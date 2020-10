Rekdal har fått fart på HamKam

Med seier i kveld kan HamKam ta et stort skritt mot fornyet kontrakt i OBOS-ligaen.

HamKam lå lenge sist på tabellen i OBOS-ligaen etter en katastrofal start på sesongen der de tapte mange viktige poeng på overtid. Trenden har delvis snudd etter Kjetil Rekdals inntreden som trener for Hamar-laget og onsdag kveld tror vi laget tar sin første hjemmeseier for året.

HamKam - Jerv H 1,95 (spillestopp 17:55)

OBOS-ligaen. Det endte 2-2 her sist sesong, mens det omvendte møtet mellom lagene i sommer endte med 3-2 seier til Jerv i Grimstad. HamKam har fått et lite løft etter at Kjetil Rekdal overtok som hovedtrener for Hamar-klubben og er nå oppe på 13. plass på trygg grunn med sine 17 poeng etter at laget lenge har vært sist i OBOS-ligaen som følge av en blytung start på sesongen. Lørdag slo de Raufoss 2-0 på bortebane i lokaloppgjøret på Toten. Svake 0-3-5 hjemme på Briskeby er dog skuffende sifre, kanskje kommer den første hjemmeseieren nå i kveld? Marcus Pedersen er tilbake fra skade og var tilbake som innbytter lørdag. S. Pedersen, Taaje, Akinyemi, Eriksen, Moses og Nouri er alle hentet inn i løpet av sommeren og høsten, mens Svendsen som kjent ble solgt til opprykksjagende Lillestrøm. Ranmark har returnert til Molde.

Jerv var tilbake i aksjon igjen lørdag da laget slo Strømmen 1-0 hjemme på Levermyr og tok tre viktige poeng i kampen for ny kontrakt i divisjonen. Laget måtte som mange kanskje husker stå over tre runder grunnet koronasmitte i troppen og har således tre kamper tilgode på de fleste lagene før denne hengekampen der de ligger på 12. plass med 18 poeng - ett foran vertene. 1-3-4 borte. Toppscorer Campos er tilbake etter å ha sonet her, men nå må Simon Larsen stå over grunnet fire gule.

Vi tror HamKam fortsetter den fine trenden og tar sin første hjemmeseier for året. En H på Hamar.

