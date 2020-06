Real Madrid er helklink på søndagskupongen

Real Madrid må ha tre poeng i søndagens hjemmekamp mot Eibar og blir en av våre sikre på søndagens tippekupong.

Søndag er det endelig klart for søndagskupong igjen på Tippekupongen etter snaue tre måneders fravær. Søndagskupongen består av en kamp fra Bundesliga, to kamper fra La Liga, fire kamper fra Segunda i Spania, to kamper fra Allsvenskan og avsluttes med tre kamper fra dansk mesterskapsserie. Bonuspotten er på ca 1,4 mill kr. Innleveringsfristen er kl 15.55.

1. Schalke 04 - Bayer Leverkusen

Fire seriekamper igjen for disse lagene. Kun ett poeng er det blitt for Schalke 04 på de fem spilte seriekampene etter coronapausen og det poenget kom forrige helg borte mot Union Berlin. Har falt til 10. plass på tabellen, men med 38 poeng er laget sikret en ny sesong på øverste nivå. Det er sju poeng opp til 6. plassen. Moderate 5-6-4 på hjemmebane. Omar Mascarelli og Suat Serdar er ute for resten av sesongen.

Bayer Leverkusen tok seg til finale i den tyske cupen med enkel borteseier mot Saarbrücken tirsdag. 3-0-2 på sine fem spilte seriekamper etter coronapausen. Vi lanserte laget hjemme mot Bayern München sist helg, men det ble 2-4 tap. Ligger på 5. plass med 56 poeng og er a poeng med Borussia Mönchengladbach på 4. plass før helgens serierunde. Klart godkjente 10-1-4 på bortebane. Viktige Kai Havertz mistet kampen mot Bayern München, men kan være tilbake søndag.

0-1-2 på de tre siste tilsvarende i Gelsenkirchen. B.

2. Real Madrid - Eibar

Endelig klart for spill i La Liga igjen denne helgen. Det er spilt 27 serierunder, det skal spilles 38. De fire øverste lagene går til Champions League, mens lag 5 og 6 går til Europa League. De tre nederste rykker direkte ned.

To poeng opp til serieleder Barcelona for Real Madrid før helgens serierunde. Real Madrid med 3-1-2 på de seks siste seriekampene før coronapausen og er ubeseiret hjemme denne sesongen (9-4-0). Nacho og Luka Jovic er eneste spillere ute med skade. Eden Hazard er endelig friskmeldt og er ventet å starte dagens kamp.

Eibar med kun en seier på sine sju siste seriekamper før coronapausen (1-2-4). Ligger på 16. plass før helgens serierunde med 27 poeng og har kun to poeng ned til Mallorca under streken. Svært moderate 1-5-7 på bortebane. Gonzalo Escalante soner karantene, mens Ivan Ramis er skadet.

4-1-0 på de fem siste tilsvarende i Madrid. H.

3. Real Sociedad - Osasuna

Endelig klart for seriespill igjen for Martin Ødegaard og hans lagkamerater. Real Sociedad på den svært viktige 4. plassen når det gjenstår 11 serierunder. Med 46 poeng er det likevel kun ett poeng ned til Atletico Madrid på 6. plass. Solide 8-2-3 hjemme og 4-0-2 på de seks siste seriekampene før coronapausen. Ingen spillere ute med skade eller karantene.

Osasuna med 2-0-4 på sine seks siste seriekamper før coronapausen. Ligger på 11. plass med 34 poeng og har ni poeng ned til Mallorca under streken. Ruben Garcia soner karantene, og et par tre andre spillere er ute med karantene. Moderate 3-5-5 på bortebane.

Bra sjanse for Real Sociedad dette. H.

4. Deportivo La Coruna - Sporting Gijon

De fire neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra spansk Segunda som også starter opp igjen denne helgen. I Segunda er det totalt 22 lag, det skal spilles 42 serierunder. Det er spilt 31 runder. De to øverste lagene rykker direkte opp, lag tre til seks går til playoff med den siste opprykksplassen. De fire nederste rykker direkte ned.

Velkjente Deportivo La Coruna ligger fjerde sist og således på direkte nedrykksplass med sine 35 poeng. Men kun målforskjellen skiller opp til sikker plass. 2-2-2 på de seks siste seriekampene før coronapausen, anstendige 5-6-4 på hjemmebane.

Sporting Gijon på 9. plass med 41 poeng og har således kun fem poeng opp til Elche på 6. plass og playoff. Samtidig er det kun seks poeng ned til nedrykksstreken. 3-1-2 på sine seks siste seriekamper før coronapausen. Beskjedne 3-4-8 på bortebane.

1-0 seier til Deportivo i tilsvarende oppgjør forrige sesong. HU.

5. Mirandes - Numancia

Spansk Segunda. I Segunda er det totalt 22 lag, det skal spilles 42 serierunder. Det er spilt 31 runder. De to øverste lagene rykker direkte opp, lag tre til seks går til playoff med den siste opprykksplassen. De fire nederste rykker direkte ned.

Mirandes på 8. plass med 42 poeng og har dermed kun fire poeng opp til Elche på 6. plass og playoff. Hele 10 av 16 hjemmekamper er endt med poengdeling (5-10-1). 1-4-1 på sine seks siste seriekamper før coronapausen.

Numancia på 16. plass med 38 poeng og har kun tre poeng ned til nedrykksstreken. Ingen seire på sine sju siste seriekamper før coronapausen (0-2-5). Beskjedne 2-6-7 på bortebane.

Mirandes med kun ett hjemmetap hittil. HU.

6. Albacete - Almeria

Spansk Segunda. I Segunda er det totalt 22 lag, det skal spilles 42 serierunder. Det er spilt 31 runder. De to øverste lagene rykker direkte opp, lag tre til seks går til playoff med den siste opprykksplassen. De fire nederste rykker direkte ned.

Kun målforskjellen holder Albacete over nedrykksstreken. Står med 35 poeng og helt greie 4-5-6 på hjemmebane. Kun ett tap på sine seks siste seriekamper før coronapausen, men også kun en seier (1-4-1).

Almeria med svake 1-2-3 på sine seks siste seriekamper før coronapausen. Men til tross for det ligger laget på 3. plass med 50 poeng. Det er fem poeng opp til Real Zaragoza på 2. plass og direkte opprykk. Halvparten av bortekampene har endt uavgjort (5-8-3).

1-1 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Vi tror på poengdeling igjen. U.

7. Cadiz - Rayo Vallecano

Spansk Segunda. I Segunda er det totalt 22 lag, det skal spilles 42 serierunder. Det er spilt 31 runder. De to øverste lagene rykker direkte opp, lag tre til seks går til playoff med den siste opprykksplassen. De fire nederste rykker direkte ned.

Serieleder Cadiz med totalt 56 poeng og ett poeng ned til Zaragoza på 2. plass før helgens serierunde. Det er seks poeng ned til Almeria på 3. plass, så Cadiz ligger bra an til opprykk før de resterende 11 rundene. Men hadde ikke bedre enn 2-2-2 på sine seks siste seriekamper før coronapausen. Solide 9-4-2 på hjemmebane.

Rayo Vallecano har los på playoff. Ligger på 7. plass med 43 poeng og har kun tre poeng opp til Elche på den siste playoffplassen. 2-3-1 på sine seks siste seriekamper før coronapausen. Ti av femten bortekamper er endt uavgjort (2-10-3).

Cadiz er med rette favoritter, men vi merker oss at Rayo Vallecano kun har tapt tre bortekamper. HU.

8. Ørebro - AIK

Søndag er det endelig klart for seriestart i Allsvenskan. Ørebro har vært en middelhavsfarer de siste fem sesongene og har faktisk endt på 9. plass fire av de fem siste sesongene. Kanskje ikke så overraskende at alt av eksperter i Sverige har laget på 9/10/11 plass før denne sesongen. Nordin Gerzic er fortsatt i klubben og lagets kanskje største profil. Svake 4-4-7 på hjemmebane forrige sesong.

AIK tok som kjent gull i 2018-sesongen, men endte på en litt skuffende 4. plass forrige sesong, dog kun fire poeng bak serievinner Djurgården. Foran denne sesongen er det flere som tipper gull til AIK. Laget ser solid ut i alle ledd. Sterke 8-3-4 på bortebane forrige sesong.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende i Ørebro og hjemmelaget vant 2-1 forrige sesong. Det er seriepremiere og de er som kjent lunefulle. UB.

9. Hammarby - Östersund

Hammarby var med i gullkampen i det lengste forrige sesong, men endte tilslutt på bronseplass. Paulinho er ny fra Häcken og han forsterker en allerede meget sterk offensiv. Sveriges i særklasse største publikumslag får dog ikke glede av sitt tallrike publikum i serieåpningen, vanskelig å si hva det betyr for normalt meget hjemmesterke Hammarby (13-2-0 i fjorårssesongen).

Økonomisk kriserammede Østersund er blant nedrykkskandidatene. Elendigheten startet underveis i forrige sesong og Østersund vant kun en av sine ti siste seriekamper. Dino Islamovic, Jamie Hopcutt og forsvarsgeneral Tom Pettersson er alle borte siden forrige sesong. Vant kun en bortekamp forrige sesong (totalt 1-5-9).

Hammarby er blant søndagskupongens aller største favoritter og dette skal ende med hjemmeseier. H.

10. Sønderjyske - Lyngby

Dansk superliga og nedrykkspulje A som i tillegg består av Odense og Silkeborg. Lagene spiller hjemme/borte mot hverandre, så det skal spilles seks runder.

Sønderjyske på 3. plass og har fem poeng opp til Lyngby på 2. plass. De to lagene som ender sist må spille playoff om nedrykk. Onsdag kveld tok Sønderjyske seg til sin første cupfinale noensinne da de slo Horsens 2-1 hjemme. Totalt 4-5-4 på hjemmebane i grunnserien. Rilwan Hassan, Theofanis Mavrommatis, Marc Pedersen og Jeppe Simonsen er alle fortsatt skadet.

Lyngby tok hele 25 av sine 32 poeng hjemme og vant kun en bortekamp i grunnserien (totalt 1-4-8). 1-4 tap hjemme mot FC København og 2-2 borte mot Hobro i sine to spilte seriekamper etter coronapausen. Martin Ørnskov og Jesper Christjansen, mens velkjente Frederik Gytkjær måtte ut med skade mot Hobro og betegnes som meget usikker.

2-2 i tilsvarende kamp i grunnserien og Lyngby lever veldig godt med ett poeng i denne. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. FC Nordsjælland - FC København

Første runde i mesterskapsserien som består av de seks beste lagene etter grunnserien. Lagene møter hverandre hjemme/borte, totalt ti serierunder.

FC Nordsjælland på 5. plass med 41 poeng og har seks poeng opp til AGF Aarhus på 3. plass og bronse. 3. plassen gir også Europa League playoff. Gjorde en svak kamp hjemme mot serieleder FC Midtjylland forrige helg og tapte særs fortjent 0-1 uten å skape sjanser. Norske Ulrik Yttergård Jensen må sone karantene i denne. Solide 7-3-3 på hjemmebane.

Ståle Solbakken og hans FC København med ni poeng opp til serieleder FC Midtjylland og det kan bli tøft å hente igjen. 4-1 seier borte mot Lyngby og 2-1 seier hjemme mot Randers i sine to spilte seriekamper etter coronapausen. Men variable 7-1-5 på bortebane i grunnserien. Nicolai Boilesen, Robert Mudrazija og Jonas Wind er ute med skader.

1-0 seier til FC København i tilsvarende kamp i grunnserien. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Brøndby - AGF Aarhus

Første runde i mesterskapsserien som består av de seks beste lagene etter grunnserien. Lagene møter hverandre hjemme/borte, totalt ti serierunder.

Brøndby på 4. plass etter grunnserien med totalt 42 poeng. Det er fem poeng opp til AGF Aarhus på den viktige 3. plassen, ergo er søndagens hjemmekamp meget viktig. 1-0 seier hjemme mot Sønderjyske og skuffende 2-3 tap borte mot AC Horsens i de to spilte seriekampene etter coronapausen. Anthony Jung ble utvist mot Horsens sist og soner karantene. Tobias Børkeeiet og Kevin Mensah er fortsatt skadet, til gjengjeld er Simon Hedlund tilbake etter å ha giftet seg forrige helg. Solide 9-1-3 hjemme i København for Brøndby.

David Nielsen og hans AGF Aarhus på en sterk 3. plass etter grunnserien og har altså fem poengs klaring ned til Brøndby på 4. plass. 1-0 seier hjemme mot Odense og 3-2 seier borte mot Aalborg i sine to spilte seriekamper etter coronapausen, men røk 2-3 borte for samme Aalborg i onsdagens semifinale i cupen. Solide 7-2-4 på bortebane. Zach Duncan og Alex Gersbach er fortsatt ute med skader.

0-3 i tilsvarende kamp i grunnserien. Vi spiller HUB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.



96-rekker:

1. Schalke 04 — Bayer 04 Leverkusen B

2. Real Madrid — SD Eibar H

3. Real Sociedad — Osasuna H

4. Deportivo La Coruña — Sporting Gijón HU

5. Mirandes — Numancia HU

6 . Albacete — Almeria U

7. Cadiz — Rayo Vallecano HU

8. Örebro — AIK UB

9. Hammarby — Östersunds H

10. Sønderjyske — Lyngby U

11. FC Nordsjælland — FC København UB

12. Brøndby — AGF Aarhus HUB



