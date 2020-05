Robert Lewandowski markerer seg direkte

Bayern München-spissen Robert Lewandowski er toppscorer i Bundesliga. Vi tror han slår til i søndagens bortekamp mot Union Berlin.

335 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!



FC Union Berlin - Bayern München - Første målscorer Robert Lewandowski 2,80 (spillestopp søndag kl. 1755)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Robert Lewandowski er kanskje på feil side av 30-tallet, men den polske landslagsangriperens scoringskåthet ser ikke ut til å minske med alderen. Bayern Munchen-spissen har vært toppscorer i Bundesliga de to siste sesongene, og han er like potent foran mål denne sesongen.

Scoret først i 13 kamper

I 2017-2018-sesongen scoret polakken 29 mål på 30 kamper, men sist sesong endte han på 22 mål på 33 kamper. Denne sesongen har Lewandowski allerede scoret 25 mål på 23 kamper, og han ligger godt an til å ta sin tredje toppscorertittel på rad.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Lewandowski scoret i sliteseieren da serieederen slo nyopprykkede Union Berlin 2-1 hjemme på Allianz Arena tibake i oktober, og Bayern trenger mål fra toppscoreren igjen om de skal slå hovedstadslaget søndag.

Lewandowski har scoret det første målet for Bayern München i 13 kamper denne sesongen, og vi tror det er gode muligheter for at han scorer det første målet i søndagens kamp i Berlin. Oddsen på at Lewy scorer kampens første må er 2,80. Med den scoringsformen poakken har vist denne sesongen, mener jeg det er spillbar odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset