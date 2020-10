Reprise på VM-finalen fra 2018 på Midtukekupongen

Oppgjøret mellom Kroatia og Frankrike er en av godbitene på denne ukens midtukekupong.

Samtlige tolv kamper på onsdagens midtukekupong er hentet fra Nations League.

Bonuspotten er nå oppe i ca 1,2 millioner kroner og spillestopp er klokka 20:40.





1. Norge - Nord-Irland

Det norske landslaget slo kraftig tilbake etter forrige ukes skuffende Play Off-nedtur hjemme mot Serbia da Romania ble slått hele 4-0 hjemme på Ullevaal søndag kveld etter tre scoringer av Erling Braut Haaland. Dermed har vi og Østerrike seks poeng etter tre kamper av denne gruppa i Nations League. Det ble seier hele 5-1 i det omvendte møtet mot Nord-Irland for en drøy måned tilbake. Stefan Johansen og Tore Reginiussen måtte begge ut med en smell i Serbia-kampen og var ikke i den norske troppen i søndagens kamp.

Nord-Irland står med ett fattig poeng på tre kamper (0-1-2) så langt og må nesten vinne i Oslo dersom håpet om en topp-plassering i denne gruppa skal leve videre. Søndag røk de 0-1 hjemme mot Østerrike. Det ble 1-5 tap hjemme mot Norge i Belfast i september sist lagene møttes, men de åpnet med 1-1 borte mot Romania.

Vi tror Norge fortsetter der de slapp på søndag og vinner igjen mot et Nord-irsk lag vi bør ha veldig gode muligheter til å slå. H.

2. England - Danmark

England fortsetter å levere sterke resultater under Gareth Southgates ledelse. Søndag snudde laget 0-1 til seier 2-1 hjemme over et godt Belgia-lag på Wembley. De har dermed sju poeng etter 2-1-0 på de tre første kampene av dette gruppespillet. Det ble 0-0 i Danmark i det omvendte møtet mellom disse to nasjonene i september, mens det engelske laget var noe heldige som vant 1-0 helt på tampen i den første kampen mot Island. Harry Kane er usikker med en skade som har holdt utenfor laget i de to siste kampene. Forrige uke slo de Wales 3-0 i en treningskamp på hjemmebane.

Det sto 0-0 lenge mellom Island og Danmark i Reykjavik søndag kveld, men da det løsnet for danskene ble det til slutt en klar 3-0 seier på Island. Et lite slår i gleden var derimot Andreas Skov Olsens skade helt på tampen. Han er nok neppe med her. Danskene har fire poeng etter tre kamper (1-1-1) og melder seg definitivt på i kampen om gruppeseieren med full pott på Wembley i kveld.

Vi ender opp med H på 96-rekkeren, men på det største systemet spanderer vi på oss en halvgardering.

3. Island - Belgia

Island er sist i gruppa uten poeng etter tre kamper, men kan på en annen side glede seg over Play Off-finale til EM senere i høst etter at Romania ble slått på hjemmebane i forrige ukes Play Off-semifinale takket være to mål av Evertons Gylfi Sigurdsson. Søndag røk de 0-3 hjemme mot Danmark og i det omvendte møtet mellom disse to i september ble det hele 1-5 i sekken for Erik Hamréns mannskap. Både Finnbogason og R. Sigurdsson forlot banen med skade søndag og er usikre til denne.

Belgia åpnet dette gruppespillet med å slå Danmark 2-0 borte og Island 5-1 hjemme før de kom ned på jorda i søndagens 1-2 nederlag mot England på Wembley i en kamp de ledet 1-0 tidlig gjennom Romelu Lukakus scoring på straffespark. De er dermed nummer to i gruppa med seks poeng, poenget bak England som topper, og har ikke råd til å gå på noen smell i den islandske hovedstaden i kveld.

Belgia bør fikse dette mot et Island som bortimot er avhengt allerede. B.

4. Italia - Nederland

Ei jevn gruppe der alle de fire involverte lagene fortsatt har en viss mulighet til å gå videre. Italia topper sin gruppe med fem poeng (1-2-0) etter tre kamper og kommer fra 0-0 borte mot Polen søndag kveld. De slo Nederland 1-0 på bortebane i det motsatte oppgjøret tidligere i høst og åpnet med 1-1 hjemme mot Bosnia. Ligger poenget foran Nederland og Polen etter halvspilt gruppe, mens Bosnia som er sist med to poeng fortsatt har en liten mulighet til å melde seg på de også.

Nederland spilte 0-0 borte mot Bosnia søndag, det samme som kveldens motstander Italia gjorde da de var på besøk i Polen. Røk 0-1 hjemme mot Italia i september, mens seieren kom i 1-0 kampen mot Polen i første runde av gruppespillet. Har fire poeng (1-1-1) etter tre kamper.

En åpen kamp i ei åpen gruppe. HU på 96-rekkeren, mens det må helgardering til på 432-rekkeren.

5. Kroatia - Frankrike

Reprise på VM-finalen fra 2018. Den gang vant Frankrike en målrik affære. Kroatia åpnet denne gruppa med to strake tap, blant annet 2-4 borte mot Frankrike i forrige måned, før den første seieren kom søndag da Sverige ble slått 2-1 på hjemmebane. De har dermed tre poeng halvspilt, mens Frankrike og Portugal er oppe på sju.

Frankrike slo Sverige og Kroatia i sine to første kamper før det ble 0-0 hjemme mot Portugal i "gruppefinalen" som ble spilt i Paris søndag kveld. Har sju poeng (2-1-0) etter tre kamper og det meste tyder i øyeblikket på at dette blir en duell mellom Frankrike og Portugal, med mindre Kroatene melder seg på med seier her og får litt hjelp fra Sverige samtidig.

Naturlig at Frankrike blir favoritter, men dette er ingen enkel oppgave for det franske landslaget så vi spiller like godt HUB på begge de to systemene onsdag.

6. Polen - Bosnia-Hercegovina

To lag som befinner seg i ei veldig jevn gruppe der alle de fire lagene fortsatt har muligheten til å gå videre. Polen har fire poeng etter tre kamper (1-1-1) og kommer fra 0-0 hjemme mot Italia søndag. Det omvendte møtet mellom disse i Bosnia tidligere i høst endte med 2-1 seier, mens de røk 0-1 mot Nederland i åpningskampen.

Bosnia på sin side har to poeng etter sine tre første kamper (0-2-1) og kan i aller høyeste grad melde seg på i gruppa dersom det skulle bli full pott i Polen i kveld. Søndag ble det 0-0 hjemme mot Nederland.

Har mest tro på Polen, tross alt, så vi spiller hjemmeseier da det er en del andre kamper som krever sine garderinger på ukens midtukekupong. H.

7. Portugal - Sverige

Portugal står med sju poeng etter tre kamper og jakter i første rekke gruppeseieren sammen med Frankrike etter at de to lagene spilte 0-0 i Paris søndag kveld. Portugiserne har i likhet med Frankrike sju poeng etter tre kamper (2-1-0) og slo Sverige 2-0 på bortebane i det omvendte møtet mellom disse to nasjonene tidligere i høst. Tirsdag ble det kjent at superstjernen Cristiano Ronaldo er koronasmittet og dermed uaktuell til denne.

Sverige står uten poeng etter tre strake tap, men kan på en annen side glede seg over at nasjonen skal delta i neste års EM. Søndag ble det 1-2 tap borte mot Kroatia, dermed blir nok resten av dette gruppespillet relativt uinteressant sett med svenske øyne. I forrige uke slo de Russland 2-1 på bortebane i en treningskamp.

Portugal har mest å spille for og skal være ganske klare favoritter på hjemmebane. H.

8. Bulgaria - Wales

Over til nivå to. Bulgaria står med ett poeng etter tre kamper (0-1-2) og ser ut til å være avhengte, selv om håpet lever med seier i kveld. De røk 0-2 borte mot Finland søndag og tapte også det omvendte møtet mellom disse i Wales (0-1) i september.

Wales har sju poeng etter tre kamper (2-1-0) og har fått en fin start på dette gruppespillet. Søndag spilte de 0-0 borte mot Wales, etter at de to første kampene begge har endt med seier. Først slo de Finland 1-0 borte før de slo kveldens motstander med samme sifre på hjemmebane.

God start av Wales som er i førersetet i denne gruppa. UB på 96-rekkeren, men vi "sikrer" oss med HUB på det største systemet.

9. Romania - Østerrike

En kamp i Norges gruppe. Romania var sjanseløse på Ullevaal søndag kveld i 0-4 tapet mot våre gutter og kan se tilbake på ei tung uke der også EM-håpet brast på Island torsdag. De har fire poeng etter tre kamper (1-1-1) i denne gruppa, der seieren faktisk kom i det omvendte møtet mellom disse to da de vant 3-2 i Østerrike i september.

Østerrike slo Nord-Irland på bortebane i Belfast søndag kveld (1-0) og har sammen med Norge seks poeng etter to seire og ett tap så langt.

Vi tror på Østerrike, men vi tar oss råd til UB.

10. Russland - Ungarn

Dette kan fort vise seg å bli gruppefinalen. Russland har sju poeng etter tre kamper (2-1-0), mens Ungarn har seks. Russerne vant 3-2 i det omvendte møtet mellom lagene på bortebane tidligere i høst og åpnet med to strake seire i gruppespillet før de spilte 1-1 hjemme mot Tyrkia søndag kveld.

Ungarn har seks poeng etter tre kamper. To seire og ett tap er fasiten så langt. De tok en sterk 1-0 seier borte over Norges overmenn Serbia søndag kveld, mens det eneste tapet kom nettopp mot Russland hjemme i forrige måned.

Russland får tillit på hjemmebane. H.

11. Skottland - Tsjekkia

Skottland er klare for Play Off-finale til EM etter at Israel ble slått i straffesparkkonkurransen på hjemmebane i forrige uke. Dermed er det kun Norges overmenn fra Serbia som skiller skottene fra EM neste år. De topper denne gruppe med sju poeng så langt ette at Slovakia ble slått 1-0 hjemme søndag. De vant også 2-1 i det omvendte møtet mellom disse to i Tsjekkia tidligere i høst.

Tsjekkia har seks poeng etter tre kamper (2-0-1) og er det eneste laget som holder følge med skottene i kampen om 1. plassen i gruppa. Søndag slo de Israel 2-1 borte.

Tøff test for Tsjekkia, men de bør vinne denne og går for UB i Skottland. Vi tror det skal holde i jakten på tolv rette.

12. Tyrkia - Serbia

To lag uten seier i gruppespillet til nå. Tyrkia har to poeng etter tre kamper (0-2-1) og kommer fra 1-1 borte mot gruppeleder Russland søndag kveld. De spilte 0-0 i Serbia i det omvendte møtet mellom lagene i september, mens tapet kom hjemme mot Ungarn åpningsdagen (0-1). Kun seier er godt nok her dersom de skal melde seg på i toppen av gruppa samtidig som Russland og Ungarn helst spiller uavgjort.

Serbia slo ut Norge fra EM-Play Offen sist uke, men i Nations League har det blitt langt mellom høydepunktene for laget. De har ett poeng etter tre kamper og søndag skuffet de med å tape 0-1 hjemme mot Ungarn.

Normalt en god sjanse for tyrkisk seier i kveld, men vi tør ikke helt å avskrive Serbia og spiller HU på begge de to systemene.

Sportspills 96-rekker:

1. Norge - Nord-Irland H

2. England - Danmark H

3. Island - Belgia B

4. Italia - Nederland HU

5. Kroatia - Frankrike HUB

6. Polen - Bosnia-Hercegovina H

7. Portugal - Sverige H

8. Bulgaria - Wales UB

9. Romania - Østerrike UB

10. Russland - Ungarn H

11. Skottland - Tsjekkia UB

12. Tyrkia - Serbia HU





Sportspills 432-rekker:

1. Norge - Nord-Irland H

2. England - Danmark HU

3. Island - Belgia B

4. Italia - Nederland HUB

5. Kroatia - Frankrike HUB

6. Polen - Bosnia-Hercegovina H

7. Portugal - Sverige H

8. Bulgaria - Wales HUB

9. Romania - Østerrike UB

10. Russland - Ungarn H

11. Skottland - Tsjekkia UB

12. Tyrkia - Serbia HU