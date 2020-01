Real Madrid er på titteljakt

Real Madrid er favoritt til å vinne finalen i den spanske supercupen i kveld.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips: Ingen walkover for Juventus - sjekk søndagens oddstips

Tippetips: Full tillit til Manchester City på søndagskupongen

Oddstips håndball-EM: Norge sender Frankrike ut av håndball-EM

Skiskyting Oberhof: Olsbu Røiseland vinner fellesstarten

V64 Bro Park: Herlig V64-galopp på Bro Park

Håndball-EM herrer: Her er kampoversikten og sendetidspunkter

En herlig sportssøndag venter og det er et omfattende langoddsprogram vi har foran oss. I Premier League spilles det to kamper, mens det er seks kamper i Serie A. Det er finale i den spanske supercupen mellom Real Madrid og Atletico Madrid i Saudi-Arabia og er det også flere kamper i Ligue 1. I håndball-VM er det full action og en ekstremt spennende kamp mellom Norge og Frankrike søndag kveld. I tillegg er det slalåm for menn i Adelboden og i Oberhof er fellesstart skiskyting for både menn og kvinner. I Dresden er lagsprint for både kvinner og menn i langrenn. Dessuten er det hopp for kvinner i Sapporo og hopp menn fra Val di Fiemme.

NB! Onsdag er det ca 278 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Real Madrid - Atletico Madrid 2,25 (spillestopp kl 18.55)

Finale i den spanske supercupen. Kampen spilles på King Abdullah Sports City i Saudi-Arabia. Den spanske supercupen er lagt om foran denne sesongen og de fire øverste lagene fra forrige sesongs La Liga, møtes til semifinale og påfølgende finale. Onsdag vant Real Madrid 3-1 over Valencia, mens Atletico Madrid meget overraskende snudde 1-2 til 3-2 seier mot Barcelona.

Det er dessverre tekniske problemer med spillboksene søndag morgen.

Klikk her for å gå til langoddsprogrammet

Real Madrid er ellers ubeseiret i sine to siste seriekamper og står med 6-4-0 i denne perioden. Er a poeng med Barcelona på toppen av tabellen med 40 poeng, men bak på svakere målforskjell. Verken Eden Hazard eller Karim Benzema var med mot Valencia onsdag, og de er heller ikke med i kveldens finale. Likefullt imponerte Real Madrid mot Valencia og vant egentlig ganske så komfortabelt. Valencias mål kom to minutter på overtid. Toni Kroos, Isco og Luka Modric scoret målene for Real i den kampen.

Atletico Madrid snudde altså 1-2 til 3-2 seier mot Barcelona torsdag kveld, men det sier kanskje mer om denne sesongens utgave av Barcelona, enn om en heroisk vending av Atletico. Har gjort det bra i La Liga hittil, men heller ikke mer. Hele åtte av lagets 19 første seriekamper har endt med poengdeling (9-8-2). Ligger på 3. plass med 35 poeng. Diego Costa er fortsatt ute med skade og ellers mangler Diego Simeone midtbanespilleren Thomas Lemar.

Det står 2-5-0 i favør Real Madrid i de sju siste oppgjørene i La Liga. Sesongen 2016/17 vant Real Madrid begge oppgjørene i semifinalen i Champions League. Real Madrid slo også Atletico Madrid i finalen av Champions League i 2016 (etter straffespark) og Real Madrid spilte 0-0 borte og vant 1-0 i hjemmereturen mot Atletico Madrid i kvartfinalen i Champions League sesongen 2014/15.

27. februar 2016 er sist gang Atletico Madrid slo Real Madrid i en viktig kamp. Da vant Atletico 1-0 i en seriekamp på Santiago Bernabeu. Real Madrid er med rette favoritter til å vinne kveldens finale i den spanske supercupen. 2,25 på at de vinner etter ordinær tid spilles.