter—Juventus HUB

