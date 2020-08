Rekdal-effekten gir Gutan problemer

HamKam har ikke tapt med Kjeti Rekdal som trener.

Kjetil Rekdal-effekten til tross, HamKam ligger fortsatt på sistplass i OBOS-ligaen. De har bare tatt syv poeng på elleve kamper, men tar de tre poeng mot serieleder Tromsø tordag og de andre resultatene går Kamma sin vei, vil Hamar-laget krabbe over nedrykksstreken.

HamKam - Tromsø 3,70 - 3,50 - 1,80 H (spillestopp kl. 18.25)

OBOS-ligaen. Etter ti strake kamper uten seier, klarte HamKam endelig å vinne da Sandnes Ulf ble slått 2-1 i 1. divisjon mandag. Marcus Pedersen scoret sitt syvende mål for sesongen etter 38 minutter, da Kjetil Rekdals menn tok ledelsen borte mot Sandnes Ulf. Men som vanlig mistet laget ledelsen da Sandnes Ulf Kent Håvard Eriksen utlignet etter en times spill.

Rekdal har fått en drømmestart

Men i sluttminuttene skjedde noe som vanligvis ikke pleier å skje for HamKam, nemlig et vinnermål på tampen. Kristian Onsrud ble matchvinner da han banket ballen i mål på volley fra 16 meter. Med 2-1 vant den nyansatte treneren Kjetil Rekdal sin første kamp for klubben på andre forsøk. I debutkampen hans ble det 1-1 mot Grorud.

Marcus Pedersen har scoret syv mål for HamKam denne sesongen, fem av dem har kommet hjemme på Briskeby. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Den tradisjonsrike klubben fra Hedmark ligger likevel på sisteplass i OBOS-ligaen, men de har nå kun tre poeng opp til Øygarden, som innehar den første plassen over nedrykksstreken.

Spesiell kamp for TIL-treneren

Torsdagens kamp blir antakeligvis litt ekstra spesiell for Tromsø-trener Gaute Helstrup. 44-åringen var trener for HamKam frem til april, da fikk han jobben med å løfte TIL tilbake til det gode selskap i norsk fotball. Torsdag er Helstrup tilbake på Briskeby, og med seg har den tidligere Kamma-treneren et Tromsø-lag som er ute av form.

Etter 0-2 borte mot Grorud og 0-1 borte mot Jerv, klarte TIL bare 2-2 i mandagens hjemmekamp mot Sogndal. Dermed står Gutan uten seier i de tre siste kampene. Problemet til TIL er at de ikke har vært effektive nok foran mål. Det var også tilfelle mot Sogndal, der de både sløste med sjanser til å kunne sette sitt andre mål på stillingen 1-0, men istedet slapp Sogndal inn i kampen.

Selv om de kun har tatt ett poeng på de tre siste kampene, topper de fortsatt tabellen i OBOS-ligaen, men nå er de kun ett poeng foran Ranheim på tabellen.

Gutan kan gjøre endringer

Som Nordlys meldte onsdag har Kent-Are Antonsen fått påvist kyssesyken. Han er egentlig nesten ute av det, så han er med i troppen, men det er litt usikkert om han starter kampen. Trolig kommer Sakarias Opsahl inn hvis han ikke gjør det.

Det kan også være at Anders Jenssen går inn som stopper i stedet for Lars Sætra. Adam Örn Arnarson er ikke med til Hamar. Han sliter fortsatt litt med etterdønninger av en skade han har hatt, og da prioriterer TIL at han får trene seg opp. Troppen er ellers lik slik den var mot Sogndal.

HamKam møter Gutan fra nord på et perfekt tidspunkt. Tromsø er nede i en bølgedal. De står med to tap og én uavgjort på de tre siste kampene, og har slitt på bortebane. Vi tror de kan få problemer mot et Kamma-lag som skal snøre igjen bakover. Samtidig har hedmarkingene Marcus Pedersen på topp. Han kan på en god dag avgjøre kamper på egenhånd. Kjetil Rekdal er også en slu taktiker. Vi bare må prøve hjemmeseier til 3,70 i odds.

