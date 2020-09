Rekordknuseren Salah scorer på sin gamle hjemmebane

Mohamed Salah (28) har ikke scoret mot Chelsea på Stamford Bridge. Vi tror han klarer det i dag.

Mohamed Salah scoret hat-trick i serieåpningen, da Liverpool slo Leeds United 4-3 i en ellevill kamp på Anfield. Dette var fjerde året på rad at Salah scoret i serieåpningen for Liverpool. Ingen andre Liverpoo-spillere har noensinne klart det.

Chelsea - Liverpool - Mohamed Salah - 2,10 (Spillestopp kl. 17.25)

Premier League. Da Mohamed Salah satte inn 4-3 til Liverpool fra straffemerket i det 88. minutt ble han den første spilleren som scoret et hat-trick i serieåpningen siden John Aldridge gjorde det i 1988, men det er ikke den eneste statistikken egyperen kan slå i bordet med.

Den første scoringen til Salah i kampen mot Leeds var hans 50. mål på hjemmebane i Premier League på bare 63 kamper. Det er inkludert målene han scoret i Chelsea. Alan Shearer er den eneste spilleren som har scoret 50 mål på hjemmebane på færre kamper.

Jakter Fowler-rekord

Statistikken til den egyptiske stjernen, som aldri lyktes på Stamford Bridge, er imponerende. Salah er kun et hat-trick fra å passere 100 mål for Liverpool. Før søndagens kamp i London har 28-åringen scoret 97 mål på 154 kamper for scouserne. Han kan bli Liverpool-spilleren som har nådd 100 scoringer på færrest kamper.

Den rekorden tilhører innti videre Robbie Fowler. Han brukte 165 kamper før han passerte 100 scoringer. Det betyr at Salah har ti kamper på å slå ham.

Salah ble sist helg den første Liverpool-spilleren i historien som har scoret i fire serieåpninger på rad, og han er bare den andre spilleren som har klart det i Premier League. Tottenham-angriperen Teddy Sheringham er den andre som har gjort det. Han scoret i fire sesonger på rad fra 1992-1993 til 1995-1996.

Vinner "alltid" når Salah scorer

Liverpool har vunnet de siste 35 Premier League-kampene hvor Salah har scoret. Det er en ny rekord. Manchester United hadde den forrige reorden. United vant 34 kamper på rad hvor Wayne Rooney scoret mellom september 2008 til februar 2011.

Salah ligger før denne sesongen på fjerdeplass over spilerne i Liverpoo som har scoret fest mål i Premier League Den listen toppes av Robbie Fowler (128), Steven Gerrard (120) og Michael Owen (118). Egyperen scorer 0,7 mål per kamp, og det er et scoringssnitt som er betydelig bedre enn de andre spillerne på topplisten. Til sammenligning scoret Fowler 0,48 mål per kamp.

Mohamed Salah sprudler om dagen, og vi tror han kan lage problemer for sin gamle arbeidsgiver søndag. Salah er også den som i de fleste tilfellene tar straffesparkene hos Merseyside-laget. Oddsen på at egypteren scorer er 2,10. Det er spillbart.

