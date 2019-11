Revansjesugent City-lag taper ikke mot Chelsea

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Denne helgen er det full fres i Premier League igjen. Lørdagens tippekupong består av syv kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship. Bonuspotten øker stadig. Nå er den oppe i drøye 1,2 mill kr. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Manchester City—Chelsea

Manchester City har falt ned til fjerdeplass på Premier League-tabellen etter tapet mot Liverpool, og de er ett poeng bak Chelsea og Leicester før lørdagens storkamp på Etihad. De regjerende ligamesterne er allerede ni poeng bak Liverpool. Dette er den dårligste tabellplasseringen til Pep Guardiola på 14 måneder.

Spillerne vet det så altfor godt, og skulle de tape mot Chelsea vil de befinne seg tolv poeng bak Liverpool, og fire poeng bak Chelsea.. City har ikke råd til flere feilskjær om de skal holde følge med Liverpool i toppen.

Manchester City-keeper Ederson er tilbake, men de må klare seg uten Bernardo Silva Han er suspendert.

Chelsea mangler trolig Callum Hudson-Odoi som sliter med en strekkskade, mens Jorginho er tilbake etter å ha vært suspendert i forrige serierunde. Christian Pulisic er usikker.

Chelsea og Frank Lampard fikk en brutal start på sesongen med 0-4-tap mot Manchester United, og jeg var en av dem som ikke hadde mye tro på dem etter den forestillingen, men de har virkelig reist seg. Chelsea har vunnet seks kamper på rad, men de har ikke tatt full pott mot noen av topp syv-lagene i Premier League. London-laget fikk juling sist de besøkte Etihad. Det endte med et flaut 0-6-tap, og det er Chelseas største tap i Premier League noensinne.

Jeg kan vanskelig se for meg at Frank Lampard sine gutter skal gå på en tilsvarende smell. The Blues jakter sin syvende ligaseier på rad, men jeg tviler på at de klarer det. Selv om Pep Guardiolas menn har gått på sjokknederlag mot Norwich og Wolves, og nå sist mot Liverpool, så er de vanligvis solide på hjemmebane. City har har vunnet tre av de fire siste hjemmekampene mot Chelsea, og i alle tre kampene har de holdt nullen.

Chelsea har tapt begge kampene sine mot topp seks-lagene, og de har ikke klart å ta tre poeng i de fire kampene mot topp syv-lagene i Premier League. City taper ikke her. HU

2. Crystal Palace — Liverpool

Liverpool har vunnet elleve av de første tolv Premier League-kampene denne sesongen. Merseyside-laget har før lørdagens bortekamp på Selhurst Park en luke på åtte poeng ned til Leicester og Chelsea som begge har 26 poeng.

Jürgen Klopp må trolig klare seg uten to sentrale spillere. Mohamed Salah og Andy Robertson har begge stått over landskampene den siste uken på grunn av hver sin ankelskade. Nå ryker antakeligvis også lørdagens bortekamp mot Crystal Palace for Liverpool-duoen. Fra før er Joël Matip ute. Liverpool var uten Salah i sesongens eneste poengtap i ligaen. Det var på Old Trafford, hvor de spilte 1-1 mot Manchester United.

Xherdan Shaqiri er tilgjengelig etter å ha vært ute i to måneder. Joe Gomez er også aktuell til kampen, selv om han meldte forfall til landskampen.

Crystal Palace viser elendig form. Laget fra Sør-London står uten seier i de fire siste kampene. Det robuste forsvarsspillet Palace viste i starten av sesongen har forduftet den siste måneden. De har sluppet inn to mål i alle de fire siste kampene. Crystal Palace har ingen nye skader i troppen. Wilfried Zaha og Joel Ward er begge friskmeldte.

Liverpool tok en dramatisk 3-1-seier mot Manchester City på Anfield før landslagspausen. Deremed har de vunnet elleve av de siste tolv kampene. Liverpool har bare tapt én av de siste 51 ligakampene, og de er ubeseiret i de siste 29. Rødtrøyene kan bli det femte laget i Premier League-historien som går ubeseiret i 30 kamper på rad i ligaen

Roy Hodgson's mannskap har vært gode til å forsvare seg og kontre når de har fått sjansen, men jeg tror ikke de er sterke nok til å slå Merseyside-laget. Liverpool har vunnet de fem siste kampene på Selhurst Park. The Eagles får en tøff oppgave. For tøff. B

3. Brighton — Leicester

Leicester City tok en imponerende 2-0-seier mot Arsenal like før landslagspausen, og de tre poengene sendte laget opp på andreplass på Premier League-tabellen. Til tross for åtte seire på de siste ti ligakampene, er Brendan Rodgers' sine menn fortsatt åtte poeng bak ligaleder Liverpool.

Lørdag skal Leicester bryne seg på et Brighton-lag i fremgang. Graham Potter har fått satt sitt preg på laget, og de har vist solide takter på hjemmebane. Før 1-3-tapet mot Manchester United på Old Trafford før landslagspausen, hadde Albion tre seire på de fire siste kampene. Samtlige tre seire kom hjemme på Amex Stadium. The Seagulls tok tre poeng mot et Tottenham Hotspur-lag i krise, før et sent straffespark og et selvmål snudde kampen mot Everton. Brighton fullførte hat-tricket sitt med å vinne mot et Norwich-lag som er i fritt fall på tabellen.

West Ham, Southampton og Burnley har alle dratt hjem fra Amex Stadium med Premier League-poeng denne sesongen Med Jamie Vardy, James Maddison og Youri Tielemans i kjempeform, svinger det av Leicester i øyeblikket. The Foxes jakter sin tredje strake borteseier når de reiser til den engelske sørkysten, og jeg tror Rodgers sine menn tar med seg alle tre poengene fra Brighton lørdag ettermiddag. B.

4. Arsenal — Southampton

Unai Emery og Ralph Hasenhüttl er blant bookmakernes favoritter til å bli neste Premier League-manageren som får sparken. Det skyldest at begge har levert skuffende resultater i høst.

Arsenal var inne i en blindgate før landslagspausen. De var fryktelig tamme da de tapte 0-2 mot Leicester Laget står nå med fem kamper på rad uten seier før lørdagens hjemmekamp mot Southampton.

Trøsten må være at noen har det verre enn dem. Southampton har stupt nedover tabellen etter den siste ligaseieren i midten av september. De har tapt seks av de syv siste Premier League-kampene med 6-23 i målforskjell, og de har ikke vunnet på bortebane mot Arsenal siden 1987.

Unai Emery begynner å føle på presset både fra tribunen og fra media, så spanjolen trenger desperat en seier for å få litt arbeidsro. Arsenal håper at de skal klare å komme seg tilbake på vinnersporet mot Southampton. The Gunners har vært solide hjemme på Emirates, hvor de står med 3-3-0, og de møter et av de dårligste lagene i Premier League. Dani Ceballos spiller ikke denne kampen, men utover det ventes alle de offensive nøkkelspillerne til Arsenal å være klare.

Southampton har scoret minst én gang mot store klubber som Liverpool, Manchester United, Chelsea, Wolves og Manchester City denne sesongen, og jeg tror the Saints har spillerne som kan åpne Arsenal-forsvaret som kun har klart å holde nullen i én hjemmekamp denne sesongen. Merkelig nok har Southampton tatt syv av de åtte poengene sine på bortebane denne sesongen, men det de har prestert i de siste kampene tyder ikke på at de skal klare å lage problemer for Arsenal. H.

5. Bournemouth — Wolverhampton

Manchester City er det eneste laget som har vunnet mot Bournemouth på Vitality stadium denne sesongen. Bournemouth har svingt voldsomt i prestasjonene hittil denne sesongen. Statistikken er beviset på det. De står med 4-4-4 etter de tolv ligakampene. Målforskjellen viser det samme De har både scoret og sluppet inn 15 mål denne sesongen. Tre av de fire uavgjortkampene har kommet i løpet av de seks siste Premier League-kampene, og her møter the Cherries ligaens uavgjortspesialist. Wolves har tatt ett poeng i syv av de første tolv kampene denne sesongen. Joshua King er dessverre ute med en hamstringsskade.

Nuno Espirito Santo sitt lag er ubeseiret i de siste fire Premier League-kampene på rad, og de har tatt ett poeng i tre av dem. De har spilt uavgjort mot Southampton, Newcastle og Arsenal. Alle tre kampene endte 1-1. Med kun to tap denne sesongen, er laget fra West Midlands-laget et av de vanskeligste lagene å slå i Premier League.

Disse lagene har bare møttes to ganger tidligere i Premier League-sammenheng. Det var sist sesong, og den gangen vant Wolves 2-0 hjemme, og spilte 1-1 borte. Begge lagene sliter med å avgjøre kamper, så det virker ganske sannsynlig at denne matchen ender uavgjort. Ryan Fraser og Joshua King er usikre hos vertene. Denne kampen garderes. UB

6. Watford — Burnley

Watford sin ellevteplass i Premier League sist sesong gjorde at London-klubben, som har for vane å skifte ut managere i et ellevilt tempo, lot Javi Garcia få fortsette, men etter at the Hornets kun hadde tatt ett poeng på de fire første kampene var tålmodigheten slutt for Watford-ledelsen. Han ble dumpet til fordel for en gammel kjenning, Quique Sanchez Flores. Det har ikke vært noen stor suksess.

Watford tok sesongens første seier i Premier League da de slo Norwich før landslagspausen, men de har ikke vunnet en hjemmekamp i ligaen siden 4-1-seieren mot Fulham 2. april. The Hornets har plukket opp syv poeng på de åtte kampene etter at Quique Sanchez Flores gjorde comeback på Vicarage Road i september. Roberto Pereyra, Tom Cleverley, Domingos Quina, Sebastian Prodl, Daniel Bachmann og Danny Welbeck er alle skadet, mens Christian Kabasele soner karantene.

Burnley vil ikke gi seg uten kamp. 3-0-seieren mot West Ham i forrige serierunde gjør at Burnley innehar en respektabel tiendeplass, men det er tett som hagl midt på Premier League-tabellen. Gjestene kan klatre opp til femteplass eller falle ned til 16.-plass avhengig av resultatet i kampen mot Watford. Burnley-formen har vært bra denne sesongen, men de har ikke alltid fått det til å klaffe på bortebane. De har ennå ikke vunnet en Premier League-kamp på bortebane denne sesongen, men de har spilt uavgjort i halvparten av kampene, så de er ikke helt på trynet. Det er også verdt å nevne at alle bortetapene til Lancashire-laget har kommet mot lag som i øyeblikket okkuperer de seks øverste plassene på tabellen. Matej Vydra spiller ikke mot sin tidligere klubb, mens Johann Berg Gudmundsson og Danny Drinkwater er skadet.

Jeg tror Watford må fortsette å vente på den første hjemmeseieren. Watford har spilt uavgjort i halvparten av kampene etter at Flores kom tilbake til Vicarage Road, inkludert tre av de fire hjemmekampene. Burnley på sin side har spilt uavgjort i halvparten av bortekampene sine. UB.

7. Everton — Norwich

Etter å ha startet sesongen med å ta fattige syv poeng på de første åtte kampene, opplevde Everton-manager Marco Silva en opptur i ukene før landslagspausen. The Toffees har doblet antall poeng på de fire siste Premier League-kampene, og de er nå kun tre poeng bak en topp fem-plassering etter at de slo Southampton 2-1 i forrige serierunde.

Norwich på sin side jakter sin første borteseier i Premier League denne sesongen. De står uten seier både hjemme og borte etter sjokkseieren mot Manchester City i september. Kanarifuglene får det ikke til å klaffe offensivt. De har kun scoret to mål på de syv siste ligakampene, og har falt helt til bunns på tabellen.

Premier League-tabellen er heller ikke lystig lesing for Everton-fansen. The Toffees ligger nede på 15-plass, men det er bare to poeng som skiller dem fra Manchester United på syvendeplassen. Det forteller alt om hvor tett det er blant middelhavsfarerne. Everton har en gyllen mulighet til å klatre på tabellen med tre poeng mot et Norwich-lag som står med iallfall en fot i nedrykksgjørmen. Fabian Delph og Ryan Bernard er usikre.

Daniel Farkes lag viste positive tendenser i starten av sesongen. Høydepunktet var 3-2-seieren mot Manchester City på Carrow Road, men etter sjokkseieren har alle pilene pekt mot en rask retur til Championship. De har tapt seks av de syv siste kampene, og de har kun tatt ett av 21 mulige poeng. Teemu Pukki scorer jevnt og trutt for det finske landslaget, men i Norwich har gått målløs av banen i de syv siste kampene. I denne perioden har kanarifuglene kun scoret to mål på syv kamper. Everton har ikke vært potte tett på Goodison Park, men de bør ha en god mulighet til å holde nullen mot et tamt Norwich-lag.

Everton tok sin første borteseier for sesongen sist mot Southampton, og det virker som de er i ferd med å finne formen. Norwich har ikke vunnet en Premier League-kamp på Goodison Park siden 1993. Bør være en ganske sikker H.

8. West Bromwich — Sheffield Wednesday

Serielederne i Championship jakter nye tre poeng i helgen. West Brom har bydd på underholdende kamper på the Hawthornes. The Baggies har i snitt scoret over fire mål per kamp denne sesongen, men de har fått mål i fleisen i alle hjemmekampene denne sesongen. Likevel topper de Championship-tabellen, og det viser hvor sterke West Brom er offensivt. De viktige midtbanespillerne Jake Livermore og Romaine Sawyers soner begge karantene.

Det er selvsagt dårlige nyheter for Sheffield Wednesday, som står uten seier i de tre siste kampene. De har heller ikke vunnet en bortekamp siden september, og på toppen av det hele har manager Garry Monk tapt de to siste kampene han har ledet på the Hawthornes.

Samtidig er det på sin plass å nevne at Sheffield Wednesday ikke har imponert mot lagene i toppen av Championship. The Owls syv seire i ligaen denne sesongen har alle kommet blant de åtte bunnlagene i divisjonen. De må forsøke å snu denne trenden mot et West Brom-lagg som er ubeseiret i de seks siste kampene mot laget fra stålbyen.

WBA er ubeseiret på hjemmebane denne sesongen, og det er angrepsfotballen deres som har ført dem til topps på tabellen. Wednesday ligger tre poeng bak Bristol City, som innehar den siste playoffplassen. Gjestene har tapt fire av åtte bortekamper, og de har sluppet inn to mål i de to siste kampene. Formen til disse to lagene indikerer at det kan bli en målrik kamp. West Brom har spilt uavgjort i fire av de syv første hjemmekampene og har tunge fravær. HUB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Derby — Preston

Preston fremstår som en opprykkskandidat etter en sterk start på sesongen. De ligger på andreplass og vil denne helgen kjempe for å beholde den direkte opprykksplassen til Premier League.

Nå møter de et Derby-lag som var i playoff-finalen sist sesong. Vertene har opplevd en svak start denne sesongen, og de ligger helt nede på 16.-plass før helgens kamper. De har ti poeng opp til Preston.

Derby har vært en katastrofe på bortebane denne sesongen, men hjemme på Pride Park har de flekket tenner. De står med fire strake hjemmeseire, og de har vunnet de tre siste kampene uten å slippe inn mål. De har i det hele tatt vært gode defensivt på hjemmebane, hvor the Rams kun har sluppet inn seks mål på åtte kamper. Det er respektabelt. Men: Derby sine tre siste seire har kommet mot lag som ligger i bunnen av tabellen. At de har noen knappe seire mot lag på nedre halvdel av tabellen inngir ikke til tillit mot et Preston-lag i kjempeform.

Preston har bare scoret seks mål på syv bortekamper. Som er resultat av det har gjestene spilt flere målfattige kamper. Gjestene har kun tapt én av de siste fem kampene på fremmed gress. Derby har ikke vunnet mot noen av lagene på øvre halvdel av tabellen. De har spilt tre kamper uavgjort og har fem tap. Det blir antakeligvis et nytt tap her. B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

10. Luton Town — Leeds

Luton tapte 0-3 borte mot Reading for to uker siden. Det var det fjerde strake tapet til the Hatters. Den nyopprykkede klubben balanserer på nedrykksstreken før helgens kamper. De er kun ett poeng foran Middlesbrough som er på nedrykksplass. Defensivt er det skralt hos vertene.

Målene renner inn. Luton har sluppet inn minst to mål i de fire siste kampene, og står med 30 baklengsmål totalt etter 16 serierunder. Tallene forteller alt om hvor skoen trykker. Det er kun ett lag i Championship som har sluppet inn flere mål enn Luton før den 17. serierunden.

Leeds har hatt flere sjanser til å gå forbi Preston og West Brom på tabellen, og styre sin egne skjebne i opprykkskampen, men har rotet det til for seg selv på bortebane. Borteformen har vært elendig de siste ukene. De står uten seier i de fire siste bortekampene, og har gitt fra seg initiativet til rivalene i kampen om en plass i Premier League neste sesong. Leeds må klare å løse borteproblemene sine om de skal rykke opp, tror jeg. Da er det et must å vinne denne kampen mot et Luton-lag som virker å være inne i en dødsspiral på vei mot League One.

Leeds tar med seg en god følelse til denne kampen. De har nemlig vunnet de to siste kampene mot henholdsvis QPR (2-0) og Blackburn (2-1). Begge seirene kom hjemme på Elland Road. Lørdag skal deprøve å bryte det lengste strekket med bortekamper uten seier, siden de gikk elleve kamper på rad uten borteseier mellom desember 2017 til april 2018. Leeds må vinne mot et Luton-lag som har tapt ti av de siste 16 Championship-kampene. Dette er en strålende mulighet til å snu den negative trenden. B.

11. Bristol City — Nottingham Forest

Disse to lagene ligger på henholdsvis sjette- og femteplass i Championship før helgens kamper. Det ligger an til å bli en underholdende kamp for lagene står i fare for å falle ut av playoff-sonen med tap.

Bristol City bygger seg sakte, men sikkert opp for Premier League. De har vært stabile denne sesongen, og har kun to tap på de første 16 kampene. De får en tøff oppgave mot Nottingham Forest, som kun har tapt én av de åtte første bortekampene sine så langt. Problemet er bare at gjestene har historien mot seg. De har nemlig tapt seks av de siste ni kampene mot Bristol City, og de har ikke vunnet på de seks siste kampene de har spilt på Ashton Gate. Bristol City er vanskelige å bryte ned. De har kun tapt én av de siste 16 kampene i alle turneringer.

Selv om Forest har vært bra på bortebane denne sesongen, så har de sluppet inn mål i syv av åtte bortekamper. Det er en dårlig kombinasjon når de møter et Bristol City-lag som har scoret i 90 prosent av kampene sine. Dette blir jevnt, og det er vanskelig å spå utfallet av denne. HUB både på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Huddersfield — Birmingham

Birmingham har fire bortetap på rad, og det gjør at de kun har tatt seks av 24 mulige poeng vekke fra St Andrews. Gjestene fra Englands nest største by har sluppet inn totalt 21 mål så langt denne sesongen, og 15 av dem har kommet på bortebane.

Birmingham spilte en bra kamp mot bortebane Cardiff før landslagspausen, men de de slapp likevel inn fire mål. De tapte kampen 2-4. Før det tapte de 0-1 både mot Leeds og Wigan. I begge kampene var de tamme offensivt, og det hadde rett og slett vært ufortjent om de hadde scoret.

Huddersfield på sin side fikk en marerittstart etter nedrykket fra Premier League. De tapte syv av de åtte første kampene, men det virker som de har bygget opp litt selvtillit nå. På hjemmebane har de to seire og to uavgjorte på de fire siste kampene. Vertene har et lag som er solide på kontringer med Adama Diakhaby. Karlan Grant har også levert denne sesongen. Sistnevnte har scoret ni mål denne sesongen, og jeg tror han kan lage problemer for et Birmingham-forsvar som har vaklet i de siste kampene.

HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

