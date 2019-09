Real taper uten forsvarssjefen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. Det spilles åtte kamper i Champions League. De to definitive høydepunktene er gigantoppgjørene mellom Atletico Madrid og Juventus og mellom PSG og Real Madrid, i tillegg er Manchester City i aksjon på bortebane mot Shakthar Donetsk. Ellers spilles det full serierunde i OBOS-ligaen her hjemme, og det er også kamper fra Toppserien for kvinner. Som ikke det er nok, spilles det også kamper fra eliteserien for kvinner i håndball og Elverum møter Flensburg i Champions League i håndball.

Paris Saint-Germain - Real Madrid H 2,10 (spillestopp kl 20.55)

Det er første runde i gruppespillet i Champions League, og i gruppe A braker det løs med en toppkamp. Der møtes gigantene Paris St. Germain og Real Madrid.

PSG må klare seg uten Kylian Mbappe og Edison Cavani i Champions League-oppgjøret mot Real Madrid. De regjerende franske mesterne bekreftet mandag at angrepsduoen antakeligvis ikke er i trening før mot slutten av uken. Verken Mbappe eller Cavani har spilt siden 0-4-tapet mot Toulouse i forrige måned. Heller ikke Neymar, som sesongdebuterte for PSG med scoring i lørdagens kamp, er tilgjengelig. Han er suspendert. Det betyr at Mauro Icardi trolig vil starte på topp sammen med Eric Maxim Choupo-Moting mot Real. PSG-trener Thomas Tuchel har også Julian Draxler, Thilo Kehrer og Colin Dagba på skadelisten.

PSG har i løpet av de siste ti årene investert over én billion euro i spillere, men de har fortsatt ikke vunnet Champions League. Onsdag møter de det mest suksessfulle laget i Champions League-historien når Real Madrid står på motsatt banehalvdel i Paris.

PSG har fått en bra start på sesongen i Ligue 1, og det er ikke særlig overraskende. De har tross alt dominert den hjemlige ligaen de siste åtte sesongene. Så langt står de med seks seire og ett tap på de syv første kampene. Det franske hovedstadslaget leder nå den franske toppserien med to poeng.

Selv om Paris-laget stakk av med flere trofeer sist sesong, så vil både spillere og fans helst glemme hvordan de røk ut av Champions League. De slo Manchester United 2-0 på Old Trafford, men det holdt ikke på hjemmebane. Forsvaret gikk på noen store blemmer og PSG tapte 1-3. Dermed var det Ole Gunnar Solskjær og United som gikk videre på mirakuløst vis. Det er ikke første gang PSG ikke har gått på en smell i denne turneringen.

Men scoringsstatistikken til PSG kan ikke ignoreres. De har scoret i alle de siste 24 Champions League-kampene, totalt 65 mål. Samtidig har de kun klart å holde nullen i syv kamper.

Real Madrid, som har vunnet 13 Champions League-titler, scorer også mange mål. Selv om de hadde en skuffende turnering sist sesong, så scoret de 15 mål på åtte Champions League-kamper.

Real Madrid har et historisk overtak på PSG, men Zinedine Zidane sitt mannskap er hardt rammet av skader og suspensjoner. Valverde , Marcelo , Modrić , Díaz og Isco er alle ute med skader, mens Nacho og Ramos er suspendert.

Formen til Real er heller ikke imponerende. De har spilt uavgjort i to av de siste fire kampene, og det spanske hovedstadslaget har kun vunnet én av de siste syv bortekampene. Nå møter de et PSG-lag som bare har tapt to hjemmekamper siden starten av forrige sesongen. Jeg tror Real får en stri tørn på Parc de Princes uten Sergio Ramos som har vært krumtappen i forsvaret hos laget fra Santiago Bernabéu. PSG har en god mulighet ti å ta tre poeng i første runde, mener jeg. Oddsen på H er 2,10. Det funker som et singelspill.

