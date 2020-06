Rekord-knuseren Braut Haaland scorer igjen

Ering Braut Haaland er mer effektiv foran mål enn Bundesliga- og Bayern-stjernen Robert Lewandowski.

Det er et fantastisk langoddsprogram denne onsdagen. Premier League tjuvstarter med to hengekamper: Aston Villa - Sheffield United og Manchester City - Arsenal. Det er også vestlandsderby mellom FK Haugesund og Brann og i Kristiansand møter Start - Godset. I tillegg spiller også Erling Braut Haaland og Dortmund i Bundesliga.

Erling Braut Haaland ble nok en gang matchvinner da Borussia Dortmund slo Fortuna Düsseldorf 1-0 på bortebane lørdag. Etter en drøy times spill kom Braut Haaland på banen. Jærbuen spilte de første Bundesliga-minuttene sine siden 26. mai. Han har stått over de to siste kampene på grunn av skade.

Mest effektiv i Bundesliga

Braut Haaland stanget inn seiersmålet nesten fem minutter på overtid. Det var ungguttens sjette scoring som innbytter, og målet var det første han headet i mål for Dortmund. Nå står tenårigen oppført med elleve scoringer på tolv Bundesliga-kamper.

Med 793 minutter i Bundesliga trenger Braut Haaland bare 72 minutter per mål. Ingen av de andre som har scoret et tosifret antall mål i toppdivisjonen kan vise til samme effektivitet. Paco Alcacer, Haalands forgjenger i Dortmund, er fremdeles den nærmeste. Spanjolen scoret 23 mål på 1742 minutter. Det gir et snitt på 76.

Til sammenligning bruker toppscoreren i Bundesliga, Robert Lewandowski, i gjennomsnitt over 83 minutter per scoring.

Rekordras for Braut Haaland

Braut Haalands navn var for alvor på alles lepper etter en kamp i U20-VM i mai fjor. Han scoret ikke mindre enn ni mål mot Honduras. Ingen andre har scoret så mange mål i en enkelt VM-kamp. Den gamle rekorden var på seks.

Med seks mål på sine tre første Champions League-kamper satte han rekord – ett mer enn den forrige rekorden. Didier Drogba og Karim Benzema hadde også scoret i sine tre første kamper.

Etter de to scoringene sine for Dortmund mot Paris Saint-Germain har han nå 10 mål på syv kamper. Den forrige rekorden på å nå tosifret var 11 kamper.

Ingen debutant har tidligere scoret ti mål i sin første sesong i Champions League.

Ingen i Bundesliga-historien har heller scoret elleve ganger på de syv første kampene for en klubb.

Åtte av dem kom på fem seriekamper. Rekord det også.

Utnytter svakt Mainz-forsvar

Lucien Favre valgte å starte med Braut Haaland på benken i lørdagens kamp, men 19-åringen viste nok en gang sin enorme verdi for Dortmund da han kom på banen. Onsdag antydes det at han kommer til å stå i startelleveren. Mainz har kun én seier på de syv siste ligakampene, og at de ikke klarer å vinne borte mot lag som FC Köln og Union Berlin tyder på at Dortmund har lite å frykte.

Mainz har sluppet inn 35 mål på 15 bortekamper denne seongen. De har også slitt med å temme storklubbene. Statistikken viser 13-0 etter to kamper mot RB Leipzig og i det omvendte oppgjøret mot Dortmund. Vi tror Dortmund vinner greit.

Med Haaland, Jadon Sancho, Thorgan Hazard og Julian Brandt offensivt er det flere som kan score for Dortmund. Vi tror Haaland nøyer seg med å score ett mål og at Dortmund vinner mot Mainz. Oddsen på Dortmund-seier og én Haaland-scoring gir 3,75 i odds.

